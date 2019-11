CinemaTV News

di Silvia Artana - 29/11/2019 09:42 | aggiornato 29/11/2019 10:24

Serie TV appassionanti e film che hanno fatto emozionare gli spettatori di tutto il mondo. Il Black Friday di Amazon Home Video propone una serie di offerte assolutamente imperdibili.

Il Black Friday 2019 è arrivato e per gli appassionati di film e serie TV è davvero una occasione imperdibile. Per chi vuole vivere o rivivere le avventure dei propri beniamini o scoprire nuove, emozionanti storie, Amazon propone una ricca selezione Home Video di DVD e Blu-Ray.

Tra le migliori offerte da non perdere ci sono quelle proposte da Warner Bros., Universal Pictures (che propone anche titoli in uscita anticipata) e da Disney, Star Wars e Marvel. In promozione anche i titoli Koch Media (-30%), CG Entertainment ed Eagle Picures. Ma gli sconti riguardano anche singole categorie e uscite.

Qui trovate una selezione di alcuni titoli "caldi" e consigliati ma, per essere sicuri di non mancare nessuna promozione, basta selezionare Film e TV: offerte in corso e offerte in arrivo.

Pronti a fare shopping?

Film

Avengers

Avengers Uniti raccoglie l'epica storia di Iron-Man, Thor e tutti gli altri eroi Marvel in 4 DVD. Il box set comprende i film The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e i contenuti speciali Un viaggio visivo (Disco 1) e Avventura globale (Disco 2).

Marvel Studios/Amazon Il cofanetto di Avengers Uniti in formato DVD

Spider-Man e Venom

Il cofanetto Spider-Man: Collection 1-6 contiene la trilogia dell'Arrampicamuri di Sam Raimi, i due film di The Amazing Spider-Man e Spider-Man: Homecoming in formato Blu-Ray. Nel pack c'è anche una imperdibile statuetta da collezione dalla pellicola con Tom Holland, che rappresenta l'Uomo Ragno alle prese con l'Avvoltoio.

Universal Pictures/Amazon Il cofanetto Spider-Man Collection 6 film Blu-Ray con statuina da collezione

Le avventure di Peter Parker interpretato da Tom Holland sono disponibili in formato DVD e Blu-Ray nel box set Spider-Man: Home Collection 1-2.

Universal/Amazon Il cofanetto Spider-Man: Home Collection con i due film dell'Uomo Ragno interpretati da Tom Holland in formato DVD e Blu-Ray

In attesa del nuovo film, che vedrà l'arrivo del villain Carnage, è possibile rivedere la prima avventura di Venom con Tom Hardy in versione Home Video in una edizione limitata e numerata in formato Blu-Ray. Lo speciale cofanetto contiene anche una action figure del simbionte da collezione.

Universal L'edizione limitata e numerata di Venom in formato Blu-Ray, con action figure

Men in Black

Tutta la storia dei leggendari Men in Black in un unico box set. I film Men in Black, Men in Black II, Men in Black 3 con Will Smith e Tommy Lee Jones e Men in Black: International con Chris Hemsworth e Tessa Thompson sono disponibili in formato DVD e Blu-Ray nella raccolta Men in Black Collection.

Universal Il cofanetto Men in Black Collection con i 4 film della saga in formato DVD e Blu Ray

Bohemian Rhapsody

Il film che è valso l'Oscar a Rami Malek per l'interpretazione di Freddie Mercury è disponibile in DVD con un eccezionale contenuto speciale, ovvero l'inedita versione integrale dell'esibizione al Live Aid dei Queen.

Warner Bros. Bohemian Rhapsody in formato DVD con l'eccezionale contenuto speciale della performance al Live Aid dei Queen

Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit

L'universo fantastico della saga de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien è disponibile in uno speciale cofanetto, che comprende 6 Blu-Ray con la extended edition dei 3 film La compagnia dell'anello, Le due Torri e Il ritorno del re, oltre a 9 DVD con più di 26 ore di contenuti extra sul dietro le quinte (inclusi i rari documentari di Costa Botes).

Warner Bros/Amazon Il cofanetto de Il Signore degli Anelli extended edition in Blu-Ray con contenuti speciali in DV

Anche la Trilogia de Lo Hobbit conta su un imperdibile box set Home Video, che propone la extended edition in formato Blu-Ray dei film Un viaggio inaspettato, La desolazione di Smaug e La battaglia delle cinque armate. Ciascun disco comprende anche molti contenuti speciali, che offrono uno sguardo inedito ed emozionante al processo di produzione della saga, pure attraverso le voci dei suoi artefici e protagonisti.

HD Warner Bros./Lo Hobbit Il cofanetto extended edition della Trilogia de Lo Hobbit in formato Blu-Ray

Il Trono di Spade

L'epica e tragica vicenda di Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister e tutti gli altri protagonisti de Il Trono di Spade è disponibile nel box set con le stagioni da 1 a 7 della serie HBO. I cofanetto contengono 34 e 30 dischi in formato DVD e Blu-Ray con tutti gli episodi e molti contenuti speciali.

Warner Bros./Amazon Il box set de Il Trono di Spade con le stagioni complete da 1 a 7 in DVD e Blu-Ray

Downton Abbey

Dopo il grande successo del film e in attesa del probabile sequel, la serie cult Downton Abbey può essere rivista per intero grazie al box set con tutte le stagioni in formato DVD. Oltre agli episodi, i 24 dischi contengono anche numerosi extra, come il making of, le scene eliminate e alcune puntate speciali.

Carnival/Amazon Il cofanetto di Downton Abbey con tutte le stagioni e numerosi contenuti speciali in formato DVD

House of Cards

Le vicende giudiziarie di Kevin Spacey hanno (forse) contribuito alla chiusura anticipata di House of Cards, ma non hanno intaccato il suo fascino e la portata nel panorama televisivo. Un cofanetto composto da 23 dischi in formato DVD permette di rivedere tutte le stagioni da 1 a 6 della serie e di rivivere gli intrighi dei suoi (immortali) protagonisti.

Sony Pictures/Amazon Il cofanetto di House of Cards con le stagioni da 1 a 6 in formato DVD

Breaking Bad

Le avventure di Walter White e Jesse Pinkman non finiscono mai. Tutti i 62 episodi della serie sono disponibili in versione integrale e senza censura nei cofanetti Icon Edition in formato DVD e Blu-Ray. I box set presentano anche molti contenuti speciali.

Universal/Amazon Il cofanetto Breaking Bad Icon Edition in formato DVD e Blu Ray

Twin Peaks

Sembrava impossibile che l'agente speciale Dale Cooper potesse tornare e invece l'ha fatto. Il Blu-Ray della stagione 3 di Twin Peaks permette di immergersi in una atmosfera piena di mistero e colpi di scena e di scoprire di più sulla storia e gli episodi grazie a contenuti speciali che raccontano un inedito viaggio dietro alle quinte e all'intervento dei protagonisti al San Diego Comic Con del 2017.