29/11/2019

Il venerdì nero dello shopping coinvolge anche il mondo videoludico. Ecco per voi alcune delle migliori offerte Amazon dedicate ai giochi PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

La febbre da Black Friday è finalmente entrata nel vivo!

Come accade ogni anno, anche in questo 2019 le principali catene di vendita hanno infatti abbracciato una politica di prezzi estremamente aggressiva per festeggiare a dovere il venerdì nero dello shopping, giorno che segue quello del Ringraziamento negli Stati Uniti.

E se è vero che molti rivenditori hanno deciso di tentare cuori e portafogli dei consumatori con diverse e golose offerte preliminari nel corso dell'intera settimana - che andranno avanti fino al Cyber Monday, ovvero il 2 dicembre -, è il 29 novembre la vera e propria giornata di fuoco, in cui affrettarsi per portare a casa un bottino piuttosto ricco e a costi decisamente più bassi.

Mattatore del Black Friday 2019 è poi Amazon. Il colosso dell'eCommerce, seguendo la tradizione tutta americana, abbatte i costi su libri, film, elettronica e serie TV, senza dimenticare l'affascinante universo in pixel e poligoni. Proprio ai videogame è dedicato questo nostro speciale, che vuole concentrarsi sui titoli più caldi del momento per tutte le console, da PlayStation 4 a Xbox One, passando pure per l'ibrida Nintendo Switch.

Il Black Friday di PS4 su Amazon

La console regina di vendite dell'attuale generazione del gaming non poteva di certo essere lasciata da parte in occasione del Black Friday.

Amazon non va solo a proporre decisi sconti su tutte le versioni della piattaforma - da quella "liscia" alla Slim e la più performante Pro -, ma anche su una selezione di giochi del passato e più attuali, molti dei quali sono dei veri e propri capolavori imperdibili.

Si parte con l'esperienza western di Red Dead Redemption 2, firmato dai talentuosi ragazzi di Rockstar Games. L'avventura nelle Americhe Slevagge di Arthur Morgan e della sua banda criminale è al centro di una interessantissima offerta lampo, valida fino ad esaurimento scorte e che consente di godersi la produzione al prezzo più basso mao visto, fissato a 28,39 euro.

Rockstar Games

Se invece siete alla ricerca di una avventura a mondo aperto dal deciso gusto fantasy, è The Witcher 3 il titolo che fa per voi. Atteso anche su piccolo schermo grazie alla serie TV di Netflix, lo strigo Geralt di Rivia cavalca nella sua edizione Game of The Year al prezzo di appena 19,99 euro in versione PlayStation 4. Include non solo i 16 DLC rilasciati nel corso degli anni, ma anche le apprezzate espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine.

CD Projekt RED

Atteso anche su PC il 12 dicembre, Detroit Become Human continua a brillare, in tutta la sua potenza narrativa ed emozionale, anche sulla piattaforma della "grane S". Amazon va quindi a proporre il titolo di David Cage e della sua Quantic Dream a 14,99 euro. Nella Detroit del 2038 la tecnologia ha fatto passi da gigante e gli androidi dalle sembianze umane sono ovunque. Parlano, si muovono e si comportano come esseri umani, ma non sono che macchine al loro servizio. Ne panni di tre androidi diversi osserveremo il mondo in preda al caos attraverso i loro occhi. Le nostre decisioni avranno un forte impatto sull'intensa trama del gioco e sulla stessa sopravvivenza dei protagonisti.

Quantic Dream

Persona 5, confezionato da Atlus in esclusiva per PS4, è senza ombra di dubbio uno dei JRPG meglio riusciti della generazione. E molto probabilmente degli ultimi anni. Impossibile allora non segnalavi l'offerta di Amazon, che per il Black Friday di quest'anno va a prezzarlo a 36,90 euro. Non per tutti, ma imprescindibile per quanti sk professano seguaci dei ruolismi di stampo orientale.

Atlus

Chiudiamo questa lista di videogame PS4 in offerta su Amazon per il Black Friday 2019 con la versine Steelbook esclusiva del post apocalittico Days Gone, al costo di 39,99 euro. Si tratta di un'avventura a mondo aperto tutta zombie e creature mutate, in cui guidare l'ex centauro Deacon St. John in ambientazioni devastate dall'epidemia, nel tentativo di scoprire la verità su quello che è accaduto due anni prima alla moglie Sarah, creduta morta.

Sony

Le offerte Xbox One per il Black Friday 2019

Passando alla rivale Xbox One, non possiamo che replicare con la seducente offerta riservata a Red Dead Redemption 2.

Anche per la console di casa Microsoft l'ultima fatica della "R stellata" è in sconto al prezzo incredibilmente interessante di 28,99 euro. Come già dicevamo, si tratta di una promozione lampo, dunque il nostro consiglio è quello di affrettavi prima che scada o che le scorte vadano ad esaurirsi.

Rockstar Games

Sempre restando sulla piattaforma a stelle e strisce, ma cambiando decisamente genere, Amazon mette a saldo pure Darksiders 3, con protagonista il Cavaliere dell'Apocalisse Furia. L'action adventure carico di epica, combattimenti ed enigmi firmato da THQ Nordic può essere vostro sborsando appena 18,59 euro. Un ottimo antipasto in attesa dell'imminente uscita di Darksiders Genesis, prequel che ci metterà finalmente nei panni di Conflitto, affiancato dal fratello Guerra in una missione al confine tra la vita e la morte.

THQ Nordic

Vi serviranno invece appena 14,99 euro per fare vostra la Limited Edition di The Division 2, esperienza massiva di Ubisoft che si propone come "più grande, grossa e cattiva'' di quella offerta dall'illustre predecessore. Sono trascorsi sette mesi da quando un virus letale ha colpito la città di New York e il resto del mondo, decimando la popolazione. Quando il virus si è diffuso, è stata attivata come ultima linea difensiva la Divisione, un'unità dormiente di agenti civili di cui noi stessi facciamo parte. E al cui fianco - sfruttando il multiplayer - dovremo combattere per garantire la sopravvivenza della razza umana.

Ubisoft

Nel giro di offerte per Xbox One, non poteva poi mancare il recentissimo Call of Duty Modern Warfare, a 54,99 euro. L'ultimo capitolo del celebre franchise FPS di Activision si propone come un soft reboot per la sotto-saga, puntando di nuovo su una campagna per singolo giocatore altamente cinematografica, e su un multiplayer più orientato al realismo nella gestione delle armi e dei soldati. Non solo, abbandonate le ambientazioni futuristiche, CoD riabbraccia la guerra contemporanea e la lotta al terrorismo.

Activision

In chiusura, vi consigliamo senza dubbio di considerare seriamente l'acquisto di Star Wars Jedi Fallen Order. L'avventura single player di Respawn Entertainment - gli stessi di Titanfall e Apex Legends - è prezzata a 49,69 euro, e racconta una storia originale ambientata subito dopo l'esecuzione dell'Ordine 66, con il protagonista Cal Kestis braccato dalle forze imperiali in un lungo viaggio per sette diversi pianeti.

Electronic Arts

Black Friday anche per i titoli Nintendo Switch

I possessori della console ibrida di Nintendo - o della sua versione solo portatile, Lite, disponibile da fine settembre sugli scaffali di tutto il mondo -, possono lasciarsi ingolosire dalle offerte di Amazon per il Black Friday esattamente come i "cugini" su PS4 e Xbox One.

Prima di tutto con Pokémon Spada e Scudo, approdati da pochissimo in esclusiva sugli schermi di Nintendo Switch - qui per la nostra recensione -, e prezzati per l'occasione a 48,78 euro ciascuno. Entrambi i titoli ci trascinano nella nuova regione di Galar, e mettono sul piatto non solo l'ottava generazione Pokémon, ma anche diverse soluzioni di gameplay ma viste prima nel brand, come le evoluzioni Gygamax e i Raid Dynamax.

Nintendo

Con l'annuncio di Diablo 4 ancora fresco, Amazon propone un'altra produzione di Blizzard Entertainment a sconto. Si tratta di Overwatch, approdato con il suo coloratissimo parco di eroi anche su Nintendo Switch. Ora potete farlo vostro al prezzo ribassato di 29,99 euro. Vi ricordiamo che questo porting per la console del colosso di Kyoto include tutti i contenuti rilasciati sulle altre piattaforme e un codice per riscattare tre mesi di abbonamento al servizio Nintendo Switch Online, necessario per giocare in multiplayer.

Blizzard Entertainment

Siete affamati di platform vecchio stampo? Allora la Spyro Reignited Trilogy è quella che fa per voi! Al prezzo speciale di 29,99 euro per celebrare il venerdì nero, potrete godervi i tre capitoli originali della saga apparsi originariamente sulla prima PlayStation, naturalmente con un comparto grafico al passo con i tempi. Il cofanetto include quindi i remake di Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! e Spyro: Year of the Dragon, pronti a scaldare gli animi geek in questo finire di novembre.