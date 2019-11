TV News

di Chiara Poli - 27/11/2019 10:45 | aggiornato 27/11/2019 10:49

Save the date: dal 12 dicembre su FoxCrime arriva in prima assoluta The Murders, la serie poliziesca su una detective al suo ingresso nella squadra omicidi. Scopriamo perché non potete perdervela e perché Kate Jameson, Jessica Lucas, vi conquisterà!

1 condivisione

A volte basta poco. E il “la" alla storia di The Murders è talmente verosimile da risultare perfetto: Kate Jameson (Jessica Lucas, Cloverfield, Gotham), al suo primo giorno come detective nella squadra omicidi, subisce uno scherzo innocuo dei colleghi che la porta a commettere una leggerezza.

Una leggerezza che risulterà essre così grave da costare la vita a qualcuno: la sua pistola resta sul sedile posteriore dell'auto e viene rubata mentre lei e il suo collega, Mike Huntley (Lochlyn Munro, Riverdale, Gli spietati), stanno comprando da mangiare.

Poco dopo, quella pistola sparerà. E il collega, molto più esperto e veccho amico di famiglia, vuole coprirla. Kate è contraria, ma segue le sue indicazioni. Ed è in quel momento, proprio in quel momento, dopo quella prima decisione, che un vortice di eventi inizia a travolgerla.

The Murders, serie canadese creata da Damon Vignale (Motive, Ghost Wars, Blackstone) e ambientata a Vancouver, ci trascina in quello stesso vortice fin dai primi istanti dell’episodio pilota.

Il detective Nolan Wells (Dylan Bruce, Midnight Texas, Orphan Black) interroga l’uomo fermato perché corrispondente alla descrizione dell’assassino e poi condivide le informazioni con Kate. Nolan conosceva molto bene il padre della giovane detective, un poliziotto stimato da tutti e morto in servizio due anni prima, e sembra volerla mettere sotto pressione per la soluzione del caso.

Forse lo fa per testare le sue capacità, ma certamente lo fa anche senza sapere quanto Kate sia in realtà coinvolta nella vicenda.

Rogers Media Rogers Media The Murders: Mike e Kate protagonisti dell'episodio pilota

A colpire davvero in The Murders, però, è l’attenzione dedicata al sospettato.

Hud Williams (Thomas Cadrot, Streghe, iZombie, The Flash) e la sua storia sono importanti tanto quanto le indagini.

Il punto di vista sulla ricostruzione degli eventi, quindi, è duplice.

Per questo The Murders merita la nostra attenzione: ci mostra alternativamente le mosse dei detective e quelle del sospettato. Le persone che incontrano, le loro conversazioni, i loro dubbi e le loro deduzioni. Tutto vale per due, e ci viene sottoposto da una doppia prospettiva.

Anzi, tripla: perché c'è anche la politica, di mezzo, da quando la madre di Kate - Rita Gallo (la celebre doppiatrice Venus Terzo, Arrow, Skyscraper, Death Note) - annuncia di volersi candidare alla carica di sindaco. Coinvolgendo, inevitabilmente, anche la figlia e il suo ruolo in polizia.

Rogers Media HD Rogers Media The Murders: I detective Nolan Wells e Kate Jameson

E poi… Poi, naturalmente, arriveranno i colpi di scena. Tanti. Uno dietro l'altro. Senza lasciarci tirare il fiato. E voi vorrete sapere cos’è successo esattamente, e vorrete continuare a seguire The Murders per scoprire di più sul passato di Kate e della sua famiglia.

Appuntamento quindi su FoxCrime dal 12 dicembre ogni giovedì alle 21.05 con gli 8 episodi della prima stagione di The Murders, che ha debuttato in patria in primavera guadagnandosi recensioni molto positive.

Kate, Mike, Nolan e gli altri personaggi - la detective Meg Harris (Luvia Petersen, Continuum, Ghost Wars) e il capo della sezione omicidi di Kate, il sergente Bill Chen (Terry Chen, Jessica Jones, House of Cards) - vi aspettano per raccontarvi le loro storie personali e seguire le indagini appassionanti sui casi più disparati. Sullo sfondo di una città in cui anche le apparenze più rispettabili nascondono oscuri segreti…