di Andrea Guerriero - 28/11/2019 08:53 | aggiornato 28/11/2019 08:57

Il colosso giapponese svela finalmente la prossima Instant Game Collection, mettendo sul piatto due titoli da scaricare gratuitamente sulle nostre PlayStation 4.

Con le festività natalizie sempre più vicine e l'arrivo sul mercato dell'avveniristica Google Stadia, Sony non resta di certo a guardare.

Fiduciosa nelle prestazioni in fatto di vendite dei recenti Death Stranding di Hideo Kojima e dello sparacchino Call of Duty Modern Warfare, il colosso giapponese prova ora a sedurre i suoi fedelissimi - e perché no, pure nuovi giocatori - con le offerte riservate agli abbonati al servizio PlayStation Plus. Con un tweet, ha infatti annunciato in via ufficiale quali saranno i due titoli per PS4 da poter scaricare in digitale senza costi aggiuntivi il prossimo mese.

I giochi gratis con PS Plus di dicembre 2019

Il primo è un gioiello raro, quel Titanfall 2 realizzato da Respawn Entertainment prima di dedicarsi a Star Wars Jedi Fallen Order e Apex Legends. Si tratta di uno sparatutto in prima persona che vi chiama a sparare non solo in una campagna per singolo giocatore assai avvincente, ma pure in una modalità multiplayer davvero ben studiata, che vede schierati sui campi di battaglia dei possenti Titani.

La seconda produzione a rientrare nella Instant Game Collection di dicembre è invece tutta italiana. Sarà Monster Energy Supercross The Official Videogame - il primo episodio della serie corsistica targata Milestone e basata sul campionato ufficiale Supercross - ad accompagnare il videogame di Electronic Arts verso la via del download gratuito. Via da seguire dal 3 dicembre, quando non saranno più disponibili i giochi di novembre - Nioh e Outlast 2.

Cosa ne pensate dei PlayStation Plus del mese in arrivo? Soddisfano le vostre aspettative?