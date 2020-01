20 (e oltre) film e serie TV che ci piacerebbe vedere su Disney+

di Silvia Artana - 22/01/2020 08:10

Finalmente c'è una data. Disney+ farà il suo debutto in Italia il 24 marzo 2020 e i fan non vedono l'ora di praticare binge watching estremo. Al momento del catalogo si sa poco, ma sognare è lecito...

La data tanto attesa è stata (infine) annunciata. Disney+ arriverà in Italia il 24 marzo 2020. Negli USA e negli altri paesi dove è già attivo, il servizio di streaming della Casa di Topolino conta su una ricchissima offerta di classici e produzioni originali targati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic e i fan del Belpaese non vedono l'ora di poter praticare anche loro binge watching sfrenato.

Al momento, tra i contenuti confermati ci sono la serie (già) cult The Mandalorian, ambientata nell'universo di Guerre Stellari, il remake live-action di Lilli e il Vagabondo, il revival High School Musical: The Musical: The Series e le produzioni originali Diary of a Future President, Encore! (prodotta da Kristen Bell), Marvel Hero Project, Float, The World According To Jeff Goldblum, Un giorno in Disney e The Imagineering Story. Ma (ovviamente) la proposta è destinata ad arricchirsi.

Nell'attesa di scoprire l'offerta completa, qui trovate una "lista dei desideri" di film e serie TV che non sono (ancora) nel catalogo ufficiale per l'Italia, ma che sarebbe bello vedere su Disney+.

Film e serie Disney

Biancaneve e i sette nani

Biancaneve e i sette nani è il primo lungometraggio e il primo "classico" di Walt Disney e di fatto ha dato il via alla grande avventura della Casa di Topolino nel mondo del cinema. Ma l'adattamento della celebre fiaba dei fratelli Grimm non è che il primo di una lunga serie di titoli che hanno scritto la storia del mondo dell'animazione. Per questa ragione, in un certo senso, rappresenta tutti i classici che sono venuti dopo e che sarebbe altrettanto bello (ri)trovare su Disney+.

Mary Poppins

Un titolo associato indissolubilmente alla Casa del Topo è Mary Poppins e non ci sono dubbi che dovrebbe essere nel catalogo di Disney+. La storia della super tata "praticamente perfetta sotto ogni aspetto" è parte integrante della cultura pop e i 5 Oscar vinti nel 1965 (tra cui quello per la Migliore attrice protagonista, la leggendaria Julie Andrews) fanno del film una pietra miliare del genere. E non solo. Ma non si può lasciare una storia a metà e per tale motivo nell'offerta della piattaforma non dovrebbe mancare neppure Il Ritorno di Mary Poppins.

Il cowboy con il velo da sposa

Era il 1961 quando al cinema è uscito Il cowboy con il velo da sposa. La storia delle sorelle gemelle che crescono senza sapere niente l'una dell'altra, ma poi si ritrovano e "tramano" per fare tornare insieme i genitori ha avuto un remake nel 1998, ma soprattutto ha aperto la strada a un nuovo genere di film per la famiglia. Dopo gli adattamenti di libri senza tempo come L'isola del tesoro, 20.000 leghe sotto i mari e Viaggio al centro della terra, sono arrivate F.B.I. - Operazione gatto!, Un maggiolino tutto matto, Tutto accadde un venerdì e tutta una serie di pellicole "contemporanee" che sono diventate piccoli, grandi cult. E sì, anche in questo caso vale il desiderio espresso per i classici d'animazione, ovvero che nel catalogo di Disney+ ci sia non solo Il cowboy con il velo da sposa, ma anche i film che sono venuti dopo.

Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna

La saga di Pirati dei Caraibi è relativamente recente nella storia della Casa di Topolino, ma a tutti gli effetti è diventata un "classico". Per questa ragione, la speranza è che il catalogo di Disney+ contenga il primo film della serie, La maledizione della prima luna... e non solo. Inutile dire che sarebbe bello trovare anche gli altri 4 capitoli del franchise. A maggior ragione, dopo la notizia che sarà realizzato un reboot delle avventure di Capitan Jack Sparrow.

Frozen - Il regno di ghiaccio

Frozen - Il regno di ghiaccio è senza dubbio uno dei più grandi successi della Casa di Topolino e ha fatto sognare e... cantare milioni di fan piccoli e grandi in tutto il mondo. Ma non solo. Le sorelle Elsa e Anna hanno rappresentato una svolta nella rappresentazione delle principesse e dei personaggi femminili della tradizione animata. Per questa ragione, piacerebbe (ri)trovarlo nell'offerta di Disney+. Magari insieme al suo seguito, Frozen II - Il segreto di Arendelle, e a un altro cartoon che ha ridefinito i canoni della narrazione, ovvero Oceania.

Gargoyles - Il risveglio degli eroi

Gargoyles (conosciuta in Italia come Gargoyles - Il risveglio degli eroi) è una serie animata andata in onda in Italia dal 1996 al 1999 e poi trasmessa di nuovo nel 2005. Probabilmente, il titolo non dice molto ai più. Ma per un appassionato zoccolo duro di fan è un vero e proprio oggetto di culto. E non solo per loro. Un po' di tempo fa, il regista Jordan Peele avrebbe mostrato interesse a realizzare un film, ma poi del progetto non si è più saputo nulla. E di recente, il creatore della serie, Greg Weisman, ha lanciato una campagna per darle una nuova chance. Per questa ragione e in attesa di sviluppi, sarebbe interessante se fosse nel catalogo Disney+.

Produzioni originali Disney

Timmy Failure: Mistakes Were Made

Disney Il logo del film originale Timmy Failure: Mistakes Were Made

Timmy Failure: Mistakes Were Made è un film originale per Disney+ basato sull'omonima collana di libri per ragazzi, conosciuta in Italia con il titolo Timmy Frana. Il detective che risolve ogni grana (o quasi). La pellicola racconta la storia di un fantasioso ragazzino e della sua bizzarra agenzia di investigazioni, che gestisce insieme a... un orso polare! La data di rilascio negli USA per Timmy Failure: Mistakes Were Made è il 7 febbraio 2020 e la speranza è che il film sia incluso anche nell'offerta per l'Italia.

Muppets Now

HD Getty Images Kermit roenrà in Muppets Now

I Muppet sono parte integrante della cultura pop e Disney+ ha deciso di rilanciare la loro comicità irriverente in una una nuova serie originale, intitolata Muppets Now. Al momento, lo show con Kermit, Miss Piggy e compagnia non è ancora stato rilasciato negli USA, ma non dovrebbe tardare. Inutile dire che il desiderio è che sia incluso anche nel catalogo italiano.

Togo

Togo è un film originale prodotto dalla Casa di Topolino per Disney+, che narra la vera, eroica impresa compiuta dal cane da slitta Togo e dal suo padrone, Leonhard Seppala, per salvare una piccola comunità dell'Alaska da una epidemia di difterite. La pellicola è una sorta di prequel del film animato Balto, che racconta la storia del cane che ha percorso l'ultimo tratto della salvifica staffetta. Togo è disponibile in USA dal 20 dicembre 2019 e sarebbe bello se arrivasse anche in Italia.

Film Pixar

Toy Story - Il mondo dei giocattoli

Toy Story - Il mondo dei giocattoli non è solo il primo film targato Pixar (e di fatto quello che ha lanciato lo studio), ma anche un "nuovo classico" dell'animazione. La storia di Woody e Buzz Lightyear e di tutti i loro amici giocattoli è entrata a fare parte dell'immaginario collettivo e ha dato il via a un franchise di enorme successo. Per questa ragione, la speranza è che venga incluso nell'offerta di Disney+. Va da sé, insieme ai suoi 3 seguiti, compreso l'ultimo, recentissimo Toy Story 4.

Alla ricerca di Nemo

La storia del piccolo pesce disabile Nemo, del suo papà e dei loro amici (e nemici) acquatici e umani ha portato sullo schermo con una voce fresca e originale argomenti non banali e ha conquistato il cuore del pubblico e... l'Oscar come Miglior film d'animazione nel 2004. Una serie di (ottime) ragioni per le quali piacerebbe trovare Alla ricerca di Nemo tra i titoli di Disney+. Magari con il suo sequel, Alla ricerca di Dory.

Lamp Life

First Look at #LampLife, the new Toy Story Short coming this month on #DisneyPlus ! pic.twitter.com/RtbVvStYQH — Disney Plus News (@DPlusNews) January 1, 2020

Lamp Life è uno short film originale prodotto da Pixar per Disney+, che racconta le avventure della statuetta di porcellana Bo Peep da quando ha lasciato la casa di Andy in Toy Story 2 a quando Woody la ritrova in Toy Story 4. La release del corto negli USA è fissata per il 31 gennaio 2020 e ovviamente il desiderio è che faccia parte anche del catalogo per l'Italia.

Marvel Cinematic Universe

Iron Man

Un eroe molto noto agli appassionati di fumetti, ma decisamente meno al pubblico mainstream e un protagonista su cui la produzione aveva più di una riserva. Le premesse di Iron Man erano potenzialmente disastrose. Invece, Iron Man con Robert Downey Jr. ha segnato l'inizio di una saga epocale e ha consegnato l'attore e il suo personaggio alla storia del cinema. Per questa ragione, è più di una speranza trovare il film nell'offerta di Disney+... ovviamente, insieme a Iron Man 2 e 3.

The Avengers

Per molti, vedere sul grande schermo i Vendicatori Marvel è stato un sogno diventato realtà. Pur con le (inevitabili) differenze e i compromessi necessari a realizzare un adattamento per tutti. Non solo per gli appassionati dei fumetti e non solo per un pubblico adulto. The Avengers, il film del 2012 diretto da Joss Whedon, è riuscito nell'(ardua) impresa e ha dato il via alla lunga, emozionante corsa conclusa da Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. E allora, c'è bisogno di dirlo? Oltre al capostipite, il desiderio è di trovare su Disney+ anche i suoi seguiti.

The Falcon and The Winter Soldier

HD Marvel Studios Il logo della serie Falcon and the Winter Soldier

Alla D23 Expo, Disney ha rivelato di avere in cantiere molti contenuti originali nel Marvel Cinematic Universe. La serie The Falcon and the Winter Soldier è uno di quelli. Al momento, il progetto è in fase di sviluppo e non è ancora stata comunicata una data di uscita, che però dovrebbe essere nel 2020. In questo caso, il punto non è tanto se The Falcon and the Winter Soldier arriverà in Italia, ma quando. La sensazione è che la serie possa essere rilasciata in contemporanea con gli USA, ma la certezza si avrà solo con l'ufficialità.

Loki

Marvel Studios Il logo della serie Loki

Loki è un'altra delle serie originali del Marvel Cinematic Universe attese su Disney+. Per il progetto sul Dio degli Inganni valgono le stesse considerazioni fatte per The Falcon and the Winter Soldier e dunque la domanda è non "se", ma "quando" i fan del Belpaese potranno vederla. Al momento, si sa che Loki arriverà nella primavera 2021, ma senza una data precisa. Invece, è certo che la serie sarà collegata a Doctor Strange 2 e che i viaggi nel tempo avranno un ruolo rilevante della storia.

Star Wars Universe

Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza

Come già altri film citati, anche Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza ha un valore "onnicomprensivo". Ovvero, la speranza (è proprio il caso di dirlo) è che faccia parte del catalogo di Disney+ insieme a tutte le altre pellicole della saga, comprese quelle della nuova trilogia: Il risveglio della Forza, Gli ultimi Jedi e L'ascesa di Skywalker. E (ovviamente) gli spin-off Rogue One e Solo.

Star Wars: The Clone Wars

Il film e la serie The Clone Wars rappresentano un capitolo imprescindibile di Guerre Stellari per gli appassionati del franchise e va da sé che sarebbe fantastico (ri)trovarli su Disney+. A maggior ragione, dopo che alla Star Wars Celebration del 2019 è stato annunciata l'uscita di una nuova, ultima stagione, che chiuderà tutte le storie lasciate in sospeso.

La serie su Obi-Wan Kenobi

Lucasfilm La serie su Obi-Wan Kenobi è una produzione originale di Disney+

Come The Falcon and the Winter Soldier e Loki, anche la serie (ancora senza nome) su Obi-Wan Kenobi è un progetto originale di Lucasfilm e della Casa di Topolino per Disney+. Di conseguenza, anche in questo caso, sembrano esserci pochi dubbi che sarà compresa nel catalogo italiano. Al momento, non c'è ancora una data di uscita, ma è probabile che sarà rilasciata non prima del 2021.

Altri contenuti

I Simpson

I Simpson hanno tagliato il traguardo delle 31 stagioni senza perdere un briciolo del loro smalto... giallo e va da sé che sarebbe bello, per non dire strepitoso, ritrovare tutti gli episodi (compresi gli speciali) su Disney+. Perché è inutile girarci intorno, delle avventure di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie non se ne ha mai abbastanza.

E voi, cosa vorreste/vi aspettate di trovare su Disney+?