Fumetti

di Silvio Mazzitelli - 28/11/2019 14:03 | aggiornato 28/11/2019 14:08

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba arriva a sorpresa in prima posizione per quanto riguarda le vendite complessive della serie intera, ma secondo i dati di vendita di Shueisha, One Piece è ancora primo.

Anche quest’anno arriva la consueta classifica dedicata ai manga più venduti in assoluto sul suolo giapponese durante l’anno. Questa classifica è tenuta dall’ente Oricon che si occupa di fare una stima di ogni volume uscito tra il 19 novembre 2018 e il 17 novembre 2019.

L’anno scorso One Piece aveva avuto il dominio assoluto per l’11esimo anno di fila, sia per quanto riguarda le vendite in totale di ogni volume uscito per una serie, che per quanto riguarda i volumi singoli. Quest’anno invece sembra esserci una new entry che ha rotto quella che ormai era una tradizione.

Secondo le prime stime rilasciate da Oricon, la serie che ha venduto maggiormente nel 2019 non è One Piece ma è Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, altro manga in uscita sulle pagine di Shonen Jump di Shueisha. Il manga avrebbe venduto in totale ben 12 milioni di copie. Il motivo di questo successo è presto spiegato.

Yearly Oricon Sales Ranking for 2019. pic.twitter.com/CYYAgmii4u — Weekly Shounen Jump (@WSJ_manga) November 27, 2019

Quest’anno in aprile è iniziato l’anime di Demon Slayer, animato in maniera eccellente dallo studio d’animazione Ufotable, maestri nel realizzare scene d’azione. L’anime conclusosi a fine settembre, con 26 episodi in totale, ha conquistato tantissimi nuovi fan, che, desiderosi di sapere come continua la storia, hanno comprato in massa il manga recuperando anche i vecchi volumi. Il successo dell’anime ha quindi fatto schizzare alle stelle anche le vendite del manga, come visto nella classifica annuale di Oricon, che attualmente vede Demon Slayer come il secondo manga di Shonen Jump come popolarità, superando anche My Hero Academia, che da molti era ormai considerato il secondo fumetto più forte della scuderia di Shueisha.

In verità c’è una certa discrepanza tra le stime di Oricon e i dati ufficiali di Shueisha, che invece ha i dettagli precisi delle vendite. Secondo i dati della casa editrice giapponese One Piece ha venduto 12.7 milioni di copie da metà novembre 2018 a metà novembre di quest’anno, mentre Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha venduto invece 10.8 milioni di copie.

Un gap di copie non indifferente tra le due classifiche che necessita un’accurata ispezione per capire dove sta la verità. Un report più dettagliato dovrebbe arrivare all’inizio di dicembre.

Parlando di volumi singoli invece One Piece può dormire sonni tranquilli, infatti Kimetsu no Yaiba non si è ancora avvicinato alla vetta che ogni nuovo volume uscito di One Piece raggiunge con una stima di circa 2 milioni di copie vendute. One Piece domina infatti questa classifica prendendosi le prime quattro posizioni con il numero 91 al primo posto con 2 milioni e 300 mila copie vendute. Il più alto volume in classifica di Demon Slayer è invece il 17 in ottava posizione dietro a tre volumi de L’Attacco dei Giganti con 926 mila copie vendute. Nella classifica però possiamo vedere come anche i vecchi numeri di questo manga non usciti quest’anno abbiano occupato tantissime posizioni con una media di 600 mila copie vendute a numero.

Il numero 18 di Demon Slayer, da poco uscito, ha però raggiunto la ragguardevole cifra di 1 milione di copie vendute alla sua prima tiratura, un risultato sempre più convincente per il manga di Koyoharu Gotouge.

Per chi non lo conoscesse, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un fumetto iniziato nel 2016 che racconta la storia di Tanjiro e di sua sorella Nezuko. Un giorno la loro famiglia viene massacrata da un demone e soltanto i due giovani riescono a sopravvivere. Nezuko, ferita, si trasforma in un demone, ma sembra riuscire a mantenere le emozioni umane seppur perdendo l’uso della parola. Vagando disperato Tanjiro incontra Giyu Tomioka, un cacciatore di demoni che aiuta i due poveri ragazzi. Tanjiro, ispirato dal suo salvatore, deciderà quindi di diventare a sua volta un cacciatore di demoni per vendicarsi dello sterminio della sua famiglia e per cercare un modo di far tornare sua sorella umana.

Il manga è attualmente giunto a 18 volume, e da pochi mesi è pubblicato anche in Italia da Star Comics. La prima stagione dell'anime, conclusasi a fine settembre, ha avuto un successo incredibile di pubblico in tutto il mondo, tanto che per il 2020 è già previsto un film d'animazione che proseguirà la storia.

Cosa ne pensate dell’incredibile risultato di vendite raggiunto da Demon Slayer? Avete visto l’anime?

Fonti consultate: Crunchyroll, Animenewsnetwork