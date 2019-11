Lupin III: un inseguimento mozzafiato nel nuovo trailer del film in CG

AnimazioneCinema

29/11/2019

A pochi giorni dall'uscita in Giappone del film di Lupin III in 3D arriva un nuovo trailer che ci mostra uno dei classici inseguimenti di Zenigata alla banda di Lupin.

Il film di Lupin III realizzato completamente in computer grafica torna a mostrarsi con un nuovo emozionante trailer a pochi giorni dall'uscita giapponese. Il film d'animazione in 3D, la prima volta in assoluto per Lupin, uscirà infatti nella terra del Sol Levante il prossimo 6 dicembre.

Nel trailer possiamo vedere uno dei classici inseguimenti a cui i fan del ladro gentiluomo sono abituati. In questo caso vediamo Jigen e Goemon, i compagni di sempre di Lupin, andare a salvare il loro compagno catturato da Zenigata, mentre viene trasportato in prigione da alcune pattuglie della polizia. L'azione esagerata tipica della serie è rimasta immutata anche in questa versione realizzata completamente in CG, anzi, grazie alle ottime animazioni la scena non sfigura affatto se paragonata alle versioni animate tradizionalmente del passato.

Lupin III . The First sarà diretto dal regista Takashi Yamazaki. La storia vedrà Lupin e la sua banda coinvolti nella ricerca del Diario di Bresson, un misterioso oggetto pieno di segreti legati all'eredità del nonno del nostro protagonista: Lupin I.

Il film arriverà nei cinema anche in Italia grazie ad Anime Factory, che ha già annunciato l'arrivo per il 2020, anche se per il momento non si conosce una data precisa.

Cosa ne pensate del nuovo film di Lupin III completamente realizzato in computer grafica? I trailer vi hanno convinto ad andare a vederlo?