Dall'edizione di Dungeons&Dragons dedicata a Stranger Things al Monopoly ispirato al videogame Fortnite, da Kingsburg a Zombi!!! Ecco le migliori offerte del Black Friday di Amazon per i giochi da tavolo, per tutte le età e tutti i gusti.

I giochi da tavolo, o giochi di società, sono tradizionalmente associati alle riunioni famigliari in occasione delle feste. Ma gli appassionati sanno bene che le occasioni di divertimento sono tante e per tutto l’anno.

Il divertimento è assicurato, che si tratti di grandi classici o dei giochi più recenti e originali. E indipendentemente dall'età dei partecipanti: di seguito troverete titoli adatti ai più piccoli, alle famiglie o ai giocatori più grandi.

Ecco la selezione delle offerte imperdibili per il Black Friday, dedicate ai fan dei giochi di società.

Cluedo

Hasbro Gaming Cluedo: in offerta per il Black Friday

Iniziamo proprio dai grandi classici con un’offerta per Cluedo scontata del 39%. Un’occasione imprendibile per accaparrarsi il gioco investigativo che da generazioni intrattiene i suoi fan con le intramontabili domande: chi è l’assassino?

Un gioco che è stato distribuito nel corso degli anni in molte versioni, ma che nella sua forma più classica resta inimitabile e perfetto per trascorrere serate divertenti, fino a sei giocatori.

Vita

Hasbro Gaming Vita: il gioco della vita, in offerta

Un’altra offerta convenientissima riguarda, sempre da Hasbro, Vita, il gioco in cui si nasce, si cresce, si diventa adulti e si mette su famiglia, cercando di schivare tutti gli imprevisti che la vita può riservarci.

L’occasione è ghiotta: il gioco è in offerta con la bellezza del 53% di sconto. Non lasciatevela scappare!

Taboo

Hasbro Gaming Taboo: un grande classico in offerta per il Black Friday

Da molti anni ormai fa divertire gruppi anche molto numerosi di giocatori, a squadre. Il gioco delle parole proibite mette alla prova l’affinità fra i giocatori della stessa squadra e diverte con le soluzioni più originali per suggerire la parola da indovinare, evitando tutti i termini vietati. Impegna anche gli avversari, che devono stare attenti affinché non sfugga nemmeno una desinenza a chi cerca di far indovinare il proprio compagno di squadra. Offerta ghiottissima con il 52% di sconto.

Rummikub

Ravensburger Rummikub, il gioco dei numeri per il Black Friday

Siamo al 52% di sconto anche per questo gioco classico, che coinvolge da due a quattro giocatori e sfida l’ingegno a ragionare sui numeri.

Perfetto per tutta la famiglia, visto che è consigliato per giocatori a partire dai 7 anni di età, e sarà ottimo proprio durante le feste ma anche per le giornate fredde e piovose, per passare il tempo tutti insieme con partite veloci e divertenti.

Kingsburg

Giochi Uniti Kingsburg, un'offerta da non perdere per il Black Friday

Un’occasione molto interessante per entrare nel mondo fantastico di un gioco che spinge il protagonista, il Governatore, a respingere i numerosi e aggressivi attacchi dei nemici invasori. Un’atmosfera medievale per una sfida appassionante e ricca di colpi di scena.

L’offerta prevede il 34% di sconto il prezzo di listino, decisamente molto conveniente!

Zombi!!!

Raven Il gioco Zombi!!! in offerta per il Black Friday

La terza edizione di un gioco che ha avuto molto successo e con questa nuova edizione italiana fa trovare spazio anche alle espansioni e a tante modalità di gioco nuove, inclusa quella cooperativa per le missioni di soccorso durante l’epidemia che trasforma il mondo nel terreno di caccia dei morti viventi.

Il 27% di sconto vi consentirà di portarvi a casa questa seconda edizione di Zombi!!! con meno di 20 euro!

Monopoly Fortnite

Hasbro Gaming L'offerta Black Friday per Monopoly Fortnite

La versione più avventurosa del classico per definizione: con il 40% di sconto non potete lasciarvi scappare Monoly Fortnite, in edizione italiana e con il maggior numero di personaggi di sempre (ben ventisette). Questa special edition dedicata al celebre videogioco vi sfiderà a sopravvivere alla tempesta e agli avversari grazie ai punti salute, che sostituiscono il denaro.

Attenzione al momento dell'acquisto: dovete selezionare l'edizione in lingua italiana, al link qui sopra. State attenti a non cliccare per sbaglio sull'altra opzione: ricevereste il gioco in lingua ingese.

Siete pronti a rivoluzionare il vostro rapporto con Monopoli?

Sì, Oscuro Signore!

Giochi Uniti In offerta per il Black Friday: Sì, Oscuro Signore!

La seconda edizione del divertente Sì, oscuro signore è in offerta per il Black Friday con lo sconto del 30% (relativa al set verde, mentre per quello rosso lo sconto è del 15%).

Un grande numero di giocatori, da quattro a sedici, per partite veloci e avventurose, della durata massima di mezz’ora. Un gioco dall’ambientazione fantasy e ricco di umorismo, in cui i servi del genio del male chiamato Rigor Mortis dovranno fare ricorso alla fantasia per giustificare i propri fallimenti e scaricare la colpa sui loro compagni, convincendo l’oscuro signore…

Dungeons & Dragons: Stranger Things

Hasbro Gaming Dungeons & Dragons: l'edizione dedicata a Stranger Things

Non è in edizione italiana, perché al momento è disponibile solo quella in lingua inglese, ma ho pensato di segnalarvela perché è davvero meritevole: la versione dedicata al Sottosopra e al fantastico mondo di Stranger Things di uno dei giochi di società per eccellenza.

Per il Black Friday è in offerta con il 24% di sconto e i fan della serie dovrebbero riuscire a orientarsi facilmente nel mondo del gioco, soprattutto se sono già esperti giocatori di Dungeons & Dragons.

L’allegro chirurgo

Hasbro Gaming L'allegro chirurgo in offerta

Chiudiamo la selezione delle migliori offerte con un gioco dedicato anche ai più piccini.

Il grande classico in cui bisogna intervenire su un paziente bisognoso di un intervento chirurgico con mano ferma per non arrecargli danni. L’allegro chirurgo è in offerta con il 48% di sconto, davvero conveniente, e si rivolge a bambini di età superiore ai 3 anni. Il regalo perfetto per i più piccoli, che scopriranno come la concentrazione sia determinante nella riuscita di qualsiasi impresa…

Buon divertimento con tutte le offerte per il Black Friday relative ai giochi da tavolo disponibili su Amazon