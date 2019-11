Melissa Benoist rivela di essere stata vittima di violenza domestica

Celebrity

di Giulia Greco - 28/11/2019 14:54 | aggiornato 28/11/2019 14:58

Un ex geloso le ha fatto vivere un incubo: Melissa Benoist, interprete di Supergirl in TV, ha confessato di essere stata vittima di volenza domestica.

3 condivisioni

Melissa Benoist ha usato il suo profilo Instagram per raccontare la sua storia fatta di abusi e violenze. L'attrice di Glee e Supergirl ha caricato un video in cui ha confessato: "Sono stata vittima di violenza domestica o IPV, Intimate Partner Violence. È una cosa che non mi sarei mai aspettata di raccontare nella mia vita". Con queste parole ha inizio il lungo e dettagliato racconto dell'attrice che ha descritto con minuzie di particolari la relazione con un ex partner violento.

Melissa ha specificato che la relazione è stata caratterizzata da un crescendo di violenza. Nei primi incontri, il suo ex, un ragazzo più giovane di lei, riusciva a farla sorridere e farla stare bene, ma poi sono arrivate le prime gelosie ingiustificate, che la obbligavano a non indossare vestiti troppo corti e la mettevano in difficoltà sul set. All'attrice era proibito girare scene romantiche con un altro uomo, per cui è stata costretta a rinunciare a numerose audizioni e potenziali nuovi ingaggi.

Non voleva che baciassi e neppure che girassi scene in cui flirtavo con altri uomini, cose che erano molto difficili da evitare. Così ho iniziato a saltare audizioni, rifiutare offerte di lavoro, evitare certe amicizie, perché non volevo ferirlo.

La paura di farlo star male è stata la causa principale per cui Melissa Benoist non ha lasciato il suo compagno dopo le prime avvisaglie che si trattasse di una persona aggressiva. Aveva paura che le sue insicurezze lo inghiottissero, trasportandolo in una spirale di depressione, si sentiva responsabile per lui, nonostante fosse lei la vittima. Riusciva a empatizzare col suo dolore, tanto da scusarlo quando tutto ciò gli faceva perdere il controllo.

Presto, però, le gelosie, le manipolazioni e i ricatti emotivi hanno lasciato spazio alle violenze fisiche. Dopo circa cinque mesi trascorsi insieme, lui le ha gettato addosso del frullato: la bottiglia le ha scalfito il viso mentre il liquido le colava addosso.

La verità è che ho imparato cosa si prova ad essere bloccata e schiaffeggiata ripetutamente. Una volta mi ha colpita con un pugno così forte che ho sentito l’aria uscire dai polmoni, mi ha trascinata per per i capelli sul marciapiede, pizzicata fino a quando la mia pelle non è stata lacerata, mi ha spinta contro un muro con così tanta forza da romperlo, mi ha soffocata.

Quando la Benoist tentava di mettersi in salvo, chiudendo la porta di una stanza alle proprie spalle, neppure allora era al sicuro, perché quella porta veniva inevitabilmente buttata giù.

Le violenze finivano sempre allo stesso modo: in qualche modo lui tornava in sé e portava la ragazza ferita nella vasca da bagno, per lavare le ferite. A qual punto lui si scusava, piangendo, facendo sì che lei si sentisse ancora una volta in colpa.

"Non mi ha mai fatto capire che pensasse che io mi meritassi di essere picchiata", ha detto la Benoist, che alle sue scuse si impietosiva, ricordando quanto lui soffrisse. Sperava che il suo amore, il perdono avrebbero fatto la differenza, ma in fondo sapeva che lui non sarebbe mai davvero cambiato.

Tutto questo mi ha cambiata e non ero fiera di chi ero… Sono diventata la persona che mai avrei creduto potessi diventare. Ero livida dalla rabbia. Ho vissuto in prima persona la situazione in cui la violenza causa altra violenza: ho iniziato a reagire, perché la rabbia è contagiosa. Ho imparato a indossare una maschera, ma in realtà mi ero trasformata nella versione peggiore di me.

Fingere che tutto andasse per il meglio era diventata la sua nuova normalità, tanto che Melissa mentiva su come si procurasse lividi, graffi e ferite. Tentava di proteggere chi le faceva del male per paura delle conseguenze se avesse detto la verità.

Melissa non è riuscita a porre fine a quella relazione neanche quando l'uomo le ha lanciato contro il suo iPhone causandole la rottura del setto nasale e una ferita all'occhio sinistro.

L'impatto mi ha quasi rotto il bulbo oculare, mi ha lacerato la pelle e rotto il naso. Il labbro e l'occhio sinistro erano incredibilmente gonfi.

La Benoist ha rivelato di aver mentito per coprirlo anche quando la polizia l'ha interrogata. Ha sostenuto di essere inciampata di essere caduta col viso su una pianta in vaso. La storia, che ha fatto sorridere quando l'attrice l'ha raccontata al Tonight Show With Jimmy Fallon, assume ora una sfumatura diversa.

this is so sad knowing that she got this from abuse and not being a “klutz” and she just laughs it off pic.twitter.com/N4jkFP5fTl — 𝐩𝐚𝐨𝐥𝐚 supports melissa (@vintagevlogs) November 27, 2019

Era il 2015 quando ha rivelato a E! News di aver avuto una benda sull'occhio durante la prima prova costume per Supergirl. A quel tempo, Melissa era sposata con con Blake Jenner, co-protagonista di Glee. L'attrice non fa mai il nome della persona che le ha fatto del male, ma stando alle tempistiche degli incidenti, il sito web Daily Mail e il blogger Perez Hilton ipotizzano che il partner in questione possa essere proprio l'ex marito. Quattro anni più giovane di lei, conosciuto nel 2012 sul set della serie musical di Ryan Murphy, Jenner è stato il suo compagno dal 2013 al dicembre del 2016. I due si sono sposati nel 2015 per divorziare ufficialmente nel 2017.

"La vita non è sempre ciò che sembra", ha scritto nella didascalia al video, ma ora le cose sono cambiate e la Benoist ne ha iniziato un nuovo capitolo sposando Chris Wood, sua co-star in Supergirl, e tentando di lasciarsi alla spalle il passato. Tuttavia, il percorso verso la guarigione è lungo e tortuoso, tanto che, a chiusura del video, l'attrice ha detto che cercherà di riprendersi per il resto della sua vita.

Con la sua toccante confessione, la giovane donna spera di infondere coraggio in tante altre che vivono la stessa situazione. Secondo una statistica sconcertante del Dipartimento di Giustizia che la Benoist ha riportato, una donna su quattro negli Stati Uniti di età pari o superiore a 18 anni subisce gravi violenze fisiche a opera del partner.

Voglio che le statistiche cambino e spero che raccontare la mia storia possa impedire che queste cose capitino ancora.

I produttori esecutivi di Supergirl, Greg Berlanti e Sarah Schechter, hanno rilasciato una dichiarazione dopo il video di Benoist.

Melissa Benoist è un'eroina, sullo schermo e nella vita. È una donna straordinaria e siamo orgogliosi di lei. Applaudiamo il suo coraggio e la sua forza e ci uniamo a lei nella speranza che questo incredibile atto incoraggi altre persone a parlare e chiedere aiuto. Ti adoriamo Melissa.

La forza dell'attrice è invidiabile e speriamo che l'accompagni nel processo che la farà stare nuovamente bene.