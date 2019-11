Libri

di Emanuela Brumana - 29/11/2019 09:51 | aggiornato 29/11/2019 10:26

Scopri le offerte che lo store digitale dedica al settore "Libri" in occasione della giornata che dà il via allo shopping pre natalizio.

E anche quest’anno, il Black Friday è qui! La tradizione tutta americana per dare il via agli acquisti di Natale è da tempo diventata una data attesa anche in Italia.

E non solo per cominciare a fare i regali di Natale; c’è anche chi sfrutta sconti e offerte per comprare qualcosa per sé. Quindi, sia che siate alla ricerca di un libro da regalare, sia che vogliate aumentare l’altezza già vertiginosa dei tomi da leggere, che staziona sul vostro comodino, ecco a voi una lista dei libri che trovate in offerta in questo venerdì “black”.

Oltre alla selezione che vi propongo di seguito, ricordate che in occasione del Black Friday è partita una nuova promozione per gli amanti dei libri, valida dalle ore 00.00 del 29 novembre 2019 alle ore 23.59 del 2 dicembre 2019. Per l'acquisto di 20 o più euro di libri presenti nella promozione, Amazon vi regalerà un buono da 10 euro utilizzabile fino al 16 gennaio 2020 in tutte le categorie dei prodotti venduti da Amazon ad esclusione di eBook e Kindle store, dispositivi Amazon, applicazioni, MP3 e altri contenuti o prodotti digitali.

Meridiani: una collana di grandi opere

Mondadori

Avete presente quei tomi con le pagine fini come velina, che vi danno l’impressione di tenere in mano un volume che viene da lontano?

Ecco, potremmo riassumere così la collana Meridiani di Mondadori.

Certo, a fronte di una raccolta di opere complete, ben curate e rilegate, spesso il prezzo è proibitivo. Ecco allora che mettere sotto l’albero di Natale, proprio o altrui, uno di questi volumi a un prezzo scontato è sicuramente un grande affare!

Mondadori



Spazio ai ragazzi

Mondadori

Sia che abbiate bambini, sia che dobbiate fare regali a nipoti o figli di amici, sia che siate bambini un po’ ancora anche voi, non potete non fare un giro tra le offerte che Mondadori Ragazzi dedica al Black Friday.

Dalla sempreverdi Stori della buonanotte per bambine ribelli a Elmer, l’elefante colorato; da libri illustrati a opere divulgative sulla vita e le opere dei geni del passato: la scelta è quasi infinita e promette di soddisfare qualsiasi piccolo lettore.

Rizzoli

Stilton in offerta

Piemme

Negli anni, Geronimo e Tea, con le loro avventure, hanno conquistato moltissimi lettori, insegnando anche ai più piccoli la bellezza della lettura.

Ecco allora che quest’offerta sulla collana Stilton cade perfetta: un libro di questi due personaggi è perfetto sia che il bambino che lo riceverà li conosca già, sia che non abbia mai letto uno di questi volumi avventurosi. Il successo è comunque assicurato!

Piemme



E per i viaggiatori…

Amazon

Se invece siete alla ricerca di una guida per il prossimo viaggio che vi aspetta nel 2020, oppure se avete quell’amico appassionato di letteratura di viaggio, è il momento di scegliere il titolo e acquistare!

Perché solo per il Black Friday, acquistando un libro tra una selezione di titoli, avrete in regalo un buono sconto del valore di 30€ da usare su Airbnb.

Non male!

Libri for dummies

Hoepli

Ormai, c’è un libro per qualsiasi cosa.

E non solo nel senso che si scrivono libri su qualsiasi attività immaginabile, ma anche nel senso che la collana “For Dummies” propone guide semplici – il titolo non è certo causale – per imparare a fare qualsiasi cosa: investimenti, fotografie, suonare il basso, eccetera…

Se quindi come buon proposito per il 2020 avete deciso di imparare a fare qualcosa, o se conoscete qualcuno in procinto di volersi cimentare in una qualsiasi attività, ecco a voi una collana perfetta!

Allora, voi quale libro regalerete o vi regalerete con questo Black Friday?