Un fan di Fortnite Capitolo 2 ha creato un gioco nel gioco: il video

28/11/2019

Lo youtuber Mustard Plays dà vita a The Fourth Dimension, un vero e proprio "gioco nel gioco" realizzato con gli strumenti della Modalità Creativa di Fortnite.

Con il Capitolo 2, Epic Games ha voluto dare un sonoro scossone al consolidato universo di Fortnite.

Attivando un buco nero virtuale, la software house americana ha scelto la strada del rinnovamento per uno shooter online ancora giocatissimo su un po' tutte le piattaforme, da PlayStation 4 al PC, passando pure per Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android. Spazio allora ad una grande isola nuova di zecca, ad un sistema di missioni migliorato e ad attività mai viste prima, tanto in Battle Royale quanto in Salva il Mondo.

Il ritrovato entusiasmo di Epic, poi, ha ispirato una community già attivissima, soprattutto grazie alle feature rese disponibili nella Modalità Creativa. Esempio più recente in tale senso è l'opera poligonale di Mustard Plays, che ha creato un vero e proprio gioco nel gioco utilizzando l'editor messo a disposizione dalla compagnia nel suo sparatutto costruttivo.

Come potete verificare anche voi cliccando sul tasto Play del video poco più in alto, The Fourth Dimension - questo il titolo - mette sul piatto un'esperienza completa suddivisa in sei aree differenti. In sei mesi di sviluppo, il programmatore in erba ha dato vita ad un'avventura con tanto di storia, boss da sconfiggere, livelli segreti, disparati nemici ed enigmi da risolvere.

Uno sforzo di creatività e risorse lodevole quello di Mustard Plays, che dimostra quanto, oltre le critiche, Fortnite Capitolo 2 abbia attratto a sé una comunità piuttosto affiatata, che in molti casi alla competizione sui campi di battaglia preferisce la condivisione di mondi sempre nuovi, plasmati per l'appunto con la Modalità Creativa.

Voi cosa ne pensate dei risultati di The Fourth Dimension? Avete mai creato qualcosa di simile in Fortnite?