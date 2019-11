VideogamesFumettiAnimazione

di Silvio Mazzitelli - 27/11/2019 11:16 | aggiornato 27/11/2019 11:20

Il quarto capitolo della saga ispirata dal manga di Eiichiro Oda arriverà presto in Europa.

0 condivisioni

Bandai Namco ha annunciato che One Piece Pirate Warriors 4 arriverà in Europa il 27 marzo 2020. Il titolo è il quarto capitolo della famosa saga realizzata in collaborazione con Koei Tecmo, che abbraccia il genere definiti Musou, giochi d’azione dove saremo al controllo di un personaggio mentre si farà strada contro eserciti di nemici composti anche da centinaia di elementi. Non mancheranno poi le ostiche boss fight, in questo caso contro personaggi storici tratti dal manga di Eiichiro Oda.

La compagnia giapponese ha anche rivelato l’esistenza di una Limited Edition chiamata la Kaido Edition. Quest’edizione speciale includerà, oltre al gioco, anche uno speciale diorama dove è rappresentato lo scontro tra Rufy e Kaido, il più potente dei Quattro Imperatori. Chi effettuerà il preordine del gioco potrà sbloccare in anticipo anche i personaggi della famiglia Vinsmoke (Ichiji, Niji e Yonji) e due costumi non ancora annunciati.

Al lancio saranno disponibili per tutti quattro costumi ispirati alla nuova saga del Paese di Wa, che saranno: Luffytaro, Zorojuro, Soba Mask e Onami. Questi sono i travestimenti che Rufy e la sua ciurma utilizzano durante l’arrivo nel paese di Wa, luogo ispirato per usanze e atmosfere dal Giappone feudale.

Bandai Namco

Il titolo coprirà le saghe dello scontro con Big Mom a Whole Cake Island e contro Kaido nel Paese di Wa, attualmente in corso anche nel manga e nell’anime. Proprio per questo motivo nel videogioco ci sarà un finale originale diverso da quanto narrato nel fumetto, dato che questo arco narrativo non si è ancora concluso. Per l’occasione Bandai Namco ha anche pubblicato un nuovo story trailer completamente in italiano. One Piece Pirate Warriors 4 arriverà quindi il 27 marzo 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Voi siete pronti ad affrontare questa nuova avventura insieme a Rufy e la sua ciurma?