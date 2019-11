Elizabeth Banks, regista e star di Invisible Woman per Universal

Cinema

di Simona Vitale - 28/11/2019 08:43 | aggiornato 28/11/2019 08:47

La bella Elizabeth Banks, reduce dalla regia e interpretazione di Charlie's Angels, dirigerà e sarà la protagonista di Invisible Woman, nuovo film di Universal Pictures. Ecco i primi dettagli del progetto.

Nonostante gli incassi non proprio notevoli del reboot di Charlie's Angels (che nel mondo ha momentaneamente incassato poco più di 44 milioni di dollari), la bella Elizabeth Banks è stata chiamata da Universal Pictures a dirigere e interpretare il film Invisible Woman.

La pellicola sarà realizzata a partire da una sceneggiatura di Erin Cressida Wilson (La ragazza del treno) che l'ha scritta insieme alla Banks e a Max Handelman, che saranno anche produttori esecutivi con la loro Brownstone Productions. I dettagli della trama di Invisible Woman al momento vengono tenuti nascosti, ma alcune fonti sostengono che la pellicola diretta dalla Banks sarà molto diversa dal film di Invisible Man in uscita a febbraio, che vede come protagonista Elisabeth Moss, senza nessun potenziale crossover in nessuno dei due film.

La notizia segue l'annuncio che il regista di Rocketman Dexter Fletcher diigerà Renfield, nuovo film dedicato al fedele scagnozzo di Dracula e che, come Invisible Woman, si inserisce in una nuova strategia che Universal ha adottato in merito alle pellicole riguardanti i suoi mostri classici. Lo studio, infatti, aveva inizialmente progettato di creare un universo interconnesso con il suo vasto catalogo di mostri. Tuttavia, Universal ha rivalutato i suoi precedenti progetti e ha deciso di andare avanti con dei film guidati dai cineasti basati sulle eredità dei mostri, concentrandosi su ciò che ha permesso ai personaggi di resistere nel tempo. Invece di ideare quindi un piano far sì che i film potessero fare parte di un universo più ampio, Universal ha allentato le sue restrizioni aprendosi alla creazione di storie uniche e sicuramente più originali.

Ricordiamo che la donna invisibile è già stata protagonista di un film targato Universal diretto da A. Edward Sutherland nel1940. La trama vede come protagonista la giovane indossatrice Katy Carrol che diventa invisibile grazie al professor Gibbs. La donna vuole vendicarsi del suo vecchio datore di lavoro e per questo utilizza il suo potere, che però funziona a intermittenza, per mettergli a soqquadro l'atelier. La situazione peggiora quando sulle tracce di Katy si mettono due agenti segreti che vogliono la formula dell'invisibilità.

Il film di Elizabeth Banks dovrebbe in ogni caso avere connotazioni più mistery e horror. Per averne la certezza, però, dobbiamo attendere dettagli ufficiali che immaginiamo arriveranno nelle prossime settimane.

Via: Variety