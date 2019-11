Frozen: trama e doppiatori italiani del primo film con Anna ed Elsa

AnimazioneCinema

28/11/2019

Frozen - Il regno di ghiaccio è stato uno dei film d'animazione di maggior successo di sempre. Ecco la trama e i doppiatori originali e italiani di questa pellicola ispirata a La regina delle nevi di Andersen.

Diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, Frozen - Il regno di ghiaccio è una pellicola d'animazione del 2013 distribuita in tutto il mondo da Walt Disney Pictures e liberamente ispirata alla fiaba de La regina delle nevi di Hans Christian Andersen.

La pellicola ha ottenuto un incredibile successo commerciale, ottenendo all'epoca il maggior incasso della storia del cinema per una pellicola d'animazione della sua categoria. Frozen - Il regno di ghiaccio ha infatti incassato, a livello globale, la bellezza di oltre 1 miliardo e 274mila dollari.

Non solo. Il film si è anche aggiudicato due premi Oscar nel 2014 per il miglior film d'animazione e per la miglior colonna sonora (la canzone originale Let it go).

Il 27 novembre 2019 è uscito in Italia il sequel del film dal titolo Frozen 2 - Il segreto di Arendelle.

La trama del film

Frozen - Il regno di ghiaccio ci porta nell'immaginario regno di Arendelle, situato su un fiordo della penisola scandinava. Qui vivono due sorelle principesse, molto legate l'una all'altra. Elsa, la sorella maggiore, ha il magico potere di comandare la neve e il ghiaccio, e un giorno finisce per far del male involontariamente alla piccola Anna, rischiando di ucciderla. Il Re e la Regina di Arendelle chiedono dunque consiglio al Re dei Troll, Granpapà, che spiega loro come il potere di Elsa sia al tempo stesso una grande maledizione, con i regnanti che promettono che la figlia Elsa imparerà a gestire i propri poteri prima che diventino troppo pericolosi.

I genitori delle due principesse decidono di far crescere Elsa lontano da tutti e dalla stessa Anna, con la principessa del tutto incapace di gestire il proprio dono-maledizione. Inoltre, il dolore del ricordo di aver ferito Anna (che non ricorda più l'evento) paralizza Elsa. Quest'ultima nel giorno della sua incoronazione allontana da sé la sua amata sorella, facendo sprofondare il regno di Arendelle in gelido inverno senza fine dopo una lite furibonda con la stessa Anna. La più giovane principessa, infatti, stanca dell'isolamento che le ha sempre tenute lontane da tutto e tutti intende sposare il principe Hans, che ha appena conosciuto, contro il parere della stessa Elsa. Dopo aver condannato Arendelle ad un gelido inverno, Elsa, sentendosi sempre più sola, decide di rifugiarsi in cima alla Montagna del Nord, dove dà sfogo a tutti i suoi poteri.

Sulle tracce di Elsa si metterà sua sorella Anna che, con con l'aiuto di Kristoff, un giovane e burbero venditore di ghiaccio, e della sua renna Sven, le chiederà di tornare a casa mettendo la parola fine al regno di ghiaccio di Arendelle. Non mancano gli inganni e i colpi di scena nell'avanzare della pellicola. Elsa alla fine, dopo aver rischiato la propria vita e quella di sua sorella, capirà come sia l'amore (fraterno) l'unica forza capace di sciogliere il suo cuore e aiutarla a gestire al meglio i suoi poteri a fin di bene.

I doppiatori originali

HD Walt Disney Pictures Una scena di Frozen - Il regno di ghiacco con Anna e il principe Hans

I doppiatori in lingua originale di Frozen - Il regno di ghiaccio sono tutti volti (e voci) note del cinema e del teatro d'oltreoceano e non solo. Ecco i loro nomi:

Kristen Bell - Anna

Idina Menzel - Elsa

Jonathan Groff - Kristoff

Josh Gad - Olaf

Santino Fontana - Hans

Alan Tudyk - Duca di Weselton

Ciarán Hinds - Granpapà

Chris Williams - Oaken

Stephen J. Anderson - Kai

Maia Wilson - Bulda

Edie McClurg - Gerda

Robert Pine - Vescovo

Maurice LaMarche - Re

Livvy Stubenrauch: - Anna da bambina

Eva Bella - Elsa da bambina

Spencer Lacey Ganus - Elsa da adolescente

Jesse Corti - Dignitario spagnolo

Jeffrey Marcus - Dignitario tedesco

Tucker Gilmore - Dignitario irlandese

I doppiatori italiani

HD Walt Disney Pictures Elsa e Anna sono doppiate rispettivamente da Serena Autieri e Serena Rossi

Molti sono gli attori e i doppiatori italiani che hanno prestato la loro bella voce ai protagonisti della pellicola Disney. In particolare, le due attrici napoletane Serena Rossi e Serena Autieri hanno doppiato rispettivamente Anna ed Elsa, con il simpaticissimo Enrico Brignano che ha, invece, doppiato Olaf.

Ecco tutti i protagonisti del doppiaggio italiano: