The Walking Dead: World Beyond. Cosa sappiamo su Julia Ormond

Lo sapremo a partire da febbraio... Intanto, per restare aggiornati su tutti gli sviluppi sul franchise di The Walking Dead, continuate a seguire MondoFox!

Il personaggio televisivo seguirà le orme del suo corrispettivo a fumetti o anche questa volta, come in altri casi , le due storie prenderanno una strada diversa?

Dopo i colpi di scena degli ultimi due episodi prima della consueta pausa nella programmazione, The Walking Dead ci ha già anticipato alcuni confronti in arrivo.

Mentre aspettiamo di scoprire se la teoria di nuove spie infiltrate da Alpha sia corretta, restiamo anche in attesa di vedere come se la caveranno Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride).

The Walking Dead 10x08: il gruppo in cerca della mandria

Alpha in The Walking Dead 10x08

Rosita contro gli zombie in The Walking Dead 10x08

Michonne a Oceanside in The Walking Dead 10x08

The Walking Dead 10x08: Aaron sta per incontrare Gamma

The Walking Dead 10x08: Michonne parte in barca insieme a Virgil

The Walking Dead 10x08: Siddiq trasformato in zombie

Ma non c'è solo questo. Ci sono Michonne (Danai Gurira) lungo il suo viaggio in barca, c'è un Sussurratore che minaccia Coco vicino alla sua culla, ci sono Alpha e Negan (Jeffrey Morgan), e poi c'è quel bacio - o l'inizio di un bacio - fra Eugene (Josh McDermitt) e Rosita (Christian Serratos).

Nel trailer per la seconda parte della stagione 10 di The Walking Dead , vediamo infatti Gamma intenta a continuare la collaborazione iniziata con Aaron (Ross Marquand).

Intrappolati in una caverna, la caverna in cui Alpha (Samantha Morton) ha nascosto la sua mandria di zombie. Li avevamo lasciati così, e così verranno trovati - ci auguriamo - dai loro amici, avvisati da Gamma (Thora Birch).

