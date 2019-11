Il nuovo Monopoly ti farà giocare la partita più lunga di sempre

Curiosità

di Silvio Mazzitelli - 27/11/2019 06:40

Il Monopoly arriva in una versione dalla durata ancora più lunga della versione di base.

Il Monopoly è indubbiamente uno dei giochi storici della tradizione italiana assieme al Risiko. Questo gioco ormai da generazioni riunisce famiglie e amici, specie nei periodi freddi e bui come l’attuale stagione, per poi dividerli in litigi epici.

Chi ha giocato almeno una volta a Monopoly sa che una partita può durare parecchie ore, essendo un gioco basato sul raggiungere degli obiettivi non sempre veloci da attuare. Bisogna poi considerare il peso della fortuna in tutto questo. Quello che stiamo per dirvi però potrebbe spaventarvi, perché la lunghezza del gioco da tavolo più famoso di sempre aumenterà a dismisura nella nuova edizione chiamata: Monopoly - Longest Game Ever.

Questa nuova edizione probabilmente tenderà a tenervi rinchiusi in casa per una giornata intera e non stiamo scherzando. Le differenze sono molte rispetto alla versione di base, a cominciare da un tabellone che prevede un raddoppiamento delle caselle divise in due file parallele che circumnavigano la mappa. Ci saranno ben 66 proprietà, con tre versioni per ognuna di esse, il triplo di quelle presenti nel gioco di base.

HD Hasbro

Il numero dei dadi sarà ridotto a uno soltanto, così che ci si metterà una vita soltanto a fare il giro completo del tabellone, inoltre con un solo dado non sarà possibile ritirare in caso di un risultato doppio. Le pedine di gioco saranno nella forma di una lepre e di una tartaruga, per ricordare la classica fiaba con la morale del chi va piano va sano e va lontano.

La regola più brutale è però legata alle condizioni di vittoria, infatti per dichiararsi vincitori di questa folle edizione del gioco bisognerà possedere tutte le proprietà, nessuna esclusa. Per i giocatori non sarà possibile nemmeno finire in bancarotta, grazie a una nuova regola che permette di ridurre i pagamenti che devono versare.

Insomma, se deciderete di comprare questa versione siate sicuri di avere degli amici pronti a giocare per una giornata intera, dato che probabilmente una partita potrebbe superare facilmente anche le dieci ore!

HD Hasbro

Attualmente il gioco da tavolo è venduto soltanto sull’Amazon americano al prezzo di 20 dollari, ma prima o poi è probabile che lo potremo vedere anche da noi in qualche modo.

Nell’attesa di avere quest’edizione anche nel nostro paese potreste intanto intrattenervi con altre particolari versioni di questo famoso gioco da tavolo, come ad esempio la versione dedicata alle donne, o se siete appassionati di serie TV c’è anche quella dedicata a Stranger Things. Se invece amate gli anime esiste anche la versione ispirata a One Piece.

Cosa ne pensate di questa nuova edizione del Monopoly? Voi avreste il coraggio di giocare a una partita dalla durata prossima all’infinito con quest’edizione?

Via: Bleedingcool