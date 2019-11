Cinema

Dopo il successo di Dogman, Matteo Garrone torna con Pinocchio, un nuovo adattamento del romanzo di Carlo Collodi con protagonista Roberto Benigni, dal 19 dicembre nelle sale italiane. La sceneggiatura è firmata dal regista insieme a Massimo Ceccherini.

Si è fatto parecchio desiderare, ma finalmente ci siamo: Pinocchio di Matteo Garrone uscirà nelle sale italiane il prossimo 19 dicembre con 01 Distribution. Un'attesa che è durata un anno (sebbene di questo progetto si vociferasse già prima del rilascio di Dogman) di post condivisi sul profilo Facebook del regista, qualche imprevisto (l'abbandono di Matilda De Angelis dovuto ad altri impegni) e prime immagini ufficiali in grado di accendere i sogni e le speranze dei fan di tutti i futuri spettatori. Tante ragioni che hanno spinto 01 Distribution ad anticipare l'uscita del film, inizialmente fissata per il 25 dicembre, a pochi giorni dalle festività natalizie.

Quindi niente scuse: tra un cenone e un pranzo, il tempo di sgaiattolare via per fiondarsi al cinema sicuro si trova!

Dopo aver trionfato ai David di Donatello 2019 con il pittoresco Dogman, Garrone è pronto a farci sognare con il suo nuovo e faticoso lavoro. Non è neanche la prima volta che il regista romano si cimenta con un fantasy di derivazione letteraria: lo aveva già fatto nel 2015 con Il racconto dei racconti - Tales of Tales, tratto dalla raccolta di fiabe di Giambattista Basile Lo cunto de li cunti. Con Pinocchio si avventura però in un testo ben più popolare e già ampiamente saccheggiato dal cinema, ovvero Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi, una favola che ha segnato intere generazioni.

Il materiale diffuso promette davvero faville, a cominciare dal poster qui sopra riportato. Su uno sfondo dall'aura magica campeggia a destra un bambino di legno e rosso vestito (Federico Ielapi), ma ad occupare spazio è il suo lunghissimo naso, simile al ramo di un albero, sul quale si adagiano quattro pettirossi.

Come possiamo vedere nel trailer ufficiale che troviamo all'inizio di questo articolo, la storia è quella che tutti conosciamo, ma la regia di Garrone gli dona quel tocco fiabesco in più che lo porta a recuperare la sua antica nozione di racconto popolare. I personaggi sono appassionanti e sembrano provenire da un universo felliniano, ma noi li vediamo muoversi in un racconto a metà strada tra il picaresco e l'horror.

Tutto sembra presagire un secondo David consecutivo per il regista ben due volte insignito del Grand Prix Speciale della Giuria a Cannes (nel 2008 per Gomorra e nel 2012 per Reality). Liberate la fantasia, quest'anno a Natale la magia è vera ed è "made in Italy"!

Cosa sappiamo di Pinocchio: cast e anticipazioni

Una delle prime notizie che abbiamo appreso su questo progetto è stata sicuramente la presenza di Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto. Si tratta di un dettaglio non da poco e che potrebbe rivelare forse qualche sorpresa a livello di omaggi al grande cinema: lo stesso Benigni nel 2002 aveva diretto una sua versione del romanzo di Collodi interpretando lui stesso il ruolo del bambino di legno (mentre la parte di Geppetto era invece affidata a Carlo Giuffré).

Il ruolo della Fata Turchina, come sopra accennato, avrebbe in un primo momento dovuto essere di Matilda De Angelis. Quest'ultima è stata poi rimpiazzata dalla splendida Marine Vacth, attrice francese nota soprattutto per le sue collaborazioni con François Ozon (Giovane e bella e Doppio amore).

La narrazione prende avvio quando mastro Geppetto, un povero e solitario falegname, viene tentato dal desiderio di paternità. Decide quindi di costruire un burattino ricavato da un tronco di legno, che tratta come se fosse un figlio e a cui dà il nome di Pinocchio. Quest'ultimo prende vita e diventa a tutti gli effetti un bambino vivace e disobbediente. Le sue avventure lo porteranno però ad abbandonare la retta via rifiutando i consigli del Grillo Parlante e gli avvertimenti della Fata Turchina.

Qui sotto trovate il cast completo del film con interprete e rispettivo ruolo:

Federico Ielapi (Pinocchio)

Roberto Benigni (Geppetto)

Gigi Proietti (Mangiafuoco)

Rocco Papaleo (Gatto)

Massimo Ceccherini (Volpe)

Marine Vacth (Fata adulta)

Alina Baldari Calabria (Fata bambina)

Alessio Di Domenicantonio (Lucignolo)

Maria Pia Timo (Lumaca)

Davide Marotta (Grillo Parlante)

Paolo Graziosi (Mastro Ciliegia)

Gianfranco Gallo (Civetta)

Teco Celio (Gorilla)

Maurizio Lombardi (Tonno)

Enzo Vetrano (Maestro scuola)

Nino Scardina (Omino di burro)

Tra gli attori accreditati compare anche il comico toscano Massimo Ceccherini, che oltre a vestire i panni della Volpe firma anche la sceneggiatura insieme al regista.

Con Pinocchio Garrone collabora con parte del suo team di Dogman, alcuni dei quali freschi vincitori di un David: il direttore della fotografia Nicolai Brüel, il montatore Marco Spoletini, lo scenografo Dimitri Capuani e tanti altri.

Tra un mese, sarete tutti spettatori di questa meraviglia e potrete finalmente dirci se ne è valsa la pena, ma... occhio alle bugie che vi cresce il naso!