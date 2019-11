Il film, infatti, è ispirato a Piccole Donne di Louisa May Alcott e la regista ha deciso di rimanere molto fedele al romanzo . Non a caso, ha girato in Massachusetts, dove la Alcott viveva, ed ha persino visitato la scuola dove insegnava il padre della scrittrice. Come lei stessa ha raccontato, visitare quei luoghi le ha permesso di mettere meglio a fuoco la storia che voleva raccontare .

Segnatevi la nuova data in calendario perché il film di Greta Gerwig è in odore di candidatura agli Oscar . La regista, infatti, è riuscita a portare sullo schermo quattro giovani attrici di talento e a realizzare una storia molto attuale, nonostante il romanzo da cui è tratta sia stato pubblicato nel 1868.

Come forse sapete, la data di uscita di Piccole Donne in Italia era stata fissata al 30 gennaio 2020. C’è stato un piccolo cambio nel calendario e le quattro sorelle March vi aspettano sul grande schermo con venti giorni di anticipo.

Piccole Donne sarà nei cinema italiani a inizio gennaio: il film della regista Greta Gerwig, ispirato al romanzo di Louisa May Alcott, anticipa il debutto in sala.

