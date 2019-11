TV News

Un'anticipazione degli extra contenuti nell'edizione Home Video di Game of Thrones getta nuova luce sul perché Drogon ha sciolto il Trono di Spade e su altri momenti chiave del controverso finale.

Il 4 dicembre uscirà l'edizione Home Video della stagione 8 di Game of Thrones e della serie completa. DVD e Blu-Ray conterranno diversi extra e alcune anticipazioni hanno iniziato a circolare in rete. In particolare, come riporta Entertainment Weekly, tra i contenuti speciali ci sono il documentario Duty is the Death of Love e alcuni commenti degli sceneggiatori che offrono nuove rivelazioni sul (controverso) finale. A partire dalla spiegazione del perché Drogon ha fuso il Trono di Spade.

La "decisione" del figlio prediletto di Daenerys è stata un altro infuocato (è proprio il caso di dirlo) argomento di discussione. Secondo il copione dell'ultimo episodio, The Iron Throne, la distruzione dell'ambito scranno sarebbe stata un "danno collaterale" della furia del drago per la morte della "madre":

Non il bersaglio dell'ira di Drogon, ma solo uno stupido oggetto che si trova lì al momento della conflagrazione.

La spiegazione non è piaciuta per niente ai fan, che l'hanno trovata priva di romanticismo e superficiale. Ma a quanto pare, le cose starebbero diversamente. Nell'edizione Home Video, pur senza essere esplicito, David Benioff sembra abbracciare la versione del pubblico e suggerire che Drogon ha distrutto il trono perché apparteneva di diritto Daenerys:

Se non si sederà lei su di esso, non lo farà nessun altro.

Lo sceneggiatore ha anche fatto chiarezza sulla sorte della giovane Targaryen, dopo che il suo figlio prediletto la porta via con sé. O almeno, ha dichiarato che non è stata mangiata dal drago (come suggeriva una teoria shock che ha fatto molto parlare):

Drogon non la mangerà. Non è un gatto. Avete visto come l'ha toccata in modo gentile con il muso?

Gli extra dell'Home Video spiegano meglio anche la tragica decisione di Jon. Secondo quanto dice Kit Harington, l'erede legittimo del Trono di Spade non è andato da Dany con l'intenzione di ucciderla. A spingerlo a pugnalare al cuore la donna che ama sono state le sue parole:

Non sa che la tradirà fino alla fine. Nella testa di Jon c'è tutta una serie di ragioni: Dany non tiene conto delle opinioni di nessuno e questo significa che ucciderà le sue sorelle. Diventa la sua famiglia contro di lei.

Ultimo ma non ultimo, con buona (oppure no) pace dei fan, gli sceneggiatori confermano che il finale è quello pensato da George R.R. Martin. Almeno, per quanto riguarda Bran re di Westeros. Una scelta che per Peter Dinklage è l'unica possibile:

Bran è probabilmente la persona più pura, lì in mezzo. E il fatto che non possa avere figli è fondamentale, perché è stata la questione del diritto al trono di Westeros a causare tanto male.

Certo, il buon George può sempre... "confermare o ribaltare il risultato". In fondo, è lui l'autore. Ma arriverà mai alla fine delle Cronache del ghiaccio e del fuoco? I fan delusi dalla conclusione di Game of Thrones ci sperano. Come i lettori dei libri dal lontano 1996...