di Chiara Poli - 28/11/2019 11:37

The Walking Dead: World Beyond. Questo il titolo del nuovo, atteso spin-off di The Walking Dead. E dal nuovo teaser, ecco emergere preziosi indizi sui legami con i film dedicati a Rick ma anche con le altre serie del franchise...

Dopo il finale di metà stagione, che ci ha lasciati con la tristezza per una perdita e la scoperta del nascondiglio di Alpha per un'enorme mandria di zombie, The Walking Dead si prepara già al futuro.

Sappiamo che si parla di una conclusione dopo la stagione numero 12, ma anche che è in arrivo una nuova serie per la primavera del 2020 e che l'uscita di scena di Michonne potrebbe vederla riunirsi all'amato Rick nei film incentrati sul personaggio di Andrew Lincoln.

Ma è arrivata anche una novità: il nuovo trailer dello spin-off in arrivo ha svelato possibili legami con la storia di Rick.

E ha anche dato, finalmente, un titolo, alla nuova serie: The Walking Dead: World Beyond.

Impossibile non ricondurre quell'elicottero all'ultima scena in cui abbiamo visto Rick Grimes, moribondo e portato via da Anne/Jadis tramite il suo misterioso contatto.

Fra le ipotesi più accreditate per la storia di Rick - raccontata in tre film, il primo dei quali uscirà esclusivamente al cinema - c'è infatti il suo trasferimento presso il Commonwealth, la più grande comunità di sopravvissuti mai incontrata finora nell'universo di The Walking Dead.

Sappiamo dai fumetti che a capo del Commonwealth c'è una donna di nome Pamela, Governatrice della comunità dotata anche di un proprio esercito.

Nel nuovo teaser di The Walking Dead: World Beyond vediamo scendere da un elicottero una donna, interpretata dall'inconfondibile Julia Ormond (Vento di passioni, Sabrina, Il curioso caso di Benjamin Button).

Naturalmente, finora non c'è traccia del nome del suo personaggio, ma non s'ingaggia un'attrice così famosa per un ruolo che non sia fondamentale, giusto?

Ma c'è anche dell'altro: il legame fra la nuova serie, incentrata sui ragazzi cresciuti (e nati) nel mondo post-apocalittico, e la storia di Rick, si potrebbe estendere anche al primo spin-off, Fear The Walking Dead (e naturalmente alla serie originaria, prima della sua conclusione).

Gli uomini con le divise nere, che fanno parte dell'esercito a protezione della donna misteriosa, erano già comparsi in Fear The Walking Dead.

E quel simbolo, tre cerchi accostati, chiaramente mostrato sul fianco dell'elicottero si riconduce al mondo che potremmo presto conoscere nei film.

Lo spiega Scott M. Gimple, che tiene le fila della narrazione dell'intero franchise di The Walking Dead:

Abbiamo visto quel simbolo con tre cerchi... Quei tre cerchi, lo dico qui, rappresentano tre diverse comunità che sono legate intrecciate in qualche modo e al tempo stesso anche molto, molto diverse.

Ecco quindi che l'attesa per la nuova serie, per i film e per i futuri episodi dei due universi narrativi che già conosciamo cresce ancora di più: il mondo di The Walking Dead diventa sempre più grande.

In che modo, i suoi artefici, legheranno fra loro tutte le storie? Ora finalmente iniziamo già a farcene un'idea... E continueremo a seguire ogni sviluppo.

Non dimenticate di seguirci, qui su MondoFox: sono in arrivo tante novità su The Walking Dead!