Le idee per Natale di The House of Marley: giradischi wireless, cuffie e auricolari

Dall'azienda della famiglia Marley nuovi prodotti per chi ama la musica e l'ambiente, perfetti come regali per il prossimo Natale.

Rispetto della natura e qualità del suono sono i due punti cardine di The House of Marley, azienda gestita dalla famiglia dell'indimenticato Bob Marley. Volendo incarnare la visione del cantante e attivista giamaicano scomparso nel 1981, The House of Marley - fin dalla sua fondazione - si impegna a realizzare prodotti per gli amanti della musica e, soprattutto, della terra. Si perché tutti i materiali impiegati sono naturali, eco-rinnovabili e provenienti da fonti sostenibili.

In un momento storico in cui la lotta per la difesa del nostro pianeta è (per fortuna) al centro delle discussioni, l'acquisto di un prodotto a marchio The House of Marley potrebbe avere ancora più senso. Il giradischi Sir It Up wireless, le cuffie Positive Vibration XL e gli auricolari wireless Liberate Air sono un'ottima idea per chi vuole regalare - e/o regalarsi - un articolo earth-friendly per il prossimo Natale.

Giradischi Stir It Up wireless

La nuova versione del giradischi Stir It Up non tradisce il mood nostalgico che deve restituire un prodotto di questo tipo ma allo stesso tempo sposa le più moderne tecnologie consentendo la trasmissione dei brani in riproduzione su più dispositivi tramite Bluetooth.

Classico il design del giradischi a 33 e 45 giri con trasmissione a cinghia, realizzato con materiali green: base completamente in bambù naturale, piatto in lega di alluminio riciclabile, tappetino in silicone Regrind e, infine, braccio in metallo rivestito con tessuto Rewind, ovvero ottenuto da bottiglie di plastica riciclate.

Oltre al suono di qualità e ai materiali riciclati, il giradischi Stir It Up di The House of Marley si distingue anche grazie alla possibilità di registrare e digitalizzare la musica su vinile, da USB a PC/Mac.

Positive Vibration XL

Ispirate alle Positive Vibration 2, le cuffie over-ear Positive Vibration XL garantiscono un suono puro e preciso, un elevato comfort con i cuscinetti in memory foam e 24 ore di ascolto con un solo ciclo di ricarica.

Realizzate con tessuto Rewind (un mix di cotone organico rigenerato, canapa riciclata e PET riclato), alluminio riciclato e bambù, le nuove cuffie over-ear di The House of Marley sono disponibili in tre varianti: Signature Black, Copper e Denim.

Auricolari wireless Liberate Air

Il 2019 segna l'inserimento di The House of Marley anche nell'affollato mercato degli auricolari wireless. I Liberate Air sono resistenti ad acqua e sudore (certificazione IPX4) e sono muniti di un sistema di controlli touch per avviare e mettere in pausa la riproduzione, passare da un brano all'altro e rispondere alle chiamate (con comunicazione vocale stereo).

Come altri prodotti della medesima categoria, gli auricolari Liberate Air possono contare su un case che funge anche da caricabatteria portatile, per un'autonomia totale di circa 32 ore. Per ricaricare la custodia può essere utilizzato qualsiasi caricabatteria USB-C.

Anche in questo caso la scelta dei materiali ricade su soluzioni sostenibili: bamboo, tessuto Rewind e alluminio riciclato.

