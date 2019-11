Stranger Things 4 sarà ambientata nel Sottosopra? Un nuovo indizio

Attenzione! Possibili spoiler!

Woods dovrebbe vestire i panni dell'addetta alla reception della Hawkins Middle School. Il video mostra l'attrice leggere le sue battute, parlando nello specifico a uno studente di nome Robert e di "strani rumori" che provengono da alcune aule della scuola.

Robert, non puoi semplicemente gettare le tue cose nell'armadio in questo modo! Sembra che qui sia passato un tornado. Non ho bisogno di scuse, ripuliscilo. Oh, hanno anche bisogno del tuo aiuto, qualcosa circa alcuni strani rumori che sembrano provenire dal soffitto sopra alcune stanze.

Di quali rumori parla Debbie? Che c'entri forse qualcosa il Mind Flayer (ossia il mostro ombra visto per la prima volta nella seconda stagione)? Che la Hawkins Middle School possa essere stata "presa" del Sottosopra, a seguito degli eventi visti nelle passate stagioni della serie?

Alcuni fan sono convinti che la frase recitata da Debbie Woods sia legata in realtà a scene non presenti nella quarta serie. Potrebbe anche trattarsi solo di un flashback. In caso contrario, però, il video confermerebbe la volontà degli autori di ambientare Stranger Things 4 in un contesto del tutto differente da quanto visto in precedenza.