The Mandalorian: il fan-trailer nello stile western di Sergio Leone

TV News

di Marcello Paolillo - 29/11/2019 10:26 | aggiornato 29/11/2019 10:29

Lance Krall di Picture It Production ha deciso di montare un trailer della serie TV The Mandalorian come fosse uno spaghetti western diretto da Sergio Leone. C'è qualche piccolo spoiler.

0 condivisioni

The Mandalorian è la nuova serie disponibile su Disney+ e ambientata nell'universo di Star Wars.

Situata tra gli eventi de Il Ritorno dello Jedi e quelli de Il Risveglio della Forza, lo show - non ancora disponibile in Italia - racconta le vicende del mandaloriano, un cacciatore di taglie impegnato a portare a termine varie missioni sparse in giro per la galassia. I suoi piani si complicheranno però quando deciderà di aiutare un "piccolo" amico.

Come deciso dal produttore esecutivo Dave Filoni e dal creatore della serie Jon Favreau, le avventure dedicate al cacciatore solitario dell’universo Star Wars hanno come chiara fonte di ispirazione le atmosfere western dei film di Sergio Leone.

Tra gli omaggi più evidenti troviamo la cosiddetta Trilogia del dollaro, nota anche come Trilogia dell'uomo senza nome, ossia i primi tre film western diretti dal regista romano e aventi per protagonista un giovane Clint Eastwood: Per un pugno di dollari (1964), Per qualche dollaro in più (1965) e Il buono, il brutto, il cattivo (1966).

Ora, Lance Krall di Picture It Production (via LaughingSquid) ha deciso di montare il trailer di The Mandalorian come fosse proprio uno spaghetti western di Sergio Leone. Il video lo trovate poco sopra (occhio ai piccoli spoiler).

Oltre alle musiche di Ennio Morricone che immergono da subito in un surreale Far West ambientato in una "galassia lontana lontana", il filmato è composto da vari spezzoni presi dai trailer e dai vari episodi dello show Disney, ma con anche le tipiche scritte (in italiano) atte a enfatizzare le varie caratteristiche del film (dalle armi, alle scene d'azione).

Lo stesso attore protagonista della serie, Pedro Pascal, ha dichiarato che il suo mandaloriano è proprio come uno dei tanti personaggi western interpretati dal grande Eastwood, definendoli silenziosi, riservati e sempre preparati al momento giusto (in questo caso anche con un elmo indossato per tutto il tempo).

The Mandalorian dovrebbe arrivare in Italia il 31 marzo 2020, giorno di lancio di Disney+. Per le anticipazioni sul servizio è possibile iscriversi al sito ufficiale.