Black Widow, Scarlett Johansson: 'È un film di redenzione e famiglia'

di Giuseppe Benincasa - 28/11/2019 11:17 | aggiornato 28/11/2019 11:21

Sembra proprio che il film su Vedova Nera mostrerà nuovi aspetti del personaggio che il pubblico non conosce.

Black Widow sarà il primo film del Marvel Cinematic Universe facente parte della Fase 4 e anche il primo progetto realizzato su un personaggio ufficialmente morto.

Durante Avengers: Endgame, Vedova Nera si è sacrificata a Vormir per recuperare la Gemma dell'Anima e permettere ai suoi colleghi Vendicatori di completare la collezione delle Gemme dell'Infinito e di usarle per riportare indietro la popolazione (e gli eroi) scomparsi alla fine di Avengers: Infinity War, per mano di Thanos.

Quindi a tutti gli effetti si tratta di un film prequel, che dovrebbe essere ambientato tra i fatti di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, che racconterà anche molto del passato della spia di origini russe.

Dopo la fine delle riprese, lo scorso ottobre, Scarlett Johansson - che ha il ruolo di protagonista - ha parlato del film, permettendo ai fan di scoprirne qualcosa in più:

Abbiamo appena terminato le riprese di Black Widow, più o meno due settimane fa, quindi l'ho ancora molto fresco nella mia mente ma non ho ancora una prospettiva totale del progetto. È un film sul perdonare se stessi e parla di famiglia.

Poi l'attrice parla del percorso della Vedova Nera come quello di una persona in crescita che deve superare delle difficoltà per andare avanti. All'inizio del film, il pubblico ritroverà Natasha Romanoff in "piena crisi", dice la Johansson, e passo dopo passo l'eroina dovrà trovare un suo equilibrio per essere più determinata che mai.

Per ascoltare Scarlett Johansson parlare del film su Black Widow, potete saltare al minuto 12:18 del video realizzato da Vanity Fair:

Il film targato Marvel Studios, quindi, svelerà degli aspetti di Natasha Romanoff ancora sconosciuti e, forse, le sfide che il personaggio dovrà affrontare spiegheranno meglio la sua decisione di sacrificarsi in Avengers: Endgame.

Per quanto riguarda invece la "crisi" alla quale accenna l'attrice, si può pensare che riguardi la scelta di tradire il team capitanato da Tony Stark, con il quale si è schierata durante la "guerra civile" dei supereroi nel film del 2016.

Black Widow sarà nei cinema statunitensi il primo maggio 2020. Nel cast oltre alla Johansson, nei ruoli principali ci sono Florence Pugh che interpreta Yelena Belova, David Harbour nel ruolo di Guardiano Rosso e Rachel Weisz, il cui ruolo non è stato ancora rivelato ma ci sono dei sospetti.