Fumetti

di Silvio Mazzitelli - 29/11/2019 09:19 | aggiornato 29/11/2019 10:26

Il Black Friday è finalmente arrivato e per l'occasione ecco alcuni consigli sui fumetti da non lasciarsi scappare durante questa giornata di sconti.

Come ogni anno arrivano puntuali le offerte del Black Friday, usanza nata in America e ormai diffusissima anche da noi. Gli sconti non sono riservati solo a prodotti tecnologici, ma toccano ogni campo, e anche gli appassionati di fumetti potranno approfittarne per comprare qualche volume che non era ancora riuscito a recuperare.

Quest’occasione, utile per risparmiare qualche soldo, arriva proprio a pennello: infatti proprio un mese fa si è svolto il Lucca Comics & Games, dove hanno debuttato tanti nuovi volumi interessanti che sicuramente faranno gola a tanti appassionati e non solo. In mezzo a tante opere vi voglio proporre qualche consiglio di lettura sui fumetti più interessanti del momento, spaziando un po’ tra vari generi e autori da tutto il mondo.

Se siete degli avidi lettori sappiate che Amazon vi regalerà un buono da 10 euro per l'acquisto di 20 o più euro di libri presenti nella promo raggiungibile da questa pagina (tra cui valgono anche molti fumetti). L'offerta è valida dalle ore 00.00 del 29 novembre 2019 alle ore 23.59 del 2 dicembre 2019 e il buono verrà inviato via mail dopo la spedizione dell'ordine. Il buono sarà utilizzabile fino al 16 gennaio 2020 in tutte le categorie dei prodotti venduti da Amazon ad esclusione di eBook e Kindle store, dispositivi Amazon, applicazioni, MP3 e altri contenuti o prodotti digitali.

Eccovi dunque i miei consigli.

La scuola di pizze in faccia del professor Calcare

Bao Publishing

Zerocalcare ritorna con una nuova raccolta ovviamente sempre per Bao Publishing. Questo nuovo volume, il più lungo finora tra le raccolte con le sue 300 pagine, mette insieme tantissime storie pubblicate negli ultimi anni sul blog personale dell’autore romano e su varie riviste con cui collabora, tra cui Wired, BestMovie e Repubblica. Non mancheranno poi alcune storie inedite realizzate appositamente per questo fumetto. Una selezione divertente e molto varia che non potrà mancare nella collezione dei fan dell’autore di Rebibbia.

Momenti straordinari con applausi finti

Coconino Press

Gianni Pacinotti, in arte Gipi, torna con un nuovo volume per Coconino Press uscito a Lucca Comics & Games di quest’anno. L’autore ci propone una storia dai temi profondi, ma allo stesso tempo anche divertente e avventurosa. Il protagonista è un comico, abituato a far ridere la gente, che si ritrova a dover stare al capezzale della madre ormai in fin di vita. In questi attimi di apprensione il protagonista darà sfogo a molti suoi pensieri, mentre leggiamo anche di un gruppo di cosmonauti in viaggio da un pianeta all’altro, di soldati in guerra e dell’urlo disperato di un cavernicolo. Nell’ultima opera di Gipi gli stili si fondono e danno vita a un racconto toccante e in larga parte autobiografico; sicuramente una delle storie più belle e importanti dell’autore.

Luna 2069

Feltrinelli Comics

Leo Ortolani torna a parlarci di spazio riaffidandosi al suo personaggio più famoso, ovvero Rat-man. Dopo il successo di C’è Spazio per Tutti, fumetto dedicato alla I.S.S., la Stazione Spaziale Internazionale, il famoso fumettista torna a parlarci di spazio e dei progressi scientifici dell'umanità in questo nuovo volume edito da Feltrinelli Comics. Luna 2069 è stato realizzato per festeggiare l’anniversario dei 50 anni dello sbarco sulla Luna in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Agenzia Spaziale Europea nell’ambito della missione spaziale Beyond ESA a cui parteciperà anche l’astronauta Luca Parmitano.

Proprio un personaggio con le fattezze di quest’ultimo guiderà noi e Rat-Man in un ipotetico nuovo viaggio sulla Luna nel 2069, dove è stata realizzata una base lunare. Un volume imperdibile per chi ha amato C’è Spazio per tutti.

Le ragazze del Pillar

Bao Publishing

Stefano Turconi e Teresa Radice tornano nel mondo del Porto Proibito, graphic novel che ha ottenuto un grande successo anche internazionalmente, con questa nuova storia a fumetti sempre edita da Bao Publishing. Le ragazze del Pillar to Post, l'importante bordello conosciuto ne Il Porto Proibito, saranno le nuove protagoniste. Questo sarà infatti il primo volume di una serie di racconti incentrati sulle diverse fanciulle che abitano il Pillar. Ogni episodio sarà dedicato a una delle donne e sarà autoconclusivo, ma ognuno di questi si intreccerà in futuro con le nuove storie in arrivo. Se avete amato le atmosfere de Il Porto Proibito allora amerete senza dubbio anche Le ragazze del Pillar.

Il libretto rosso del trio occhialuto antifascista

Fumetti di Cane

La neonata etichetta Fumetti di Cane, ha presentato a fine settembre il suo primo libro a fumetti a opera di Davide La Rosa, famoso per i suoi “fumetti disegnati male” e per aver sceneggiato Suore Ninja, Ugo Foscolo indagatore dell’incubo e Dizionario dei film brutti a fumetti. In questa folle storia strutturata come una serie di show di Nietflix, alternativa sovietica al famoso servizio di streaming, i tre eroi, Nenni, Saragat e Pertini, dovranno affrontare Benito Mussolini e il suo tentativo di far risorgere il Fascismo. Il villain di Predappio le proverà tutte per vincere, dal diventare vegano al darsi ai videogiochi fino a scrivere una sua personale graphic novel. In tutto questo divertentissimo nonsense l’autore vuole dare comunque dei messaggi importanti su cui riflettere per il bene della società attuale.

La Fenice di Osamu Tezuka

J-Pop Manga

L’editore milanese J-Pop porta una nuova edizione di una delle opere più importanti in assoluto per quanto riguarda i manga. La Fenice è la opera più grande e complessa di Osamu Tezuka, colui che è soprannominato il “Dio dei Manga” proprio per l’importante apporto che l’autore ha dato al fumetto giapponese con le sue storie. La saga de La Fenice spazia in varie epoche storiche narrandoci della civiltà umana e dei suoi personaggi, con l’uccello leggendario che diventa simbolo della vita in tante differenti incarnazioni.

L’Immortale Complete Edition

Panini Comics

Planet Manga ristampa in un nuovo formato il famoso manga L’Immortale di Hiroaki Samura. In questa nuova edizione ogni numero ne conterrà due della vecchia edizione, per un totale di 15 volumi da oltre 300 pagine ciascuno. Il fumetto è un grande classico del fumetto giapponese, che ha ispirato un film live-action e due serie animate (l’ultima iniziata a ottobre) ed è caratterizzato dalle splendide tavole disegnate dal mangaka Samura.

La storia è ambientata nel Giappone del 1782 e ha come protagonista Manji, un samurai divenuto immortale per via di una maledizione. Questa non si scioglierà fino a quando Manji non avrà ucciso 1000 uomini malvagi. Durante i suoi viaggi il samurai incontra Rin Asano, una ragazza che chiederà il suo aiuto per vendicarsi della morte della famiglia uccisa da un gruppo di banditi.

Jojonium

Star Comics

Chi volesse cominciare a leggere la lunga e famosa storia de Le Bizzarre Avventure di Jojo di Hirohiko Araki (ospite di Lucca quest'anno) sin dall’inizio, ora potrà farlo con questa nuova edizione di lusso pubblicata da Star Comics. La storia riparte dalla prima serie Phantom Blood, ma sarà arricchita da pagine a colori e tavole rimasterizzate. Questa prima serie si compone in totale di tre numeri in attesa dell’arrivo della seconda serie Battle Tendency.

Mercy

Panini Comics

Mirka Andolfo torna dopo il grande successo di ControNatura riscosso in diversi paesi, tra cui anche gli Stati Uniti. Mercy è una storia in tre volumi, di cui il primo è stato messo in vendita a Lucca Comics & Games da Panini Comics. La storia ha per protagonista Lady Nolween Hellaine, una donna di fine Ottocento che si trasferisce nella piccola cittadina di Woodsburgh in America. La presenza della dama causerà scompiglio nella comunità e non tutti la vedranno di buon occhio. Nel frattempo una creatura misteriosa inizia a fare una strage di cittadini, tanto che le autorità sono costrette a imporre il coprifuoco. Che legame ci sarà tra il mostro e Lady Nolween?

Infinity War Edizione Definitiva

Panini Comics

Se vi sentite orfani dalle storie degli Avengers dopo la fine di Endgame allora è il caso di dare un’occhiata a questa collezione che racchiude le storie principali dedicate a Thanos e la guerra per le Gemme dell’Infinito. In quest’edizione extralusso, con copertina in ecopelle ed effetti metallizzati, troverete la raccolta dei volumi Infinity Gauntlet #1/6, Infinity War #1/6 e Infinity Crusade #1/6. Una grande storia che mette in scena ancora una volta la battaglia tra gli eroi più potenti della Terra e il titano pazzo, per quei fan che non ne hanno ancora abbastanza dopo la fine di Endgame.