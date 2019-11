TV NewsLibri

di Chiara Poli - 29/11/2019 10:02 | aggiornato 29/11/2019 10:08

Il punto d'arrivo, o meglio il nodo centrale: chi siederà sul trono di spade, sarà il medesimo. Ma Game of Thrones con gli ultimi due romanzi di George R.R. Martin potrebbe cambiare molto rispetto al finale della serie TV. Ecco come.

2 condivisioni

La conferma arrivata via Comicbook non lascia spazio a ulteriori dubbi: nel finale di serie di Game of Thrones, che tanto ha fatto discutere i fan, gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss hanno seguito la stessa strada che George R.R. Martin darà all'ultimo romanzo della saga.

Il finale televisivo, insomma, coinciderà - a grandi linee, naturalmente, perché ci sono state variazioni fra libri e TV - con quello letterario, quando arriverà.

Si tratta di una conferma a quanto già sapevamo, che inserisce gli ultimi due capitoli letterari della saga: Le cronache del ghiaccio e del fuoco in un orizzonte narrativo parzialmente già noto ai fan.

Ciò che tutti volevamo sapere fin dal principio della saga, nell'ormai lontano 1996, era chi si sarebbe seduto sull'ambitissimo trono di spade. E oggi sappiamo che nei romanzi sarà lo stesso personaggio che abbiamo visto conquistare il trono nella serie.

A fare la differenza, a questo punto, sarà la strada che George Martin percorrerà per arrivare al medesimo risultato.

Nei contenuti speciali dell'edizione home video, i commenti agli episodi vedono Benioff e Weiss confermare il finale e Peter Dinklage - interprete di Tyrion Lannister - riflettere sull'eventuale futuro ipotizzato dal finale scelto in TV.

Bran [n.d.r.: l'attore Isaac Hempstead Wright] è probabilmente l'unica persona pura fra tutti. E il fatto che non possa generare figli è fondamentale perché hanno ripetuto che in questa storia di Westeros gli eredi sono davvero cattivi.

Ma da qui alla pubblicazione dell'ultimo libro - se c'è una cosa che Game of Thrones ci ha insegnato è proprio questa - George Martin potrebbe decidere di far succedere di tutto.

Indipendentemente dal fatto che sul trono troveremo la stessa persona, il finale letterario potrebbe andare anche oltre quel momento, con qualche altro evento... Magari devastante.

E il modo in cui si arriverà a decretare il legittimo erede del trono di spade potrebbe differire in moltissime cose da quello che già abbiamo conosciuto grazie agli episodi: il destino dei vari personaggi - e qui pensare a Jon Snow (Kit Harington) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) è inevitabile - potrebbe cambiare, anche drasticamente.

Pensate a quante strade potrebbe percorrere Martin per arrivare al finale del trono di spade: sono davvero moltissime. E conoscendo l'autore, è impensabile che non decida di riservarci qualche grossa sorpresa.

Il fastidio espresso da George Martin per dover arrivare a una conclusione in TV prima che nei romanzi è ormai diventato leggendario. Così come la sua capacità di dilazionare la scrittura degli ultimi due libri della saga, intervallati dalle molte altre attività che l'autore sta portando avanti. Ecco quindi che, anche solo per una sorta di vendetta intellettuale, Martin si riserverà di fare - giustamente - più o meno ciò che vuole con tutti i fatti e i personaggi che lo porteranno alla risposta per la domanda: chi siederà sul trono di spade?

Da un lato, quindi, abbiamo gli showrunner e gli attori che ci confermano come la via sia stata indicata da Martin in concomitanza sulla sua decisione - e solo sua - di chi avrebbe dovuto conquistare il trono di spade.

Dall'altro lato c'è George Martin che, già subito dopo il finale di serie, dichiarava che non cambiava nulla dal punto di vista letterario. Almeno - ora lo sappiamo - per quanto riguarda tutto il resto della storia e il suo eventuale seguito, che potremmo scoprire proprio nei romanzi.

Non puoi accontentare tutti, perciò devi accontentare te stesso.

Parola di George R.R. Martin, a fronte di una domanda sul finale che sceglierà di sviluppare con il materiale vasto dei due romanzi che gli mancano.

Warner Home Entertainment

E sul fatto che non ci saremo noi fan al centro dei suoi pensieri, non avevamo comunque dubbi. Giusto?