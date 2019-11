TV News The Walking Dead

28/11/2019

Julia Ormond interpreta una donna importante nel nuovo spin-off di The Walking Dead, intitolato The Walking Dead: World Beyond. Ecco le novità sul suo personaggio, sugli intrecci con le altre serie del franchise e sulla distribuzione.

Abbiamo appena visto il nuovo teaser, che svela anche il nome della serie, del secondo spin-off di The Walking Dead.

The Walking Dead: World Beyond, questo il titolo, ci ha sorpresi con l'introduzione di un personaggio femminile interpretato da Julia Ormond, celebre per i ruoli in film come Sabrina, Vento di passioni, Il curioso caso di Benjamin Button, Captives - Prigionieri, Il senso di Smilla per la neve...

Ma l'attrice oggi cinquantaquattrenne ha frequentato spesso, e bene, anche il piccolo schermo. Ha recitato nella miniserie Traffik, che ha anche rappresentato il suo debutto come attrice nel 1989, ed è poi comparsa in Beach Girls, in C.S.I.: New York nei panni dell'ispettore Gillian Whitford, in Nurse Jackie accanto alla pluripremiata Edie Falco, in Criminal Intent e ne Le streghe dell'East End, senza dimenticare quel capolavoro di Mad Men.

E ora, dopo essere stata Elizabeth Krauss in Incorporated, torna a interpretare una donna di nome Elizabeth in The Walking Dead: World Beyond.

Elizabeth è stata presentata come "la carismatica leader di una grande, sofisticata e formidabile forza". Il personaggio dovrebbe quindi essere a capo di una delle tre comuità che, insieme - come ricorda il simbolo con i tre cerchi uniti - entreranno a far parte dell'universo di The Walking Dead.

E se questa comunità fosse il corrispettivo del Commonwealth? Potrebbe essere lei, Elizabeth, il personaggio che porta in TV la leader della più grande e articolata comunità mai vista, Pamela?

Gli indizi non sono molti, ma i legami con il destino di Rick, data l'introduzione di Elizabeth grazie a un elicottero, stanno incuriosendo i fan sempre di più.

The Walking Dead: World Beyond prende il via a circa dieci anni dallo scoppio dell'epidemia che ha trasformato gli uomini in zombie.

Date le tempistiche della narrazione, il periodo coincide con quello narrato da The Walking Dead che - fra salti temporali più o meno lunghi - con questa decima stagione ci ha raccontato, appunto, circa un decennio di eventi.

Il nuovo spin-off entrerà a far parte del catalogo di Amazon Prime Video, e il Vice Presidente Brad Beale l'ha definito:

Un'entusiasmante racconto sulla sopravvivenza che terrà il nostro pubblico sulle spine.

Ecco quindi che le immagini nella gallery qui sopra, le prime disponibili per la serie, dovranno presto essere aggiornate con le foto di Julia Ormond e degli uomini in divisa nera che la accompagnano. Uomini che i telespettatori di Fear the Walking Dead hanno già conosciuto, rafforzando l'idea di un legame fra tutte le storie narrate dal TWD Universe.

A tenere le fila Scott M. Gimple, che ha svelato con un post su Instagram sia il titolo ufficiale della nuova serie che l'ingresso nel cast della Ormond nei panni di Elizabeth.

Con la serie originaria ora in pausa, dopo il finale di metà stagione e l'annuncio che la conclusione potrebbe arrivare dopo la stagione 12, nel 2022, il mondo di The Walking Dead si orienta sempre più verso nuovi territori, nuovi protagonisti e scenari differenti.

Il materiale è potenzialmente infinito: abbiamo tutto il mondo da esplorare e la comunità di superstiti possono intendere la sopravvivenza in modi molto diversi, come hanno dimostrato sia i Salvatori che i Sussurratori.

Ecco quindi che l'idea di uno sguardo fresco, ma soprattutto libero dai preconcetti sul vecchio mondo, diventa occasione per un punto di vista inedito.

Già diverse stagioni fa, dopo l'indimenticabile - e non certo in senso positivo - incontro con Negan, ci era stato promesso un mondo sempre più grande.

Adesso la promessa sta per diventare realtà. L'ipotesi di altre due stagioni, due spin-off, almeno tre film incentrati su Rick Grimes e chissà cos'altro: il TWD Universe diventa davvero sempre più grande...