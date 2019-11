Cinema

L'ex Neville Paciock di Harry Potter ha mandato nel panico i fan su Twitter annunciando il ritorno della saga di J.K. Rowling al cinema con il cast originale.

Nonostante l'ultimo capitolo della saga di Harry Potter sia uscito nel 2011, ormai quasi 9 anni fa, il grandissimo fanbase che accompagna la storia scritta da J.K. Rowling è ancora vivo e vegeto. Così tanto che può esser considerato un vero e proprio esercito di appassionati con un grande potere.

E non c'è metodo migliore per attirare l'attenzione per un buon motivo, se non fare un annuncio come quello di Matthew Lewis su Twitter.

La giovane star, nota per il ruolo di Neville Paciock nella saga di Harry Potter, ha pubblicato qualche giorno fa un tweet che ha scatenato il panico tra i fan.

New Harry Potter film with original cast to begin shooting in 2020... https://t.co/mAWQPGba0o — Matthew Lewis (@Mattdavelewis) November 25, 2019

Il nuovo film di Harry Potter con il cast originale comincerà a girare nel 2020...

Allegato al misterioso tweet c'era un link che rivelava non solo lo scherzo ma anche le vere intenzioni dietro allo stravagante messaggio dell'attore. Cliccando sul link, infatti, si viene reindirizzati sul sito ufficiale del registro elettorale britannico, in modo che tutti possano votare alle Elezioni Generali che si terranno a breve in Inghilterra. Per avere il permesso di votare, infatti, i cittadini britannici devono innanzitutto registrarsi ufficialmente come cittadini votanti. Solo in questo modo potranno votare a elezioni e referendum nel corso degli anni. Ed è con le migliori intenzioni che Matthew Lewis ha invitato i giovani a registrarsi, se possibile.

Qualcuno è rimasto particolarmente deluso dalla bufala a fin di bene – specialmente i cittadini non britannici – mentre altri hanno apprezzato il modo in cui Lewis ha scelto di attirare l'attenzione su un momento molto importante per la politica inglese.

Non ci sono dubbi che anche gli altri membri del cast di Harry Potter abbiano apprezzato il suo scherzo. Dopotutto, Matthew Lewis è ancora molto legato ai suoi ex-colleghi, come testimonia questa foto con Tom Felton, interprete di Draco Malfoy:

Insomma, la magia di Harry Potter è anche questo: riuscire a coinvolgere e dirottare l'impegno di milioni di persone in giro per il mondo per una giusta causa.