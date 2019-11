Black Friday 2019: le migliori offerte sui prodotti tech

Tecnologia

Anche ques'tanno il Black Friday si conferma la migliore occasione per acquistare prodotti tech a prezzi scontati. Le migliori promozioni su smartphone, notebook, console e altro ancora.

Il Black Friday in terra statunitense è ormai una tradizione, è dal 1952 infatti che nelle ventiquattro ore successive al Giorno del Ringraziamento negozi di ogni settore mettono sul piatto sconti superiori anche al 50%. Una vera e propria ricorrenza che dà il via allo shopping natalizio più sfrenato e che da alcuni anni viene celebrata anche in Italia.

La sicurezza degli sconti che chiudono al meglio il mese di novembre porta le persone ad attendere proprio il Black Friday per fare acquisti, e tra i prodotti più ambiti non possono mancare quelli tecnologici, smartphone su tutti. Grazie all'avvento dell'e-commerce oggi è molto più semplice tenere d'occhio le offerte e completare un acquisto al prezzo più conveniente (comodamente da casa poi) ma la quantità di dispositivi che popolano siti come Amazon e simili rende il tutto un po' più complicato.

In questo articolo vi consigliamo le migliori offerte su smartphone, smart TV, console, notebook, tablet e altri tech-device proposte da Amazon e grandi catene come Unieuro e MediaWorld.

Smartphone

Iniziamo con i prodotti in grado di attirare maggiormente l'attenzione, gli smartphone. Le promozioni non mancano anche su prodotti di ultimissima generazione, come iPhone 11/11 Pro e Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy S10. Il vostro prossimo smartphone potrebbe essere tra questi.

Amazon

iPhone 11 Pro

Apple

iPhone 11

Apple

iPhone XR

Apple

iPhone XS

Apple

Samsung Galaxy S10

Samsung

Samsung Galaxy A40

Samsung

Samsung Galaxy A50

Samsung

Samsung Galaxy Note 10

Samsung

Samsung Galaxy M20

Samsung

Motorola One Zoom

Motorola

OnePlus 6T

OnePlus

Huawei P30 Pro

Huawei

Huawei P30

Huawei

Huawei P30 Lite

Huawei

MediaWorld

iPhone XR, iPhone 11 e iPhone 11 Pro

Apple

Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Note 10+

Samsung

Samsung Galaxy A50, A70 e A80

Samsung

OPPO Reno Z

OPPO

Huawei P30

Huawei

Unieuro

Xiaomi Mi A3 e Redmi Note 8T

Xiaomi

Honor 20

Honor

LG K40

LG

Euronics

Samsung Galaxy S10e

Samsung

Smart TV

Offerte particolarmente interessanti quelle riservate alle Smart TV. Samsung e Philips le protagoniste del Black Friday del 2019 con promozioni a cui non si può non dare uno sguardo.

Samsung Smart TV QLED da 49", 55" e 75"

Samsung

Samsung The Frame 4K da 43" e 55"

Samsung

Philips

Philips

Sony

Sony

Informatica

Notebook, PC All-In-One, periferiche da gaming e non, e tanto altro ancora. Il Black Friday è la più ghiotta occasione dell'anno per aggiornare la propria postazione di lavoro e/o svago.

Amazon

Lenovo IdeaPad S145 15,6"

Lenovo

HP ProBook 450 G6

HP

Microsoft Surface Pro 6

Microsoft

Acer Aspire 1

Acer

HP Spectre X360

HP

HP Pavilion 15-dk0038nl

HP

Acer Nitro 5 AN515-54-76RJ

Acer

HP 24-f1006nl All-in-One PC

HP

Lenovo L27i Monitor

Lenovo

LG 34WK650 34"

LG

Razer Naga Trinty

Razer

Tastiera Logitech G413

Logitech

Cuffie Logitech G933 Artemis Spectrum

Logitech

Mouse Logitech MX Master

Logitech

Apple Magic Keyboard

Apple

Tastiera Corsair K55

Corsair

GPU ASUS Cerberus GeForce GTX 1050

ASUS

Stampante HP OfficeJet Pro 7720

HP

SSD Portatile SanDisk Extreme 1TB

SanDisk

MediaWorld - MacBook Air e iMac

Apple

Smartwatch

I dispositivi indossabili continuano ad avere successo tra le persone. Il motivo? Alcuni sono veri e proprio smartphone da polso!

Amazon

Huawei Watch GT

Huawei

Garmin Vivoactive 3

Garmin

Fossil FTW4012

Fossil

Fitbit Versa Lite

Fitbit

MediaWorld - Apple Watch Series 5 e Series 3

Apple

Console

Gaming che passione! PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch sono le console del momento e potrebbero essere vostre a prezzi particolarmente interessanti. E sono anche graditissimi regali di Natale!

Amazon

PlayStation 4

Sony

Xbox One S

Microsoft

Nintendo Switch Lite

Nintendo

Unieuro

Nintendo / Sony

MediaWorld

Sony / Microsoft

Tablet

Dai più è considerato solo uno smartphone con un display più ampio, ma la comodità che offre un tablet è innegabile. Leggere un ebook, guardare un video su YouTube o un film su una delle tante piattaforme di streaming disponibili (a proposito, avete letto di Disney+?), consultare i social, navigare sul web e altro ancora, ma su uno schermo più grande!

Amazon

Amazon Fire HD 8 e Fire 7

Amazon

iPad mini

Apple

Huawei MediaPad T5

Huawei

MediaWorld

Apple

Unieuro

Samsung

Pensate di approfittare degli sconti del Black Friday? Se sì, quale prodotto aggiungerete al carrello?