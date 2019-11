Dungeon & Dragons: novità sulla realizzazione del film live-action

Cinema

Arrivano nuove indiscrezioni su storia e personaggi che saranno inseriti all'interno del film dedicato al famoso gioco di ruolo.

Arrivano novità per il progetto cinematografico legato a Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo pen & paper più famoso mai esistito edito da Wizards of the Coast. Stavolta sarà Paramount a occuparsi della nuova versione cinematografica dedicata a questo marchio, e iniziano a spuntare le prime voci legate alla produzione della pellicola.

Sembra che il film si concentrerà su un gruppo di avventurieri alla ricerca dell’Occhio di Vecna, un potente artefatto molto famoso anche nel gioco di ruolo originale. Vecna è un potentissimo Lich, tanto da essere riuscito a diventare un dio; le sue uniche spoglie mortali rimaste sono l’occhio e la mano e ognuna di queste racchiude un potere enorme. Entrambi questi artefatti hanno un costo terribile per quanto riguarda l’utilizzo: chi deciderà di usarli dovrà sostituire la parte del proprio corpo con l’artefatto equivalente.

Secondo quanto scoperto da Comicbook, Paramount sta anche cercando un attore maschio per interpretare la voce del drago Palarandusk, personaggio importante dell’ambientazione Forgotten Realms. Il drago è nominato in diversi libri di Dungeon & Dragons come il protettore del villaggio di Ieirithymbul, nascondendo la sua vera identità di drago d’oro, una delle razze più potenti tra i draghi.

Questo dettaglio potrebbe voler dire che il film sarà ambientato nei Forgotten Realms, e questo lo fa pensare anche un’altra fonte, che indica come Palarandusk sia la guida di un gruppo di cavalieri chiamati Triadic Knights. Nel mondo di D&D questi sono dei fedeli degli dei Ilmater, Torm e Tyr.

Secondo la fonte di Comicbook, il film di Dungeon & Dragons avrà come protagonisti un gruppo di avventurieri guidati da Raven Hightower, un guerriero con una spada magica fiammeggiante perseguitato dalla morte di sua sorella. Tra gli altri personaggi ci saranno il mezzo drago Hack Karroway, lo gnomo ladro Olivian Trickfoot e una guerriera mascherata chiamata Alyssa Steelsong, che dovrebbe prendere il posto di Palarandusk alla sua morte.

Il nemico principale del film dovrebbe essere un drow maschio (ossia uno degli elfi scuri), chiamato Razer Horlbar, che in passato aveva tenuto in schiavitù Raven e sua sorella. Insieme a lui ci sarà una tiefling chiamata Damala e un guerriero brutale conosciuto soltanto come “La Bestia”.

Il nuovo film di Dungeon & Dragons sembra quindi voler rimanere fedele all’ambientazione del gioco di ruolo. La ricerca dell’Occhio di Vecna potrebbe essere servire a risvegliare il potentissimo lich per magari un ulteriore pellicola.

Dungeon & Dragons sarà diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, sceneggiatori per Spider-Man: Far From Home, e la storia sarà invece realizzata da David Leslie Johnson e Lindsay Beer. Ancora non è stato realizzato un casting, ma Paramount Pictures e Hasbro sembra stiano cercando un grande attore da inserire in questo film. Tra i papabili candidati ci sono Will Smith, Josh Brolin, Chris Pratt, Vin Diesel, Matther McConaughey, Jamie Foxx, Dave Bautista, Johnny Depp e molti altri. Alcuni attori, come Joe Manganiello e la star del wrestling Ember Moon, hanno espresso la volontà di partecipare a questo progetto cinematografico essendo grandi fan del gioco di ruolo.

Il film di Dungeon & Dragons non ha ancora un cast, ma al momento la sua uscita è prevista per luglio 2021. Siete curiosi di sapere che tipo di film sarà?