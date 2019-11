Black Panther 2 vedrà la presenza del Dottor Destino, Victor Von Doom?

La petizione per Danny DeVito come nuovo Wolverine è vicina alle 50mila firme

La petizione per Danny DeVito come nuovo Wolverine è vicina alle 50mila firme

Stando alle teorie, il film potrebbe quindi trarre ispirazione da Doomwar , mini saga a fumetti scritta da Jonathan Maberry nel 2010, la quale racconta proprio della lotta contro il Dottor Destino che ha occupato il territorio del Wakanda, per impossessarsi del prezioso metallo noto come Vibranio .

Ricordiamo che Disney è entrata in possesso dei diritti cinematografici dei Fantastici 4 (di cui il Dottor Destino è il villain numero uno) e non sorprenderebbe quindi che Marvel Studios e il boss Kevin Feige possano decidere di introdurre pian piano i nuovi personaggi nel Marvel Cinematic Universe, in maniera del tutto inaspettata.

Stando alle indiscrezioni, sembra infatti che il Dottor Destino (noto anche come Victor Von Doom ) sarà l’antagonista principale del cinecomic. Vedremo Doom espandere il suo impero, conquistando parte dell’Africa ed entrando in conflitto proprio con la nazione del Wakanda. Ciò porterà inevitabilmente a uno scontro con Black Panther, alter ego di T’Challa.

Il portale Murphy’s Universe ha pubblicato un rumor secondo il quale Black Panther 2 vedrà l'ingresso in scena di Victor Von Doom come villain principale della pellicola.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok