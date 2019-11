CinemaCelebrity

Abbiamo incontrato Christian De Sica e Gianmarco Tognazzi, che ci hanno raccontato dei loro fantasmi e di come abbiano fatto pace con loro, nel nuovo film Sono solo Fantasmi

Non capita spesso, nel panorama cinematografico italiano, che ci sia spazio di manovra per progetti atipici, particolari, in grado di suscitare l’interesse per aver osato in qualcosa di oscuro e poco trattato. Il nuovo film di Christian De Sica prova a scardinare questa costante cinematografica portando in scena, per la prima volta da quarant’anni a questa parte, una horror comedy all’italiana.

Nel film Sono solo Fantasmi Thomas (Christian De Sica) è un ex mago in bolletta, uno Giucas Casella dei poveri, per dirla alla romana. Carlo invece (Carlo Buccirosso) è un napoletano emigrato al nord, sottomesso da moglie e suocero. Gianmarco Tognazzi interpreta invece un genio incompreso, capace di controllare e intrappolare, attraverso un particolare rituale, gli spiriti e i fantasmi. Il singolare trio di fratellastri si ritrova alla morte del padre a ereditarne i debiti, e per sbarcare il lunario, in una Napoli esoterica, decide di dedicarsi alla caccia ai fantasmi.

Quello che voleva essere il remake de L’Oscar Insanguinato, si trasforma in qualcosa di diverso da Ghostbusters - Acchiappafantasmi, grazie anche al soggetto di Nicola Guaglianone e Menotti, e all’aiuto di Brando De Sica, figlio di Christian e grande conoscitore del genere (con un curriculum già degno di nota in ambito registico e prossimo al debutto con il suo primo film da regista).

Abbiamo incontrato Christian De Sica e Gianmarco Tognazzi e nella nostra video intervista abbiamo parlato con loro dei fantasmi del passato, con cui hanno fatto pace, dato che nel film c’è un chiaro omaggio ai loro padri:

Vittorio e Ugo, proprio per volontà di Christian, perché pensava che questa aurea che arrivava dall’alto ci potesse aiutare, e mettere una mano in testa e proteggerci in questa avventura, comunque atipica nel panorama cinematografico italiano

Nel film ci sono inoltre tantissimi personaggi singolari, non solo i fantasmi, che pullulano i mezzi pubblici italiani. Un’ispirazione nata dopo aver preso la metro a Roma?

Sai quanti ne ho incontrati di tipi strani sui mezzi pubblici! Però sì quello che incontra Thomas, il mio personaggio, sulla metro di ritorno a casa è un mio carissimo amico, il fratello di Claudio Insegno che è insegnante di recitazione e mi ha fatto l’onore di far parte del film così, come il sacerdote presente in Sono Solo Fantasmi, in realtà è l’oste della locanda dove andavamo a mangiare a Napoli. Mi piace scegliere tra la gente, mio padre diceva che una delle più grandi fortune di girare a Napoli è che sono tutti attori lì.

Se il film incasserà a dovere è pronta già una trilogia?

I fantasmi ci sono un po’ ovunque, ma è chiaro che se devi scegliere una città in Italia inizi da Napoli, poi magari passi a Trieste e a Torino quindi se volessimo fare una trilogia abbiamo le location, ma tutto il resto dipende da voi!

Sono solo Fantasmi è in sala dal 14 novembre.