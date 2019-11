Onward - Oltre la magia, il nuovo trailer italiano

Cinema

di Mara Siviero - 27/11/2019 15:16

Ecco, finalmente, un ulteriore trailer di Onward - Oltre la Magia, il nuovo e atteso film targato Disney Pixar.

0 condivisioni

Il magico mondo dell’animazione targata Disney Pixar sta per tornare con un carico da novanta.

Dopo Toy Story 4, il magico mondo dell'animazione tornerà con il film Onward – Oltre la Magia che si mostra con un nuovo ed emozionante trailer.

In passato, il mondo era pieno di meraviglia…

Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae (che hanno già firmato l’acclamato Monsters University nel 2013), Onward – Oltre la Magia è ispirato ad alcune esperienze personali vissute dal regista, insieme a suo fratello.

Il film, infatti, racconta la storia di due fratelli: Ian e Barkley, elfi adolescenti, che vivono in un mondo in cui la magia sembra essere semplicemente sparita. Ma al giorno del sedicesimo compleanno di Ian, i due fratelli si troveranno a praticare proprio quella magia, che sembra essere sparita, per riportare in vita, per un solo giorno, il loro amato padre.

HD Disney Pixar

Insomma, Onward è il prossimo film Disney Pixar che, come si può notare dal trailer italiano (così come i suoi precedenti) sarà pronto a farci emozionare ancora una volta e a farci riflettere sul senso della vita e della famiglia.

Nonostante non sia ancora ben chiaro chi parteciperà al doppiaggio italiano, per quanto riguarda la versione originale del film, è previsto un cast vocale molto ricco, che vede la presenza del collaudato duo, formato da Chris Pratt e Tom Holland, a cui si aggiungono Julia Louis-Dreyfus e Octavia Spencer.

Onward – Oltre la Magia arriverà nelle nostre sale il prossimo 5 marzo 2020.

E voi, quanto aspettate questo film d'animazione?