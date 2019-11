Life is Strange 2: un trailer ripercorre tutta la storia della stagione

Videogames

DONTNOD Entertainment e Square Enix riassumono tutti gli eventi salienti della seconda stagione di Life is Strange, in vista dell'uscita del quinto ed ultimo episodio su Playstation 4, Xbox One e PC.

Il lungo viaggio di Life is Strange 2 sta per giungere al termine.

Proprio di recente gli sviluppatori di DONTNOD Entertainment e il publisher Square Enix hanno infatti annunciato che il quinto ed ultimo episodio dell'apprezzato videogame narrativo vedrà la luce il prossimo 3 dicembre, nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Un'uscita attesissima dai tanti fan del franchise nato nel 2015 - e andato avanti anche con un prequel e un toccante spin-off gratuito -, celebrata dal team di sviluppo francese da un'edizione fisica e una preziosa Collector's Edition - qui per tutti i dettagli! -, disponibili lo stesso giorno.

E se è vero che le rocambolesche peripezie dei due fratelli Sean e Daniel stanno per abbracciare la loro, si spera degna, conclusione, oggi arriva un nuovo trailer di Life is Strange 2 che ripercorre gli eventi salienti che hanno caratterizzato questa stagione. Potete vederlo anche voi in testata di articolo, ma solo se avete già iniziato il gioco.

Il filmato contiene inevitabili spoiler sulla narrazione, che con il quinto episodio promette nuovi e sorprendenti colpi di scena. Il tutto dopo tempi di lavorazione piuttosto dilatati, dovuti alla realizzazione di episodi più lunghi e di una storia più complessa e sfaccettata.

In ogni caso, l'episodio finale di Life is Strange 2 è in dirittura d'arrivo su personal computer e sulle console di ultima generazione a marchio Sony e Microsoft. Anche voi non vedete l'ora di gustarvi questo promettente epilogo?