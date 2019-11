CelebrityCinema

28/11/2019

Millie Bobby Brown ha ottenuto un contratto milionario per prestare il suo volto a Enola, la sorella minore di Sherlock Holmes: si parla di 6,1 milioni di dollari.

Il conto in banca di Millie Bobby Brown è diventato molto consistente. Secondo TMZ, l’attrice di Stranger Things avrebbe firmato un contratto da 6,1 milioni di dollari per dare il suo volto a Enola Holmes.

Millie, infatti, è impegnata proprio in questo periodo sul set del primo dei film ispirati alla saga I misteri di Enola Holmes di Nancy Springer. L’attrice si trasformerà dunque nella sorella minore di Sherlock Holmes, che è la protagonista di sei romanzi dell'autrice.

Enola è dotata dello stesso fiuto investigativo del fratello e sarà al centro di una serie di misteri da risolvere. Accanto a Millie Bobby Brown, ci saranno Henry Cavill nel ruolo di Sherlock e Helena Bonham Carter in quello di Miss. Holmes, la madre di Enola.

Stando sempre a TMZ, la produzione avrebbe garantito alla giovane star un bonus di 800mila dollari se il risultato al botteghino del film dovesse essere positivo. Un altro bonus di 500mila dollari è stato previsto, invece, come compenso per il suo ruolo di produttrice. E se i risultati consentiranno un sequel, Millie otterrebbe un altro compenso pari ad almeno 7,5 milioni di dollari.

Non solo, le riprese includono diversi spostamenti e all’attrice sarà concesso un jet privato. Insomma, la carriera di Millie è decisamente in ascesa anche dal punto di vista economico. Nell’aprile 2018, infatti, aveva rinegoziato il suo contratto per Stranger Things insieme agli altri giovani attori del cast. Le cifre per episodio erano passate da 25mila dollari a 250mila dollari nel caso dei suoi compagni di set. Per Millie, invece, il compenso era stato fissato alla ragguardevole cifra di 350mila dollari a episodio, in pratica la stessa somma percepita da Winona Ryder e David Harbour.

E non è finita qui, perché Millie e sua sorella Paige hanno scritto il soggetto del film A Time Lost, che verrà prodotto da Netflix in collaborazione con l’attrice stessa.

A questo punto non ci resta che augurare buon lavoro alla giovanissima Millie!