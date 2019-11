TV News War of The Worlds

di Chiara Poli - 27/11/2019

Tabù. Argomenti scomodi, scottanti, immagini e parole sconvolgenti. War of the Worlds, con questo quarto episodio, continua a distinguersi da tutti i precedenti adattamenti. E lo fa raccontandoci una storia carica di tensione.

Nei film apocalittici ci sono sempre due categorie di persone: chi è al corrente dei pericoli incombenti e chi non lo è.

Il terzo episodio di War of the Worlds ci aveva lasciati all'ospedale, dove finalmente i sopravvissuti erano stati informati di un pericolo esterno.

Un pericolo che ora, all'inizio del nuovo episodio, si aggira fra i corridoi... Pronto a colpire i neonati.

Il simbolo per definizione dell'innocenza e della fragilità diventa il bene più prezioso da proteggere, in un mondo in cui l'umanità viene considerata un virus da sterminare.

E ancora una volta, la metafora ambientalista torna al centro della narrazione. Se gli invasori vogliono il pianeta, devono eliminare chi lo ha quasi distrutto.

Mentre un ragazzo fuggito dalla guerra in Sudan si ritrova a raccontare la propria storia di speranza in un mondo trasformato in un terreno di caccia ai superstiti.

HD Fox Networks Group War of the Worlds: Superstite, il quarto episodio

Con una sequenza d'apertura carica di tensione - difficile non pensare a uno degli adattamenti precedenti de La guerra dei mondi, con la scena in cui Tom Cruise, sua figlia e l'uomo che li ospita si nascondono dagli alieni nel film di Spielberg - assistiamo con il fiato sospeso alla sopravvivenza dei neonati.

Poco dopo, però, uno dei tabù più sacri di cinema e TV - l'uccisione di un bambino - si trasforma in una certezza. Una scopa incastrata nella maniglia non potrà tenere fuori gli alieni. Lo sappiamo, ma il tabù s'infrange lontano dai nostri occhi. Non dai nostri pensieri, però.

Il viaggio di Jonathan e Chloe prosegue, sullo sfondo di un'Europa ridotta come l'Atlanta di The Walking Dead nell'episodio pilota. Siamo in Francia, mentre i protagonisti si trovano a Londra: bastano questi due Paesi per dirci che gli alieni hanno colpito in modo massiccio.

Ed è a questo punto che ci concentriamo sul superstite del titolo. Superstite è Sasha, il figlio di Chloe. Ma superstite è anche la fonte del segnale alieno, rintracciata dalla dottoressa Durand con i militari... Che li porta dritti in un'imboscata.

War of the Worlds continua a distinguersi da tutte le altre versioni cinematografiche e televisive del romanzo di H.G. Wells. Continua sulla propria idea, originale e inedita, di raccontarci i drammi del mondo attraverso un ristretto gruppo di personaggi impegnati a nascondersi da un nemico sconosciuto, le cui ragioni rimangono oscure.

Il silenzio, rotto solo dal rumore assordante degli spari, è carico di sottintesi. Come il disagio che percepiamo immediatamente fra Chloe e suo fratello. Lo spettro di un altro terribile tabù, l'incesto e la violenza in famiglia, incombe su di noi ancora prima che Chole lo renda esplicito.

Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Noah incolpa Chloe di averlo provocato, di averlo indotto a stuprarla.

Qui non è più solo una questione d'ambiente: sì, siamo un cancro. Un cancro per un pianeta che abbiamo trasformato nel teatro dei nostri peggiori incubi. E l'abbiamo fatto da soli.

HD Fox Networks Group War of the Worlds: Superstite, l'episodio 4

Sasha è il superstite. Il ragazzino immune all'impulso che ha ucciso i suoi nonni, e tutti gli altri. Il superstite, il simbolo di tutto ciò che di sbagliato c'è nel nostro mondo, nella specie umana. Una nuova generazione, che inconsapevolmente porta sulle spalle le colpe dei suoi genitori. Eppure, al tempo stesso rappresenta la speranza. La sopravvivenza all'attacco più micidiale mai avvenuto sulla Terra. La speranza che vuole uccidere il vecchio mondo, con tutti i suoi orrori...

Nell'illusione che chi è sopravvissuto in quello nuovo possa evitare di ripetere gli stessi errori.

Magari, dopo aver scoperto che i neonati non sono stati uccisi nelle loro culle, bensì portati via. Perché? Cosa vogliono da noi, gli alieni? Cosa posso fare, ancora, che l'uomo non abbia già fatto a se stesso? Con questo interrogativo, centrale nell'episodio più drammatico e scomodo, per le tematiche, visto finora, War of the Worlds ci dà appuntamento a lunedì prossimo, su FOX.