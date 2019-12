CinemaTV News

di Francesco Ursino - 01/12/2019

Per molti, tornare sui banchi di scuola per un nuovo esame di maturità rappresenterebbe un incubo: per un gruppo speciale di 40enni, invece, è l'occasione per cambiare vita.

Gli esami di maturità rappresentano un necessario rito di passaggio a cui, prima o poi, bisogna sottoporsi. Tra ansie, notti passate a studiare e scaramanzie assortite, i fatidici giorni delle prove scritte e orali costituiscono sempre un avvenimento di grande importanza. I film e la serie di Immaturi riportano lo spettatore proprio in quel mondo fatto di aspettative e paure, con un particolare in più. I protagonisti, ormai adulti, sono costretti a ripetere gli esami sostenuti 20 anni prima.

Partendo da questa semplice ma affascinante premessa, sono stati realizzati due film e una serie TV, per una storia che non manca di sorprendere e, magari, far riflettere sul proprio percorso di vita. Una storia che, arrivata alla fine della sua conclusione, potrebbe spingere a chiedersi: “E se capitasse anche a me, come reagirei?”

HD Medusa Film

È giunto il tempo, allora, di riepilogare la trama dei due film e della serie TV di Immaturi, cercando anche di comprendere in che modo la storia di Lorenzo, Virgilio e tutti gli altri potrebbe continuare.

Immaturi (2011)

Regia: Paolo Genovese

Sceneggiatura: Paolo Genovese

Durata: 108 minuti

È un giorno come un altro per Giorgio (Raoul Bova), Piero (Luca Bizzarri), Lorenzo (Ricky Memphis), Luisa (Barbora Bobuľová) e Francesca (Ambra Angiolini). La sorpresa, però, è dietro l’angolo. Come un fulmine a ciel sereno, i cinque ricevono una lettera dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nella missiva si legge che il loro diploma, conseguito ormai 20 anni prima, è stato annullato, a causa della non validità di un titolo di studio di uno dei membri della commissione d’esame. I 26 alunni della classe, tra i quali rientrano anche i cinque protagonisti principali, sono costretti quindi a ripetere gli esami di maturità, per evitare non solo di perdere il diploma, ma anche tutti i titoli di studio conseguiti successivamente.

Il gruppo di protagonisti, grandi amici ai tempi del liceo, si ritrova con gioia. Dopo l’iniziale entusiasmo, però, iniziano i primi turbamenti, legati soprattutto alle vite sentimentali dei vari personaggi. Piero, ad esempio, ha una relazione con Cinzia (Giulia Michelini), alla quale mente dicendo di essere sposato. Lorenzo vive ancora con i suoi genitori, Luisa è divorziata ed è costretta a cresce sua figlia da sola, Francesca è affetta da ipersessualità. Entra in scena anche Virgilio (Paolo Kessisolgu), che sembra avere dei conti in sospeso con Giorgio.

Come se non bastasse, la vita dei vari protagonisti viene movimentata da altri avvenimenti. La fidanzata di Giorgio, Marta (Luisa Ranieri), rimane incinta, e il rapporto tra i due inizia a incrinarsi. Anche la relazione tra Cinzia e Piero vive un momento difficile. Luisa e Lorenzo, invece, si riavvicinano, rinvigorendo un amore sbocciato 20 anni prima. Il personaggio interpretato da Ricky Memphis, però, è incerto, perché si vergogna di rivelare alla donna che vive ancora con i suoi genitori.

Medusa Film

Per prepararsi meglio agli esami, la comitiva si trasferisce nella casa di Piero a Sabaudia. Una sera, lo stesso Piero convince gli amici ad andare a ballare in una vicina discoteca. Il suo obiettivo è incontrare una ragazza conosciuta in chat. Le cose non vanno benissimo, visto che Piero si avvicina alla ragazza mentre questa ha assunto sostante stupefacenti, ed è costretta ad accompagnarla in ospedale.

Tornati a casa, i protagonisti vengono sorpresi dall’arrivo di Eleonora (Anita Caprioli), ex compagna di classe trasferitasi a Milano, e tornata in tempo per gli esami. La situazione sembra avviata verso il meglio: Eleonora, Giorgio e Virgilio, dopo oltre 20 anni, chiariscono il malinteso che li aveva portati a scontrarsi e chiudere la loro amicizia. Virgilio, infatti, aveva mentito su una sua possibile relazione con la donna. Giorgio, così, può tornare da Marta, finalmente pronto a impegnarsi nel ruolo di padre.

Arriva così il giorno degli esami. I protagonisti, un po’ a corto di preparazione, vengono promossi con il minimo dei voti, 60 centesimi. I sei, però, credono che si tratti della massima valutazione possibile, dato che al tempo in cui avevano sostenuto il primo esame di maturità il voto più alto era proprio 60.

Si arriva così alla fine delle storie dei vari personaggi. Francesca, dopo 100 giorni di astinenza dal sesso, inizia una relazione con Ivano (Alessandro Tiberi), dando inizio alla sua vera, prima storia d’amore. Lorenzo e Luisa celebrano il loro fidanzamento e decidono di andare a convivere. Piero finge di divorziare per poter stare con Cinzia. Virgilio, partecipando alla trasmissione radiofonica di Piero, si scusa per aver mentito a proposito della storia con Eleonora.

Immaturi – il viaggio (2012)

Regia: Paolo Genovese

Sceneggiatura: Paolo Genovese

Durata: 100 minuti

Il seguito di Immaturi ricomincia da dove era terminata la storia del capitolo precedente. Giorgio, Lorenzo, Luisa, Francesca, Virgilio, Piero, Marta ed Eleonora si ritrovano ancora una volta insieme. Questa volta, però, l’obiettivo non è studiare, ma fare quel viaggio progettato anni prima, e mai intrapreso veramente. I sei, allora, partono per la località di Paros, in Grecia, dove passeranno una settimana.

I primi problemi non tardano ad arrivare. Giorgio e Lorenzo cedono alle lusinghe di due ragazze. Giorgio, in particolare, finisce per andare a letto con Anna (Rocío Muñoz), una ragazza spagnola, alla quale dice di chiamarsi Lorenzo. Il personaggio interpretato da Ricky Memphis, pur non avendo fatto nulla, si sente in colpa. Due giorni dopo confessa a Luisa di aver flirtato con delle ragazze. La donna, però, lo perdona. La stessa Luisa spiega alla moglie di Giorgio, Marta, il curioso malinteso, ma la situazione si complica molto presto.

Luisa, infatti, indica alla moglie di Giorgio le due ragazze con le quali i loro mariti avevano fatto i cascamorti. Dopo un breve dialogo, Anna rivela di essere stata con Lorenzo, e che non sapeva che l’uomo fosse sposato. Luisa, che non sa dello sbaglio di Giorgio, va su tutte le furie, almeno fino all'intervento dello stesso Giorgio, che spiega tutto alla donna. Se tra Lorenzo e Luisa tutto si risolve per il meglio, lo stesso non si può dire per Marta, che crede che sia tutta una farsa.

Lorenzo chiede a Luisa di sposarla, e la donna accetta. Giorgio confessa finalmente il suo tradimento con Anna, ma viene perdonato dalla moglie, che ammette di averlo tradito a sua volta due anni prima.

L’attenzione si sposta poi su Francesca, l’unica del gruppo a non essere accompagnata dal fidanzato. Sentendosi sola e poco partecipe, rinfaccia agli altri il fatto di voler essere andati in vacanza solo per stare con fidanzati e compagne, e non per sentirsi tra amici. Alla fine però, Francesca viene raggiunta da Ivano, il suo ragazzo.

Le cose vanno male, invece, per Piero, che continua a propinare bugie. Il personaggio portato in scena da Luca Bizzarri, come se non bastasse, viene avvicinato da una ragazza, Gloria (Francesca Valtorta). Dopo averle mentito, dicendo di essere spostato e di avere un figlio, Piero capisce di amare davvero Gloria, ma riesce a rovinare tutto passando una notte con la sua precedente fidanzata. Tra tradimenti e bugie, l’uomo rimarrà ancora una volta solo.

Per ultimo, Virgilio ed Eleonora si ritrovano a passare molto tempo insieme. I due alla fine, si innamorano, con l’uomo che starà vicino alla donna anche quando questa scoprirà di avere un tumore al seno.

Immaturi – la serie (2018)

HD Medusa Film

Regia: Rolando Ravello

Sceneggiatura: Paolo Genovese, Paola Mammini, Giovanna Guidoni

Episodi: 8

Nel 2018, prendendo spunto dal primo Immaturi, viene trasmessa Immaturi – la serie, progetto da otto episodi diretto da Rolando Ravello. Nel cast tornano alcuni dei volti noti già visti nei due film precedenti, come Ricky Memphis (Lorenzo), Luca Bizzarri (Piero), Paolo Kessisoglu (Virgilio) e Maurizio Mattioli (Maurizio, il padre di Lorenzo). Vengono introdotti alcuni volti nuovi, come Irene Ferri (Luisa), Sabrina Impacciatore (Serena), Ilaria Spada (Claudia), Nicole Grimaudo (Francesca) e Paolo Calabresi (Gigi).

La storia segue dinamiche già note: i protagonisti, ormai alla soglia dei 40 anni, si ritrovano costretti a ripetere l’esame di maturità, a causa di alcune irregolarità segnalate dal Ministero della Pubblica Istruzione. Invece di sostenere il solo esame, però, questa volta i protagonisti dovranno frequentare l’interno anno scolastico, venendo a contatto con il mondo delle nuove generazioni.

HD Lotus Production

In tutto ciò, muovono i loro passi Lorenzo, agente immobiliare che vive ancora con i suoi genitori, e Piero, conduttore radiofonico che mente continuamente alle sue due ragazze, Cinzia (Ivana Lotito) e Sandra (Tiziana Buldini), dicendo loro di essere sposato con un figlio. Poi ci sono Virgilio, che ha un’attività di noleggio di DVD, e Francesca, chef di successo ma affetta da ipersessualità. Ancora, Serena è una donna tanto benestante quanto snob, che suo malgrado si ritroverà a frequentare la stessa classe della figlia, mentre Luisa è una ragazza madre. E in tutto questo, Claudia Russo vive una doppia vita: di giorno professoressa di filosofia, di notte ballerina di pole dance.

In una continua commistione tra passato e presente, tra ansie e attese, i protagonisti si ritroveranno ad avere a che fare con ragazzi che, in molti casi, si dimostreranno più maturi di loro.

La puntata finale della serie conclude il percorso di studi dei personaggi, con i protagonisti che per studiare al meglio scelgono di andare ad abitare nella stessa casa al mare dove avevano preparato il loro primo esame di maturità. A sorpresa, al gruppetto si aggiunge Anita (Silvia De Grandi), ex fidanzata di Piero. La donna chiarirà una volta per tutte di non aver tradito Piero con Virgilio, ma bensì con Stefano (Michele La Ginestra), nel frattempo diventato Padre Stefano (Michele La Ginestra). Tra amori, tradimenti e malintesi, si arriva ai fatidici esami, che i protagonisti riescono a superare con successo.

I possibili sviluppi della storia

La cancellazione di Immaturi – la serie ha lasciato in sospeso le storie di Piero, Virgilio e tutti gli altri. In mancanza di notizie su una futura seconda stagione, è comunque possibile fare qualche previsione sugli sviluppi delle varie trame che coinvolgono gli “immaturi”. Il finale della serie TV, in questo caso, dà qualche spunto di riflessione. A cominciare da Piero, che nelle ultime sequenze viene visto sì in compagnia di Claudia, ma anche restìo ad abbandonare le sue abitudini da dongiovanni. Proprio questa sua indole potrebbe portare a possibili turbolenze nella coppia.

Francesca e il professore Daniele Di Giulio, invece, appaiono più affiatati che mai, con la loro relazione che sembra destinata a durare dopo tante peripezie, e con il benestare del padre dello stesso Daniele. Le cattive abitudini dell'uomo, spesso braccato dal demone del gioco, sembrano definitivamente essere sopite, e in sella alla loro nuova moto il futuro dei due sembra roseo. Lorenzo e Luisa, allo stesso tempo, ora vivono insieme, e tutto sembra funzionare alla grande, se non fosse per l’ingombrante ma bonaria presenza dei genitori di lui. Le tante (forse troppe?) intromissioni di suocera e suocero, che abitano nelle immediate vicinanze della coppia, potrebbero anche portare a destabilizzare un po’ un rapporto che, per quanto si è visto nella serie, sembra comunque ben stabile.

Lo stesso Lorenzo ha un ruolo importante nel futuro di Serena, definitivamente riconciliatasi col marito Gigi, e destinata ad accettare la relazione tra sua figlia Lucrezia (Carlotta Antonelli) e Savino (Andrea Carpenzano). L’agente immobiliare interpretato da Ricky Memphis, nello specifico, è impegnato a cercare una casa che riesca ad accontentare le pretese di Serena, le possibilità economiche di Gigi e la voglia di stare insieme dei due giovani. Serena, in aggiunta, fa bella mostra del suo pancione, e la nascita del suo bambino potrebbe portare a nuovi stravolgimenti nella sua vita.

Per ultimo, sembra che si stia aprendo un nuovo, piacevole capitolo nella vita di Virgilio. Il personaggio interpretato da Paolo Bizzarri, infatti, alla fine della serie è l’unico rimasto da solo, ma la situazione sembra essere destinata a cambiare grazie a Cinzia. La donna, una delle ex fiamme di Piero, è amica di Virgilio, ma sembra che tra i due possa svilupparsi qualcosa di ancora più intenso. Lo sviluppo più naturale, in questo caso, sarebbe la nascita di un amore tra i due.

HD ‎Lotus Production

Cosa ne pensate di Immaturi? Preferite i due film o la serie TV?