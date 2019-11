PlayGalaxy Link, il gaming in streaming su smartphone secondo Samsung

PlayGalaxy Link è attivo in Italia , Corea del Sud, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Olanda, Francia, Singapore e Russia. Gli smartphone ad oggi supportati sono solo Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e ma con un futuro aggiornamento (previsto per questo dicembre) la piattaforma aprirà le sue porte anche a Galaxy Fold , Galaxy S9, Galaxy Note 9 e Galaxy A90.

Scaricate il file .exe dal sito del servizio (circa 22MB) e completate la procedura di installazione. Una volta avviata, la piattaforma - che richiede l'utilizzo di un account Samsung - aggiungerà alla libreria tutti i giochi installati sul PC. Nel caso, potete aggiungere titoli anche manualmente. Passate ora allo smartphone e scaricate l'applicazione PlayGalaxy Link dal Samsung Galaxy Store , avviatela e selezionate il vostro PC per stabilire la connessione e iniziare a giocare in streaming.

Sul finire del 2019 anche Samsung lancia la sua proposta per il gaming. Si tratta di PlayGalaxy Link, servizio che consente di giocare in streaming su alcuni smartphone della linea Galaxy.

