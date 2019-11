Scampato il pericolo spoiler - e che spoiler! -, non ci resta che attendere il 18 dicembre per scoprire quale destino attende Rey e i suoi fidati compagni di viaggio. Ma c'è anche attesa per l'irascibile Kylo Ren (Adam Driver), personaggio che potrebbe riservare qualche sorpresa garantendo inattesi colpi di scena.

A qualcuno negli uffici Disney non è sfuggita l'anomalia e la vendita del copione è stata prontamente interrotta, come confermato dal regista di Episodio IX, ma possiamo solo immaginare la tensione di quei momenti . Boyega ha infatti ammesso - con il sorriso - di aver ricevuto molte chiamate dai dirigenti Disney e LucasFilm, di cui uno d'eccezione:

Da lì a poco avrei cambiato appartamento, così ho lasciato il copione sotto al mio letto per poi riprenderlo la mattina della partenza. Poi però sono arrivati i miei amici e c'è stata una piccola festa. Ma il copione era sempre lì. Alcune settimane dopo, la persona che si occupa delle pulizie di casa ha trovato la sceneggiatura e l'ha messa in vendita su eBay a 65 sterline [circa 76 euro, n.d.R.]. Capirete che questa persona non si è resa conto del vero valore di ciò che aveva tra le mani.

La vicenda è stata raccontata a più episodi ai microfoni di Goog Morning America. Tutto è iniziato con J. J. Abrams che ha descritto quello che è ormai solo un aneddoto, poi Daisy Ridley (l'amata Rey dell'ultima trilogia) ha fornito l'indizio più importante affermando che l'attore reo di aver perso il copione sarebbe stato ospite del programma in quella stessa settimana. Indovinate un po' di quale attore stiamo parlando? Dello sbadatissimo John Boyega , che sul grande schermo presta il volto a Finn , ex stormtrooper e ora combattente della Resistenza.

Immaginate l'espressione sul volto di J. J. Abrams quando ha scoperto che un copione originale del suo Star Wars: L'ascesa di Skywalker era in vendita su eBay , pronto a finire nelle mani di qualche acquirente che avrebbe poi potuto rovinare la sorpresa ai milioni di fan che attendono con ansia la conclusione della terza trilogia dell'epopea spaziale. Tutto si è concluso fortunatamente nel migliore dei modi, la sceneggiatura completa è stata infatti ritirata in tempo dal sito di acquisti on-line , e oggi finalmente scopriamo anche il nome dell'incauto membro del cast che ha perso di vista qualcosa di così prezioso.

