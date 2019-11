Gli incantevoli Funko Pop! di Cenerentola in arrivo nel 2020

Curiosità

di Mara Siviero - 29/11/2019 11:46 | aggiornato 29/11/2019 11:51

Funko Pop non si ferma mai: tra le nuove uscite, ci saranno anche alcuni dei personaggi di Cenerentola.

Oggi come oggi, Disney è nel pieno vortice di Frozen 2, un film per cui non solo bambini, ma generazioni di tutto il mondo, stanno impazzendo.

Nonostante ciò, gli ultimi Funko Pop che sono stati realizzati riguardano un classico Disney del 1950: Cenerentola.

Le nuove figure che sono state aggiunte alla collezione di Cenerentola, sono la Fata Smemorina, Cenerentola che indossa il vestito rosa (quello realizzato dai suoi amici animali) e la zucca tramutata in carrozza.

Tutti questi tre Funko appartenenti al mondo di Cenerentola, tuttavia, arriveranno solo nel mese di febbraio 2020. In Italia sono già disponibili alla prenotazione su siti specializzati, come Pop in a Box, e probabilmente arriveranno prossimamente anche sul più generalista Amazon.

La messa in vendita di questi Funko non sarebbe casuale: il prossimo febbraio, infatti, si celebreranno i settant’anni dell’uscita del film d’animazione che ha adattato l’omonima fiaba scritta da Charles Perrault.

Un film che ha dato vita a ben due sequel – Cenerentola II: Quando i sogni diventano realtà e Cenerentola 3 – Il gioco del destino – e che visto anche la sua versione live action, realizzata nel 2015, con Lily James nei panni della protagonista. Eppure, non è la prima volta che Funko torna ai classici Disney dei tempi passati.

Di recente, infatti, è stata svelata una collection di personaggi dedicata a Mulan, film d’animazione del 1998. Presumibilmente, questa presentazione dei Funko è da intendere una forma di strategia di marketing, in quanto a marzo del prossimo anno arriverà il live action del film d’animazione.

In attesa dell'arrivo dei nuovi Funko di Cenerentola, è possibile dare uno sguardo ad alcuni Pop! usciti in passato, inclusa la (preziosissima) scarpetta o la versione ispirata al remake live-action del Classico Disney.

