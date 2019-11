The Witcher diventerà anche una serie animata? Il punto della situazione

Animazione

di Stefania Sperandio - 29/11/2019 08:08 | aggiornato 29/11/2019 08:12

Potrebbe non esserci solo la TV, nel futuro della saga The Witcher: il produttore esecutivo della serie non chiude la porta a una serie d'animazione dedicata allo Strigo.

Nata dalla penna dello scrittore Andrzej Sapkowski, la saga The Witcher potrebbe essere destinata, in futuro, a diventare anche una serie d'animazione. A tenere la porta aperta a questa eventualità è stato il produttore esecutivo della serie Netflix, Tomek Bagiński, che per il momento ha preferito non sbilanciarsi troppo.

Una serie animata di The Witcher? Chi lo sa

In un'intervista concessa al sito IGN Poland, a Bagiński è stato chiesto se gradirebbe, in futuro, vedere l'arrivo di una versione animata delle avventure di Geralt di Rivia, dopo che lo Strigo è stato già protagonista di una trilogia di videogiochi e (a breve) di una serie Netflix.

Bagiński ha messo un po' la pulce nell'orecchio dei fan, dichiarando:

Non vorrei dire troppo, ma chissà che un giorno non si possa vedere The Witcher anche in stile animato.

Subito dopo, il produttore esecutivo della serie Netflix ha aggiunto:

Comunque sono cose di cui preferirei non parlare troppo, almeno per il momento.

Il fatto che Bagiński non abbia completamente escluso l'eventualità sta ovviamente stuzzicando la fantasia degli appassionati delle opere di animazione, che sarebbero ben felici di seguire Geralt anche in questa variante. Rimane da scoprire, però, se l'idea potrebbe davvero realizzarsi o meno.

In attesa di The Witcher

Per il momento, gli amanti dello Strigo dovranno accontentarsi del suo arrivo su Netflix, con The Witcher che vedrà il lancio della prima stagione il 20 dicembre. Nei suoi otto episodi, Geralt (Henry Cavill) dovrà confrontarsi con il suo lavoro di Witcher: grazie alle sue mutazioni e alle sue abilità magiche, l'uomo può uccidere mostri a cui gli altri individui non potrebbero nemmeno avvicinarsi. Nel suo viaggio, si imbatterà però nella potente maga Yennefer (Anya Chalotra) e nella principessa Ciri (Freya Allan), che avranno un grande impatto sulla sua vita.

Netflix ha già confermato anche una seconda stagione per The Witcher. La serie, firmata dalla showrunner Lauren S. Hissrich, è stata approvata anche da Sapkowski – anche se si prenderà la libertà di cambiare alcuni dettagli importanti, rispetto all'opera letteraria. Le sue atmosfere, hanno anticipato gli autori, saranno più horror che fantasy, mirando rigorosamente a un pubblico di adulti.

Riuscirà la produzione Netflix a raggiungere un successo tale da arrivare davvero fino alla settima stagione, come sognato dall'autrice, o magari ben presto Geralt diventerà anche l'eroe di una serie animata?