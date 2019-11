Videogames

29/11/2019

In vista delle festività natalizie, MondoFox mette sul piatto una selezione di videogiochi in uscita sulle principali piattaforme nel mese di dicembre. Pronti a un Natale a portata di controller?

Gli appassionati lo sanno bene, questo è il periodo migliore per essere un videogiocatore.

Se nel corso di novembre le principali software house hanno calato i propri assi vincenti, affollando gli scaffali di produzioni dal valore inestimabile, in queste ore impazza infatti la febbre da Black Friday, venerdì nero dello shopping caratterizzato da sconti e promozioni assortite. Dedicate naturalmente anche al mondo del gaming.

Di conseguenza, il dicembre ormai alle porte si propone, come spesso accade, come un mese di assestamento in fatto di release. Con una qualità generale tutta da dimostrare. Prima di analizzare nel dettaglio tutte le migliori uscite in arrivo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, pennelliamo 31 giorni decisamente tiepidi per il popolo geek. Da tenere d'occhio, restano sicuramente Phoenix Point, gioco di strategia a turni realizzato dagli stessi autori della celebre e apprezzatissima saga di X-COM. Senza dimenticare il JRPG Star Ocean First Departure R ed Ashen, passando pure per Darksiders Genesis, interessante esperimento con visuale in stile Diablo per il franchise adventure dedicato ai Cavalieri dell'Apocalisse.

I giochi PS4 in uscita a dicembre 2019

Ad aprire le danze delle uscite dicembrine è il monolite nero di Sony, quella Playstation 4 regina di vendite che si prepara a lasciare il passo alla sua già chiacchieratissima erede.

E lo farà con Arise: A Simple Story, atteso sugli scaffali il 3 dicembre 2019. Ci troviamo di fronte ad un adventure piuttosto lineare, in cui saremo in grado di controllare lo scorrere del tempo e quello delle stagioni, così da risolvere i vari enigmi ambientali proposti dal team di sviluppo - anche in co-op locale per due giocatori.

Lo stesso giorno, chi apprezza i titoli incentrati sulla narrazione e sulla possibilità di effettuare scelte che influenzano la trama e i destini dei personaggi saranno graziati con il quinto ed ultimo episodio di Life is Strange 2. Contemporaneamente, DONTNOD Entertainment e Square Enix lanceranno un'edizione fisica - con tanto di Collector's Edition -, che comprende su disco l'intera stagione e il l'avventura autoconclusiva The Awesome Adventures of Captain Spirit. Sempre il 3, abbiamo pure l'orrorifico Blair Witch, non più ad appannaggio delle sole piattaforme Microsoft, e sviluppato da Bloober Team, la software house polacca che ha realizzato altre avventure a tinte oscure come Observer e Layers of Fear.

Passando al 5 dicembre, PS4 andrà ad accogliere il gioco di ruolo di stampo orientale Star Ocean First Departure R, mentre il 6 sarà il turno dell'edizione console di Ancestors The Humankind Odyssey, dal creatore di Assassin's Creed. Il 9 del mese, poi, festeggeremo il grande giorno di Ashen. Dopo essere stato a lungo un'esclusiva PC e Xbox One, questa particolare esperienza a cavallo tra single player e multiplayer sbarca finalmente anche sui lidi Sony.

La "mesata" su PlayStation 4 va a chiudersi il 17 dicembre con Wattam. Si tratta del nuovo progetto in sviluppo presso gli studi di Funomena e diretto da Keita Takahashi, creatore di Katamary Damacy.

Il gioco nasce da un'idea venuta al creatore mentre giocava con il figlio di due anni, chiedendosi come sarebbe stato se tutti i giocattoli fossero vivi e connessi tra di loro. Sarà proprio il creare connessioni tra elementi di vario tipo il vero punto di forza di questa produzione.

I giochi Xbox One e PC in uscita a dicembre 2019

Anche il dicembre sul fronte Microsoft non brillerà di certo per le sue uscite. Eppure, soprattutto per i giocatori PC, si prospetta comunque un mese in cui poter recuperare qualche promettente gioiellino in pixel e poligoni.

A dare il via alle prossime release sarà il 3 dicembre Phoenix Point, RTS con livelli realizzati in modo procedurale sviluppato dagli autori di X-COM. Questo strategico a turni può infatti contare sull'estro creativo di Julian Gollop, "padre" del titolo originale del 1993, che ha scelto di plasmare un'esperienza dalle ambientazioni sci-fi in cui i nemici che fronteggeremo si evolveranno e si modificheranno in base al nostro stile di gioco. La trama, poi, potrà evolversi in più modi, in base alle nostre performance in battaglia e alle nostre scelte.

Ancora il 3 dicembre si farà strada nei negozi il già citato Arise: A Simple Story, assieme all'ultimo episodio della seconda stagione di Life is Strange, mentre il giorno successivo segnerà il lancio di Everreach: Project Eden, vale a dire un action sci-fi che molto deve alla saga di Mass Effect. Il titolo ci porterà sul lontano pianeta alieno Eden per farci indossare i panni dei primi astronauti incaricati di stabilire una colonia, non prima però di aver affrontato i pericoli e le numerose creature che popolano l'area del sito scelto per la costruzione dell'insediamento.

A cavalcare nei negozi il 5 dicembre sarà poi Darksiders Genesis, almeno nelle sue incarnazioni per PC e Google Stadia, finalmente disponibile per gli acquirenti della Founder's Edition e Pro Edition. Genesis, si propone come un prequel per i giochi precedenti, variandone pure il gameplay:

La prossima declinazione dell'apocalittico Darksiders abbandona la la visuale dalle spalle del protagonista e abbraccia una visuale isometrica, mantenendo inalterata la tipica azione frenetica e brutale della serie grazie alle abilità dei due protagonisti, Guerra e Conflitto - finalmente giocabile! Il gioco supporterà una modalità cooperativa per due giocatori. Chi preferisse un’esperienza in solitaria potrà alternarsi tra i due eroi.

Xbox One abbraccerà invece - il 6 dicembre 2019 - Ancestors The Humankind Odyssey, ultima fatica di Patrice Desilets, meglio noto come il creatore di Assassin's Creed. Ancestors è un action adventure in terza persona ambientato in varie epoche storiche. Saltando a giorno 9, i nostri personal computer si coloreranno grazie all'actionRPG Ashen, mentre il 10 sancirà il grande debutto - sempre solo su PC - di MechWarrior 5: Mercenaries e soprattutto di Dragon Quest Builders 2.

Dopo il successo delle edizioni console, il videogame "costruttivo" di Square Enix sbarca su Windows migliorando comparto tecnico ed esperienza ludica, comprensivo per altro di tutti i contenuti del Season Pass già pubblicati in passato.

A chiudere, troviamo Detroit Become Human di David Cage, in uscita il 12 dicembre solo su Epic Games Store, e il già citato Wattam giorno 17.

I giochi Nintendo Switch in uscita a dicembre 2019

I fedelissimi della "grande N" avranno di che giocare su Nintendo Switch anche nel mese di dicembre 2019.

Si parte giorno 5 con il JRPG Star Ocean First Departure R, edizione rimasterizzata del classico di fantascienza. Rispetto all’originale saranno presenti alcune novità: potremo scegliere fra voci in giapponese o in inglese, attivare una modalità per spostarsi velocemente nel mondo di gioco, e godere di un livello di difficoltà ribilanciato per adattarsi agli standard odierni.

Solo il giorno dopo, la console ibrida made in Japan accoglierà Assassin's Creed: The Rebel Collection, vale a dire un bundle contenente Assassin's Creed IV Black Flag e Assassin's Creed Rogue, con tutti i DLC rilasciati. Sono stati implementati un sistema di mira attraverso giroscopio, HUD sensibile a comandi touch e supporto a HD Rumble.

E se è vero che il 9 del mese sarà la volta di Ashen, il 10 il palcoscenico è tutto di Call of Juarez: Gunslinger, titolo del 2013 riproposto su Switch. Parliamo di uno spin-off della celebre serie di spratutto in prima persona targata Techland e ambientata nel far west. A differenza degli episodi principali di Call of Juarez, Gunslinger ha un impronta più arcade che spinge il giocatore a rivivere più e più volte i livelli in cerca di ottenere un punteggio più alto.

La versione Nintendo Switch di Gunslinger non sarà un semplice porting e vanterà l'implementazione di nuove funzionalità come il supporto al motion control per mirare con le varie bocche da fuoco e all'HD Rumble, il particolare sistema di vibrazione dei Joy-Con e del Pro Controller.

