CinemaAnimazioneLibri

di Alice Grisa - 30/11/2019 09:48

Il fascino dell’antica fiaba de La Regina delle Nevi ha ispirato Frozen ma anche tanti altri adattamenti: scopriamo quali sono.

0 condivisioni

La magia della neve e l’incanto senza tempo di una solitudine in mood icy esercitano da sempre un grande fascino.

La Regina delle Nevi è una fiaba di Hans Christian Andersen del 1844, un racconto dal fascino eterno che ha ispirato uno dei capolavori Disney più amati degli ultimi anni: Frozen – Il regno di ghiaccio e il suo sequel.

La trama della storia di Andersen è nota: Kay e Gerda sono due ragazzini, amici e vicini di casa.

Un giorno, un piccolo frammento di uno specchio maledetto (con cui la Regina delle Nevi pensa di dominare il mondo) finisce nell’occhio del ragazzo, cambiando il suo carattere e inaridendolo. Kay viene rapito dalla Regina, che lo porta nel suo regno e lo incanta con un bacio di ghiaccio, che gli impedirà di avvertire il freddo.

BUR Il libro in un'edizione del 2016

Lo spunto narrativo è affascinante e ha ispirato una serie di film. Per chi amasse il genere “storie sul ghiaccio” ispirate alla fiaba capostipite, ecco gli adattamenti e i film tratti da La Regina delle Nevi.

Non resta che preparare la cioccolata, accendere il camino o una candela profumata, prendere una coperta e godersi i “Frozen alternativi” per adulti e bambini.

Giphy - Disney All'alba sorgerò

Snezhnaya koroleva (1957) – Lev Atamanov

L’antica favola di Andersen è adattata in un film d’animazione sovietico, che ha vinto il primo premio di categoria alla 18esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

La storia parla di due bambini, Gerda e Kai, compagni di giochi e vicini di casa che si trovano a curare il loro balcone di rose in comune, d'estate, e ad ascoltare le storie della nonna di Gerda d'inverno.

Kai, colpito da una maledizione della Regina delle Nevi, vede il suo cuore trasformarsi in ghiaccio e viene rapito dalla sovrana, che lo porta nella sua dimora isolata dal mondo.

Gerda intraprende un viaggio per salvarlo, spinta da un sincero affetto e animata dal proposito di spezzare una volta per tutte il maleficio.

Nel doppiaggio americano, è Sandra Dee a dare la voce a Gerda.

The Snow Queen (1967) – Gennadi Kazansky

Live-action russo ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen. La trama parla sempre di Gerda e di Kai, rapito dalla Regina delle Nevi.

The Snow Queen (1986) - Päivi Hartzell (Titolo finlandese: Lumikuningatar)

Lumikuningatar è un adattamento finlandese della celebre fiaba.

Il film, di genere fantasy, è arrivato nella rosa dei film selezionabili per la categoria Miglior film in lingua straniera agli Academy Awards, ma non è arrivato tra i finalisti.

Lumikuningatar ha ricevuto il premio di Stato per l'eccellenza nella produzione cinematografica. La trama è sempre quella nota, e si sofferma sul viaggio di Kerttu per raggiungere Kai.

The Snow Queen (1995) – Martin Gates

Adattamento britannico d'animazione con Helen Mirren che ha dato la voce alla Regina delle Nevi. Nel cast anche Hugh Laurie, il celebre Dr. House (che ha doppiato il pennuto Peeps), David Jason, e Imelda Staunton.

In questo adattamento la malvagia Regina vuole utilizzare uno specchio in modo da immergere il mondo in un eterno inverno e prenderne così il controllo. Lo specchio però si rompe e un frammento entra nel corpo di Tom, che sarà rapito dalla sovrana (per tornare in possesso della parte). La sorella del ragazzo, Ellie, si metterà in viaggio per salvarlo.

La gestazione di questo progetto è stata lunga, dal 1991 al 1995. È stato realizzato poi anche un sequel.

The Snow Queen (1992) – Marek Buchwald, Vladlen Barbe

Cortometraggio d'animazione narrato da Sigourney Weaver.

La storia parla di una ragazza che deve recuperare il suo amico al palazzo del ghiaccio.

Snow Queen (2002) – Hallmark, David Wu

Miniserie in due parti, prodotta da Hallmark Entertainment.

Lo spunto è sempre la classica favola, ma Gerda e Kai sono coinvolti in una storia d’amore. Il contesto iniziale è realistico e quello delle vicende con la Regina delle Nevi surreale, come se fosse un sogno. Nel cast Bridget Fonda, Jeremy Guilbaut, Chelsea Hobbs e Robert Wisden.

The Snow Queen (2005) – Michael Carrington

Adattamento televisivo di BBC, che mescola live-action e CGI. Inizialmente questo progetto è stato pensato per accompagnare la musica composta da Paul K. Joyce, una serie di canzoni d'opera per un concerto che si è tenuto nel 2003 al Barbican Arts Center tenutosi.

The Snow Queen (2012) - Wizart Animation, Bazelevs Company

Altro adattamento russo, prodotto dallo studio Wizart Animation in CG. Scritto da Vadim Sveshnikov e diretto da Vladlen Barbe e Maxim Sveshnikov,

La Regina delle Nevi ha fatto sprofondare il mondo in un eterno inverno a causa di un forte vento polare. I protagonisti sono sempre Kai e Gerda, che s’incammina per salvarlo.

Frozen - Il Regno di Ghiaccio (2013) - Chris Buck e Jennifer Lee

L'adattamento forse più famoso della storia di Andersen, firmato Walt Disney Studios. In origine Frozen - Il Regno di Ghiaccio era molto diverso al film che abbiamo visto al cinema, con Elsa nel ruolo della cattiva del film. Poi, però, la pellicola si è evoluta, e il risultato finale è una splendida storia basata sull'affetto che unisce la Regina Elsa e la Principessa Anna.

Al successo globale di Frozen è seguito un sequel, Frozen II - Il segreto di Arendelle, arrivato nei cinema italiani il 27 novembre 2019.

Nella serie TV targata ABC, nella quarta stagione ci sono diversi episodi (più precisamente la prima metà della stagione) ispirati a Frozen – Il regno di ghiaccio.

Ritroviamo Anna ed Elsa, interpretate da Georgina Haig ed Elizabeth Lail.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio (2016) - Cedric Nicolas-Troyan

Il film mixa due fiabe: Biancaneve e La Regina delle Nevi, ponendosi come prequel/sequel di Biancaneve e il cacciatore e aggiungendo elementi dalla storia di Hans Christian Andersen.

Il cast presenta Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt e Jessica Chastain. A interpretare la Regina di ghiaccio è la Blunt.

Quale tra questi adattamenti vi suscita maggior curiosità?