Games With Gold di dicembre 2019: i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360

Videogames

di Andrea Guerriero - 28/11/2019 10:08 | aggiornato 28/11/2019 10:12

Microsoft svela finalmente i titoli gratuiti di dicembre per le console della famiglia Xbox.

0 condivisioni

Con le feste natalizie alle porte e il Black Friday ancora più vicino, i principali attori dell'industria videoludica stanno calando i propri assi nel tentativo di sedurre il popolo geek.

Non solo con titoli in uscita di una certa fattura - pensiamo ai recenti Death Stranding e Star Wars Jedi Fallen Order -, ma anche con qualche regalo piuttosto goloso. Come accade ormai ogni mese, infatti, sia Sony che Microsoft sono pronte anche per dicembre ad omaggiare i giocatori più fedeli, iscritti ai servizi PlayStation Plus e Xbox LIVE Gold, donando loro alcuni videogame in digitale da scaricare senza costi aggiuntivi - al netto di quelli dell'abbonamento.

Dopo che il colosso giapponese ha messo sul tavolo la sua prossima Instant Game Collection, è allora quello di Redmond a giocare a carte scoperte, andando ad annunciare con il trailer visibile poco più in basso i Games With Gold di dicembre 2019:

Si tratta di una selezione di quattro giochi, due per Xbox One e due per la più vetusta - ma indimenticabile! - Xbox 360. E che ora andremo ad analizzare insieme nel dettaglio.

Games With Gold: ecco quali sono i giochi gratuiti di dicembre

Ad aprire le danze dicembrine di casa Microsoft è la sua ammiraglia, che per i nuovi Games With Gold schiera prima di tutto la versione digitale di Insane Robots, da mettere in download da Xbox Store.

Un titolo, quello realizzato dai ragazzi di Playniac, che si propone come un intrigante roguelike a turni, da spolpare anche in compagnia durante le festività. Sarà disponibile gratis dall'1 al 15 dicembre.

Sempre per Xbox One, la "grande M" ha scelto lo strategico Jurassic World Evolution, che interpreta la prestigiosa licenza di Jurassic Park in un'esperienza che permette ai giocatori di costruire e dirigere il proprio parco, chiamandoli naturalmente a porre rimedio agli inevitabili disastri legati alle attrazioni e ai famelici dinosauri. Potrete scaricarlo dal 16 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020.

Passando alla "sorellina" Xbox 360, la selezione dei Games With Gold di dicembre prevede di scaricare gratis l'avventura Toy Story 3 - tie-in del lungometraggio animato firmato Disney - e l'action ruolistico a scorrimento Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD. Il primo sarà disponibile sulla console old-gen di Microsoft dall'1 al 15 dicembre, mentre il titolo di Konami dal 16 al 31 dello stesso mese.

Vi ricordiamo che entrambi i giochi Xbox 360 possono essere giocati su Xbox One e sulla più potente Xbox One X, sfruttando la retrocompatibilità.