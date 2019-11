The New Pope: la nuova stagione dal 10 gennaio: nuove immagini ufficiali

TV News

di Alice Grisa - 27/11/2019 09:59 | aggiornato 27/11/2019 10:04

Conto alla rovescia per The New Pope: la seconda stagione della serie di Paolo Sorrentino arriverà il 10 gennaio su Sky Atlantic e NOW TV.

Dopo il successo di The Young Pope, il secondo capitolo della serie “vaticana” di Paolo Sorrentino, The New Pope, è in arrivo e sarà in onda dal 10 gennaio 2020 su Sky Atlantic e NOW TV.

La serie schiererà nuovamente Jude Law, protagonista della prima stagione, affiancato da una new entry di tutto spessore: John Malkovich.

La trama parte da Pio XIII in coma, mentre il Vaticano elegge il suo successore, Sir John Brannox, inglese, aristocratico e di idee moderate, che salirà al Pontificio con il nome di Giovanni Paolo III. Voluto fortemente da Voiello, il nuovo papa capirà subito che il carisma e l’intelletto sono importanti ma non sufficienti per fronteggiare tutti i problemi in Vaticano e per essere degno del predecessore.

Intanto, dal letto d’ospedale, Pio XIII comincia a lanciare strani segnali, prontamente accolti dall’esercito dei suoi fedeli.

Con la trama, sono state rilasciate alcune immagini ufficiali.

HD Sky Atlantic Un papa che suona l'arpa

HD Sky Atlantic Il ritorno di Lenny

HD Sky Atlantic Intrighi e segreti in The New Pope

HD Sky Atlantic Preghiere suggestive

HD Sky John Malkovich è il nuovo papa

The New Pope sarà strutturato in 9 episodi, tutti diretti dal regista italiano Premio Oscar. Sorrentino ha curato anche la sceneggiatura insieme a Umberto Contarello e Stefano Bises.

Sky Atlantic In arrivo The New Pope!

Nel cast, oltre a Law, ritroveremo Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi. Tra le new entry, oltre a Malkovich, scopriremo Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir, Massimo Ghini e due guest star d’eccezione: Sharon Stone e Marilyn Manson.

Non vediamo l’ora di scoprire l’approccio intimista associato al particolare stile registico di Sorrentino con un secondo capitolo che presenta John Malkovich, un agnostico estremamente interessato a lavorare con il cineasta italiano.

Non resta che aspettare il 10 gennaio!