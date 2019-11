Adidas presenta una nuova collezione a tema Star Wars

CuriositàCinema

di Rina Zamarra - 29/11/2019 15:29 | aggiornato 29/11/2019 15:33

Adidas lancia una nuova collezione a tema Star Wars: si tratta di modelli dedicati a Yoda, Darth Vader, Rey, la Principessa Leila, R2-D2 e agli Stormtropper.

L’ultimo capitolo della saga di Star Wars sta per arrivare nei cinema e Adidas fa una sorpresa ai fan con sei nuovi modelli celebrativi.

A pochi giorni di distanza dalla presentazione della collezione di scarpe dedicata alle astronavi della saga, il marchio sportivo è pronto a lanciare una nuova serie di scarpe a tema Star Wars.

Si tratta di quattro sneakers della linea NMD R! dedicate a Yoda, Darth Vader, Rey e la Principessa Leila e di due sneakers della linea Nite Jogger dedicate rispettivamente a R2-D2 e agli Stormtropper.

Ogni modello è stato realizzato con i colori rappresentativi dei personaggi a cui è ispirato. Il modello NMD R1 di Yoda, per esempio, ha la tomaia nera con i dettagli verdi, mentre il modello di Dart Vader ha la tomaia nera con una serie di dettagli rossi.

Le linguette di tutti e sei i modelli, inoltre, presentano l’immagine del personaggio a cui sono ispirate.

Adidas è stata attentissima ai dettagli e tutte le scarpe della collezione riportano delle scritte sul tallone. Il modello di Darth Vader, per esempio, e caratterizzato da una linguetta rossa applicata sul retro con la scritta Join me and together we can rule the galaxy (Unisciti a me e insieme governeremo la galassia). Le scarpe di Yoda, invece, presentano una linguetta verde con la scritta Do or do not. There is no try (Farlo o non farlo. Non ci sono tentativi).

La nuova collezione sarà disponibile nello shop online di Adidas a partire dal 2 dicembre 2019. Potreste comprare le scarpe in tempo per andare il cinema a vedere Star Wars: L'ascesa di Skywalker, la cui uscita nelle sale italiane è prevista per il 18 dicembre 2019.