I film in uscita a dicembre 2019: cosa ti aspetta al cinema?

29/11/2019

Dicembre è dietro l'angolo e (come sempre) porta con sé una programmazione ricchissima. Dall'atteso Star Wars: L'ascesa di Skywalker al threequel Jumanji: The Next Level, sarà un mese di grande cinema... ed emozioni!

Il mese che porta a Natale è per tradizione ricco di novità sul grande schermo. E anche quest'anno non fa eccezione. Tra i titoli in arrivo in sala ci sono l'attesissimo Star Wars: L'ascesa di Skywalker, che conclude l'arco narrativo della saga iniziata nel lontano 1977, il threequel Jumanji: The Next Level, con The Rock e Kevin Hart più scoppiettanti che mai, il giallo Cena con delitto - Knives Out, diretto da una vecchia conoscenza dei fan di Guerre Stellari, ovvero Rian Johnson, e la rivisitazione della favola di Pinocchio di Matteo Garrone con Roberto Benigni. Ma non si tratta che di un assaggio.

Leggete qui per conoscere tutti i film in uscita a dicembre 2019 e sapere cosa vi aspetta al cinema!

Animazione

Spie sotto copertura

Data di uscita: 25 dicembre 2019

Lance Sterling è la spia più affascinante del mondo. Invece, Walter è uno scienziato imbranato, ma geniale. È lui che crea i sofisticati gadget che consentono a Lance di non sbagliare un colpo e di essere una vera e propria garanzia per la sicurezza del pianeta. I due sono agli antipodi, ma un incidente di percorso li costringe a lavorare fianco a fianco... per salvare la Terra!

Scoprite di più sul film animato con Will Smith e Tom Holland nell'approfondimento su MondoFox.

Playmobil - The Movie

Uscita: 31 dicembre 2019

Quando era bambina, Marla sognava di viaggiare per il mondo e passava ore a giocare con i Playmobil con il fratellino, Charlie. Ma la scomparsa prematura dei suoi genitori ha stravolto la sua vita e l'ha obbligata a crescere in fretta. Charlie soffre per il cambiamento della sorella e una sera si allontana da casa, ritrovandosi davanti a un negozio di giocattoli dove fa bella mostra di sé un incredibile allestimento di Playmobil. Mentre il ragazzino sogna ad occhi aperti, Marla lo raggiunge. Ma non fa in tempo a riportarlo a casa, perché i due vengono risucchiati dal gioco e trasportati in un'altra dimensione...

Per maggiori informazioni, date un'occhiata all'articolo dedicato su MondoFox.

Altri film di animazione in uscita a dicembre 2019

Trouble

Uscita: 31 dicembre 2019

Avventura

Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Uscita: 18 dicembre 2019

Il sacrificio di Luke Skywalker ha permesso a Leia, Rey, Dameron Poe, Finn, Rose Tico e un piccolo manipolo di ribelli di salvarsi dalla furia di Kylo Ren. La Resistenza non ha intenzione di arrendersi e si prepara ad affrontare ancora una volta (l'ultima?) il Primo Ordine. Mentre l'Alleanza si riorganizza, una vecchia minaccia riemerge dall'oscurità...

In attesa di vedere il film, entrate in atmosfera con l'analisi del trailer e i nuovi character poster.

Jumanji: The Next Level

Uscita: 25 dicembre 2019

Dopo essere uscito illeso da Jumanji, anziché distruggere il videogame, Spencer ha conservato di nascosto i pezzi e lo ha aggiustato. La scelta si rivela un madornale errore, perché viene di nuovo risucchiato nel gioco. Quando capiscono cosa è successo, Bethany, Fridge e Martha decidono di entrare nel videogame per salvarlo. Ma il trambusto richiama il nonno di Spencer e il suo amico Milo, che vengono catturati a loro volta. Il gruppetto si ritrova nel mondo di Jumanji e scopre che le regole sono cambiate...

Fan della saga? Allora non perdetevi l'approfondimento su MondoFox.

Biografici

I due papi

Uscita: 2 dicembre 2019

Joseph Ratzinger sale al soglio pontificio nel 2005. Ma nel 2013 annuncia la sua rinuncia "al ministero di vescovo di Roma, successore di san Pietro". L'evento crea una grande emozione. Il difficile compito della successione tocca a Jorge Mario Bergoglio, eletto con il nome di Papa Francesco. Per il gesuita argentino si apre una sfida con molte insidie.

Se vi incuriosisce, potete leggere l'articolo dedicato su MondoFox.

Altri film biografici in uscita a dicembre 2019

Qualcosa di meraviglioso

Data di uscita: 5 dicembre 2019

Commedie

Il primo Natale

Data di uscita: 12 dicembre 2019

Il ladro Salvo e il sacerdote Valentino vengono catapultati dall'Italia di oggi alla Palestina di 2mila anni fa. I due finiscono nel bel mezzo della dominazione romana sulla Palestina, nell'epoca del re Erode e della nascita di Gesù. Stranieri in terra straniera e alle prese con una società e usanze del tutto aliene, si ritrovano in mezzo a un mare di equivoci e (inevitabilmente) di guai.

Per maggiori informazioni, date un'occhiata all'approfondimento su MondoFox.

Che fine ha fatto Bernadette?

Data di uscita: 12 dicembre 2019

Bernadette Fox è una casalinga che vive a Seattle con il marito e la figlia. Male integrata nella realtà quotidiana del quartiere, ha lasciato crescere intono alla casa di famiglia una recinzione di rovi che la separa anche fisicamente dagli altri. Bernadette è una donna al limite e un giorno decide mollare tutto. Ma quale dolore l'ha spinta a compiere una scelta tanto radicale? La figlia Bee si mette alla ricerca della madre e scopre che la donna è fuggita alla ricerca di una sé stessa molto diversa e perduta tanto, troppo tempo fa.

Per saperne di più, non perdetevi l'approfondimento su MondoFox.

La dea fortuna

Data di uscita: 19 dicembre 2019

Arturo è uno scrittore frustrato, che per vivere fa il traduttore. Alessandro è un idraulico. I due stanno insieme da 15 anni e la loro relazione è diventata stanca e abitudinaria. Mentre si chiedono se si amano ancora, a portare un inaspettato cambiamento nella loro vita è la richiesta di una carissima amica. La donna deve affrontare dei problemi di salute e domanda ad Arturo e Alessandro se possono prendersi cura dei suoi figli. I due dicono di sì e l'arrivo dei bambini cambia per sempre la loro esistenza.

Se siete fan di Ferzan Ozpetek, date un'occhiata all'articolo dedicato su MondoFox.

Il mistero Henri Pick

Data di uscita: 19 dicembre 2019

Prima di morire, il pizzaiolo Harry Pick ha lasciato il suo romanzo nella biblioteca dei "Libri rifiutati" (dagli editori). Un giorno, la giovane e ambiziosa editor Daphne lo scopre e decide di pubblicarlo. Il libro ha un successo enorme e sembra avere il potere di cambiare profondamente la vita delle persone che lo leggono. La tragica storia del suo autore e la trama esercitano un fascino irresistibile e suscitano la gelosa del fidanzato di Daphne e i sospetti del famoso critico letterario Jean Michel Rouche. È davvero Harry Pick ad aver scritto il romanzo? Ed è davvero morto?

Altre commedie in uscita a dicembre 2019

Lontano lontano

Data di uscita: 5 dicembre 2019

Il paradiso probabilmente

Data di uscita: 5 dicembre 2019

The Farewell - Una bugia buona

Data di uscita: 24 dicembre 2019

Documentari

Western Stars

Uscita: 2 dicembre 2019

L'album Western Stars e il tour per promuovere il disco diventano un'occasione per ripercorrere l'incredibile carriera di Bruce Springsteen e per scoprire il lato privato del cantante. Il Boss non crea solo una connessione nel presente con i fan, ma li accoglie anche nel suo passato e nella sua intimità. Musica, amore, famiglia, solitudine si mescolano in un racconto fatto di note e di immagini.

Trovate maggiori informazioni nell'approfondimento su MondoFox.

Altri documentari in uscita a dicembre 2019

Angeli del Sud

Data di uscita: 10 dicembre 2019

Escher - Viaggio nell'infinito

Data di uscita: 16 dicembre 2019

Drammatici

L'immortale

Data di uscita: 5 dicembre 2019

Lo sparo, il buio, l'acqua gelida. Il corpo di Ciro di Marzio sprofonda nelle acque del Golfo di Napoli e i ricordi salgono a galla. È il 1980. La terra trema e un palazzo si accartoccia su sé stesso, mentre la gente corre in strada piena di paura. Ma incredibilmente, sotto le macerie qualcuno è vivo. È un neonato che piange disperatamente. 10 anni dopo, quel bambino lotta come può per sopravvivere e inizia a scrivere la storia de "l'Immortale".

Siete di fan di Gomorra? Allora non perdetevi l'articolo dedicato su MondoFox.

L'inganno perfetto

Data di uscita: 5 dicembre 2019

I maturi Roy e Betty si incontrano grazie a un sito di appuntamenti per la terza età e tra loro scatta subito la scintilla. I due finiscono per confessare l'uno all'altro di non essere stati del tutto sinceri. Ma nel caso di Roy non si tratta solo di qualche innocente bugia. L'uomo è un truffatore di professione, che vive dei raggiri ai danni di facoltosi e sprovveduti investitori. Roy si guarda bene dal dirlo a Betty e continua a mentirle per avvicinarsi sempre di più a lei.

Per saperne di più, potete leggere l'approfondimento su MondoFox.

Ritratto della giovane in fiamme

Data di uscita: 19 dicembre 2019

Francia, 1770. La pittrice Marianne è chiamata a realizzare il ritratto della futura sposa Héloise. Ma la giovane donna, appena uscita dal convento, non ha alcuna intenzione di accettare il matrimonio e rifiuta di posare per il dipinto. Marianne inizia a osservarla di nascosto per riuscire a portare a termine il quadro e finisce con lo scoprire molto cose non solo su Héloise, ma anche su di sé.

Se vi interessa e volete maggiori informazioni, date un'occhiata all'articolo dedicato su MondoFox.

Altri film drammatici in uscita a dicembre 2019

Ghiaie

Data di uscita: 5 dicembre 2019

I passi leggeri

Data di uscita: 5 dicembre 2019

Un sogno per papà

Data di uscita: 5 dicembre 2019

Dio è donna e si chiama Petrunya

Data di uscita: 12 dicembre 2019

Eventi

I figli del mare

Data di uscita: dal 2 al 4 dicembre 2019

Ruki ha 14 anni e ha alle spalle una famiglia disfunzionale. Il padre passa la maggior parte del suo tempo all'acquario dove lavora e la madre ha una dipendenza dall'alcool. Esclusa dalla squadra di pallamano per una reazione violenta, la ragazzina decide di combattere le noia facendo visita al padre. All'acquario conosce Umi, un misterioso ragazzo straniero che nuota in un modo affascinante. Mentre il mondo si trova a fare fronte a un evento senza precedenti, Ruki si ritrova coinvolta in una vicenda molto più grande di lei.

Scoprite di più nell'approfondimento su MondoFox.

Altri eventi in uscita a dicembre 2019

The Royal Ballet | Coppélia

Data di uscita: 10 dicembre 2019

The Royal Ballet | Lo schiaccianoci

Data di uscita: 17 dicembre 2019

Paw Patrols Mighty Pups - Il film dei super cuccioli

Data di uscita: dal 21 al 25 dicembre 2019

Fantastici

Pinocchio

Data di uscita: 19 dicembre 2019

Il falegname Geppetto scolpisce un pezzo di legno speciale e si ritrova con un burattino parlante. Pinocchio si rivela un bambino curioso e con una spiccata attitudine a cacciarsi nei guai. Poco incline a ubbidire e molto attratto da tutto quello che non dovrebbe fare, finisce con il vivere tante avventure e conoscere personaggi di ogni sorta, dallo spaventoso Mangiafuoco, al petulante Grillo parlante, fino ai subdoli il Gatto e la Volpe.

In attesa di vedere il film, entrate in atmosfera con le prime immagini e l'articolo dedicato su MondoFox.

Gialli

Cena con delitto - Knives Out

Data di uscita: 5 dicembre 2019

Il romanziere, editore e patriarca di una bizzarra (e disfunzionale) famiglia allargata, oltre che incidentalmente ricchissimo, Harlan Thrombey, viene trovato morto la mattina seguente la grande festa per i suoi 85 anni. L'uomo ha la gola tagliata, ma sembra un caso di suicidio. Del caso vengono mandati a occuparsi due detective di polizia, seguiti a ruota da un investigatore privato e dai parenti al gran completo. L'eredità di Thrombley fa gola a tutti e ben presto diventa chiaro che le cose non stanno come sembrano.

Se siete curiosi, non perdetevi l'approfondimento su MondoFox.

Horror

Black Christmas

Data di uscita: 12 dicembre 2019

La confraternita femminile MKE dell'Hawthorne College viene presa di mira da un misterioso aggressore mascherato, che assale le consorelle con l'evidente intenzione di ucciderle. Dopo la scomparsa di una di loro, Helena, e l'ennesimo attacco, le altre consorelle decidono di iniziare a indagare e scoprono che l'edificio della confraternita un tempo era una scuola per soli uomini. Ben presto, le ragazze capisconodi avere a che fare con qualcosa molto più grande di loro.

Sentimentali

Last Christmas

Data di uscita: 19 dicembre 2019

Kate sembra perseguitata dalla sfortuna e continua a incappare in scelte sbagliate. Come decidere di lavorare come elfo in un negozio di articoli natalizi nel periodo delle feste. Ma proprio l'apparentemente infinita serie di intoppi e disastri di varia sorta che costellano la sua vita finiscono per farle incontrare Tom. Il ragazzo fa breccia nel cuore di Kate. Ma ancora una volta, il destino sembra fermamente intenzionato a mettersi di traverso.

Amate le commedie romantiche e il Natale? Allora date un'occhiata all'articolo dedicato su MondoFox e scoprite di più sul brano postumo di George Michael presente nel film.

Thriller

Nancy

Data di uscita: 12 dicembre 2019

Nancy è una ragazza sola, alla quale la vita non ha fatto sconti. La sua esistenza sembra poter cambiare quando incontra Ellen e Leo, una coppia la cui figlia è scomparsa da 30 anni. Nancy si accorge che esiste una grande somiglianza tra lei e la giovane e si convince di essere lei la ragazza sparita tanto tempo prima. Nancy si presenta a casa dei suoi presunti genitori e viene accolta con grande gioia da Ellen. Invece, Leo è diffidente e teme che la ragazza possa essere un impostore e tramare qualcosa.

Western

Colomba Legend

Data di uscita: 5 dicembre 2019

20 anni dopo la morte del padre e del fuorilegge e suo nemico giurato Parker, Bill Nelson Junior si trova ad affrontare la minaccia rappresentata da 3 misteriosi banditi che assalgono e rapinano i cittadini di Custon City. Il giovane si convince che i responsabili siano i figli di Parker, abbandonati il giorno della nascita davanti a un convento di frati, e inizia a dare loro la caccia. Ma le cose stanno davvero così o sotto c'è dell'altro?