Nel corso di un'intervista Emily Blunt e John Krasinski hanno parlato del grande successo di A Quiet Place - Un posto tranquillo e svelato qualche dettaglio del sequel, il cui trailer arriverà a breve.

Nonostante siano sposati, abbiano due figli e stiano insieme da più di 10 anni, John Krasinski ed Emily Blunt non avevano mai lavorato insieme ad uno stesso film prima del 2018, grazie a A Quiet Place - Un posto tranquillo, pellicola horror che ha ottenuto gran successo di pubblico e critica.

Intervistati dal magazine online Deadline, la coppia ha parlato degli straordinari risultati ottenuti dalla pellicola e svelato qualche piccola anticipazione sul sequel, il cui teaser trailer dovrebbe arrivare nei prossimi giorni per la gioia di tutti i fan. In particolare Krasinski, che oltre ad essere uno dei protagonisti è stato anche il regista del film, ha rivelato di aver "trattato" A Quiet Place come un film indipendente, unico e diverso da tanti altri. Era certo che il film avrebbe attirato una fetta relativamente piccola di pubblico. Con grande sorpresa, però, le cose sono andate diversamente.

Come ha svelato Emily Blunt, co-protagonista del film, A Quiet Place ha suscitato un certo entusiasmo nel pubblico:

Le persone che odiano i film di genere hanno adorato questo film. Le persone che non avevano mai visto un film horror prima di allora hanno adorato questo film. È stato universale. L'aldilà che ha avuto è stato qualcosa che nessuno di noi due era preparato ad affrontare, ma è stato meraviglioso.

Il film originale ci ha mostrato un mondo che nel 2020 è stato devastato da mostruose creature aliene che attaccano ed uccidono tutti coloro che emettono dei suoni abbastanza forti da essere uditi. Una famiglia di sopravvissuti cerca di continuare a vivere, dopo essere stata costretta a scegliere di vivere in un silenzio quasi totale (comunicando prevalentemente con il linguaggio dei segni) che però rischia di essere compromessa del tutto quando la madre (Emily Blunt) si prepara al parto.

I fan della pellicola sono stati colpiti soprattutto dal fatto che i protagonisti del film per sopravvivere non debbano emettere alcun rumore, situazione apparentemente impossibile anche, e soprattutto, in determinate situazioni. Tante sono state, infatti, le domande rivolte soprattutto all'attore e regista che in merito ha dichiarato:

Adoro l'idea che le persone stiano mettendo insieme i pezzi del puzzle e stiano inventando teorie. Adoro essere sfidato a riguardo. Tipo: 'Perché non vivono vicino alla cascata?' Ricevo sempre quella domanda su Twitter. 'Come avrebbero costruito una casa? Come avrebbero potuto spaccare il terreno?'

Krasinski ha anche svelato di come, in realtà, non avrebbe voluto girare il sequel di A Quiet Place:

Sarò onesto: non volevo davvero girare il sequel. [A Quiet Place] non è mai stato progettato per girarne un sequel, cosa che tutti sapevamo, e che sapeva anche lo Studio. Ma sono anche uno realista. So che quando hai un successo come questo, tutti vogliono farne un altro. Ho detto loro di trovare un altro regista e sceneggiatore e mi hanno detto: 'Ma non hai un'idea?' Ho risposto 'Sì, ho una piccola idea', quindi mi hanno detto, 'OK, mentre contattiamo altre persone, continua a pensarci. Fondamentalmente mi hanno indotto a scrivere il sequel. Ma l'idea è abbastanza semplice. Il vero motivo per cui ho deciso di tornare indietro sui miei passi, alla fine, è stato che questo mondo è così ricco ed è così divertente da esplorare. Ci sono così tante cose diverse da vedere ora. Voglio mostrare come il mondo appare da un'altra prospettiva.

Le dichiarazioni di John Krasinski hanno sicuramente suscitato molta curiosità nei fan della pellicola, che ora non vedono l'ora di gustarsi il trailer del sequel per poter finalmente avere delle prime risposte alle loro domande.