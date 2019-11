Cinema

di Mattia Chiappani - 28/11/2019 11:22 | aggiornato 28/11/2019 11:26

Se da una parte la Snyder Cut di Justice League sembra essere sempre più vicina alla release, dall'altra arrivano voci contrastanti, ma il regista invita a continuare a crederci.

0 condivisioni

La Snyder Cut di Justice League è tornata recentemente alla ribalta. L'idea di un possibile montaggio originale del film DC Comics circola sin dall'arrivo in sala del film, dove ha ottenuto risultati non ottimali. Alcuni appassionati infatti hanno iniziato a sostenere che esistesse una versione alternativa della pellicola, che fosse più fedele alla visione originale di Zack Snyder. Il regista, uno dei fautori principali del primo periodo del DC Universe cinematografico, aveva infatti dovuto abbandonare la lavorazione in corso dopo una tragedia familiare. Justice League è così passato nelle mani di Joss Whedon, che l'ha rielaborato seguendo anche nuove indicazioni di Warner Bros., portandolo fino in sala.

È nato così un movimento che richiedeva la release della cosiddetta Snyder Cut, basato sia sui social che su campagne pubblicitarie nel mondo reale (compreso un cartellone in Times Square a New York!). Le ultime settimane hanno fatto pensare che qualcosa si stesse effettivamente muovendo, dato che al coro di voci che richiedevano la pubblicazione di questa pellicola si sono aggiunti anche Ben Affleck, Gal Gadot e altri nomi chiave del film. Ma a quanto pare non ci sono grandi possibilità.

A suggerirlo è Danny Elfman, compositore che ha lavorato sulla versione finale del film, che ha spiegato in un'intervista come in realtà questo fatidico montaggio alternativo non esista, semplicemente perché Zack Snyder non l'ha mai concluso. Il musicista si è dichiarato piuttosto confuso dal movimento, proprio per questo motivo:

Beh, la questione è che non l'ha mai finita. Quindi non so come potrebbero fare. La sua è stata una tragedia tremenda, che l'ha obbligato a non concludere il film. Quindi non è stata una cosa tipo... Non capisco bene, perché non è che è stato licenziato e c'è una Director's Cut che è un film concluso e che lo studio lo ha licenziato e ha poi assunto Joss. Quando Joss è subentrato nel film, è arrivato con pochissimi giorni di preavviso, per raccogliere il testimone poiché c'era stata questa terribile, terribile tragedia. Quindi è una situazione piuttosto unica. Voglio dire, ci sono sicuramente altri film dove il regista è stato licenziato e uno studio ha cambiato radicalmente il film perché non lo apprezzavano. E come fan tu pensi 'Chissà cosa ha fatto quel regista prima che lo studio cambiasse il film'. Tuttavia non riesco a capire come quella dinamica si applichi qui.

In effetti le dichiarazioni di Elfman sembrano essere in linea con il report di Variety che ha fatto il punto sui piani cinematografici di DC Comics tramite insider e analisti. Nell'articolo si sostiene che la Snyder Cut non sia ancora completa e che serva un investimento di milioni di dollari per concluderne gli effetti speciali e il montaggio e questo ne sta chiaramente ostacolando la release.

Nonostante tutto questo però, pare che i fan non debbano perdere le speranze e a sostenerlo è lo stesso Zack Snyder. Nel tweet qui sopra potete vedere riportato uno scambio avvenuto sul profilo del regista sul social Vero. Un fan gli chiede di fare un commento sulla vicenda, spiegandogli che sta perdendo la speranza e Snyder risponde esplicitamente: "Non farlo".

Cosa significa tutto questo? Si tratta solo di un tentativo di incoraggiamento o il regista sa davvero qualcosa su ciò che sta accadendo dietro le quinte? Lo scopriremo solo nel prossimo capitolo della vicenda #ReleaseTheSnyderCut...

Via CB