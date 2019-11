Attenzione! Possibili spoiler!

Nelle intenzioni di Lucas (al cui "rapporto" con Yoda il fotografo Tom Zimberoff ha dedicato questo speciale su Medium), il Gran Maestro Jedi doveva chiamarsi "Minch Yoda", ma poi il regista scelse di lasciare solo il "cognome" per rendere il personaggio ancora più enigmatico. Il nome Minch venne usato per un altro Maestro Jedi vissuto 700 anni prima della battaglia di Yavin e citato nei fumetti Clone Wars di Dark Horse Comics.

Il pupazzo di Yoda è stato realizzato da Stuart Freeborn, geniale make-up artist britannico scomparso nel 2013 a 98 anni. Il truccatore al quale si devono anche altri personaggi iconici come Chewbacca e Jabba the Hutt, aveva già collaborato con Stanley Kubrick alle scimmie umanoidi di 2001: Odissea nello spazio e alle trasformazioni di Peter Sellers nel Dottor Stranamore. Freeborn voleva ispirarsi ad Albert Einstein per il Maestro Jedi, poi guardandosi allo specchio cambiò decisamente idea.

Stuart Freeborn the creator of Yoda, late 1970s. "I made Yoda's face based on mine" pic.twitter.com/8j5Oct3IKd — Things from the past 📷🎥 (@moodvintage) November 21, 2019

Alcuni sostengono che Yoda sia un plagio di una creatura apparsa in una sceneggiatura scritta nel 1967 dal maestro indiano Satyajit Ray e intitolata The Alien, fatta leggere ad Arthur C. Clarke, proposta a Columbia Pictures ma mai diventata un film. In quest'intervista del 1979 per Eyes On Cinema, Freeborn racconta così il lavoro di pre-produzione per L'Impero colpisce ancora.

Per far muovere il personaggio sulla scena, come ha raccontato J.W. Rinzler nel suo libro The Making of Star Wars: The Empire Strikes Back, Lucas pensò di utilizzare una scimmia vera e propria, con una maschera verde e un bastone. Il regista pensava che la combinazione di animatronics e puppetry non sarebbe stata sufficiente per rendere un effetto realistico. La foto di Yoda e il suo "interprete" è stata postata per la prima volta su Twitter dal fan Will McCrabb.

THE EMPIRE STRIKES BACK: (No joke) The Empire team initially hired a trainer and a MONKEY to hold a cane & play YODA. pic.twitter.com/tQPt5Jebqp — WILL McCRABB (@mccrabb_will) November 18, 2013

In originale Yoda è doppiato dal leggendario Frank Oz (nei film della saga e nella serie Star Wars Rebels) e da Tom Kane in The Clone Wars. Nelle versioni italiane la sua voce è di vari attori, tra cui Silvio Spaccesi (nei film L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi) e Ambrogio Colombo (nelle serie Clone Wars, Rebels e Forces of Destiny e nel film Gli ultimi Jedi).

Jim Henson, il creatore dei Muppet, diede una mano a Lucas nell'animazione di Yoda proprio grazie a Oz. L'attore doppiava Fozzie e Miss Piggy e chiamò Henson sul set di Irvin Kershner, come testimonia questa foto in bianco e nero scattata sul pianeta Dagobah, dove il Maestro Jedi si era nascosto e aveva addestrato il giovane Skywalker. E dove spuntano anche Kermit e Piggy.

#BOTD Jim Henson (1936–1990) seen here w/ his alter ego Kermit on a playdate w/ Yoda & Miss Piggy on the set of 'The Empire Strikes Back'. pic.twitter.com/Q61YsdbqTY — James Hancock (@colebrax) September 24, 2016

Oltre alle numerose parodie, da Mel Brooks in Balle spaziali a "Weird Al" Yankovic per la sua canzone ispirata a Lola dei The Kinks, Yoda è stato sfruttato recentemente in un modo davvero insolito: la catena di supermarket Poundland ha usato la voce del Maestro nelle casse self-service dei punti vendita.

Ora che il mistero di Baby Yoda e della loro specie è stato lanciato, non resta che chiedersi: quale sarà la sua voce e quali saranno le sue prime parole?